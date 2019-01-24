Телеком. Конспекты: Билайн и Альфа-Капитал предлагают инвестиции для всех. Часть 1

24.01.2019, MForum.ru

23.01.2019 в штаб-квартире Билайн состоялась встреча с представителями медиа, посвященная новым финансовым услугам, которые предлагают Билайн и Альфа-Капитал. Партнеры придают запуску большое значение, поэтому в нем принимали участие топ-менеджеры компаний. Вашему вниманию - конспект встречи.

Встречу открыл Андрей Быкасов, возглавляющий внешние коммуникации компании ВымпелКом. Он представил специального гостя встречи - Андрея Николаевича Косогова, председателя совета директоров компании Альфа-Капитала, для вступительного слова.

А.К. (Андрей Косогов): Представляемый вам сегодня проект - очень перспективный, стратегический, как для Альфа-Капитал, так и для Билайн. Билайн - уникальная компания, которая много делает для того, чтобы цифровые сервисы стали частью нашей жизни. В Альфа-Капитал за долгие годы работы, более 26 лет на рынке, научились делать уникальные продукты.

В рамках стратегического партнерства мы реализуем то, о чем говорили долгие годы. Мы уже с десяток лет пытаемся найти синергию, новый проект - пример того, как синергия может претворяться в жизнь. Акционеры компании Альфа-Групп связывают немалые надежды с диджитализацией в наших компаниях, этой тематике уделяем очень большое внимание, как и развитию всех новых технологий во всех компаниях группы: Альфа-Банк, Альфа-Страхование, Альфа-Капитал, Билайн, Пятерочка, X-5. Во всех этих компаниях развитие цифровых технологий - приоритет акционеров.

Партнерство с Билайн, как с родственной компанией, для нас очень важно. Мы постараемся сделать все, чтобы этот проект получился. И это безусловно только начало пути. Главным результатом станет удобство для клиента: удобство инвестиций, удобство работы по-принципу “одного окна”. Мы хотим, чтобы в это непростое время люди в стране имели возможность для зарабатывания денег на своих свободных средствах. Есть возможность реализовать потенциал накопленной в Билайн Big Data. Надеюсь, что новый проект позволит людям зарабатывать, причем зарабатывать яснее, комфортнее, быстрее. В добрый путь!

Андрей Быкасов представил выступающих: Ирина Кривошеева, генеральный директор УК Альфа Капитал; Василь Лацанич, генеральный директор ПАО ВымпелКом; Джордж Хелд, вице-президент ВымпелКом по развитию нового и цифрового бизнеса.

И.К. (Ирина Кривошеева): У нас короткая презентация, хотелось бы показать нашу оценку перспектив развития в России рынка управления активами и частными инвестициями.

По итогам 2018 года суммарный объем активов всех управляющих компаний в мире преодолел отметку в $85 трлн. 40% этой суммы принадлежит частным инвесторам. Вот уже с десяток лет идет уверенный поступательный рост объемов инвестиций частных инвесторов и их числа. На сегодня уже порядка 1 млрд человек могут быть признаны частными инвесторами, это порядка 13% населения планеты.

В ряде стран частные инвесторы составляют значительную долю населения, в развитых странах этот уровень достигает 15%. При этом с годами все больше людей делают выбор в пользу частных инвестиций.

Россия пока что по этому показателю выглядит на общем фоне не слишком удачно, у нас пока коэффициент проникновения частных инвестиций находится на скромном уровне в 1%. Но это также означает, что у РФ высокий потенциал роста в этом направлении. Нужно двигаться хотя бы к уровню развивающихся стран - Бразилии, Аргентины, Индии. Уже это обеспечит нам существенный рост рынка управления активами.

Если посмотреть на те первые шаги, которые делаются на российском рынке, то можно заметить, что общие тренды уже заметны. По итогам 2018 года в России суммарные активы в управлении всех российских УК достигли 7 трлн руб., из них 1 трлн руб. - деньги российских физических лиц. В 2018 году привлечение новых средств было рекордным - 250 млрд рублей частных инвестиций.

Эксперты Московской фондовой биржи оценивают число активных инвесторов примерно на уровне 2 млн. Рост обуславливается расширением линейки предложений, кроме инвестиционных фондов появились, например, услуги индивидуального доверительного управления, индивидуальные инвестиционные счета, новые биржевые фонды в различных валютах, новые структурированные продукты - яркое разнообразие новых инвестиционных решений, исходя из различий в потребностях клиентов.

На этом рынке “Альфа-Капитал” это одна из лидирующих компаний, стремящаяся быть движущей силой индустрии. В ноябре 2018 года компания отметила свое 26-летие, суммарный объем ее активов превысил 340 млрд рублей или $5 млрд. 90% этих средств - средства частных инвесторов, физических лиц. Мы гордимся тем, что у нас свыше 1 млн клиентов. Мы - лидер на российском рынке индивидуального доверительного управления, ключевой игрок на рынке розничных паевых инвестиционных фондов.

Почему растет рынок частных инвестиций?

Прежде всего, благодаря общему тренду на снижение ставок по банковским депозитам. Ставки перестали удовлетворять клиентов и они решаются посмотреть на альтернативные варианты инвестирования. Также у людей появляются накопления, сбережения - по итогам 2018 года более 20% населения имеют активы более $10 тыс. По данным АСВ, 27 трлн рублей - депозиты частных лиц. Можно рассчитывать, что часть этих средств может перетекать в новые инвестиционные решения, предлагаемые управляющими компаниями. На это влияет и то, что люди задумываются о формировании финансирования собственной старости. Появляются индивидуальные инвестиционные счета, долгосрочные планы.

Все это вряд ли было бы возможно, если бы не появлялись новые варианты удобного, простого инвестирования - возможности инвестирования “в один клик”, через интернет. Цифровизация делает возможным и удобным использование целого ряда новых продуктов.

На российском рынке за последние 4 года произошла “цифровая революция”.

В 2014 году изменился Федеральный Закон 115-ФЗ, появилась возможность упрощенной идентификации клиентов.

В 2015 году были запущены первые онлайн-продажи.

2016 год характеризовался развитием мобильных каналов и услуг, мобильные приложения становятся темой номер 1 для клиентов.

В 2017 году формируется финансовый маркетплейс, появляются линейки новых продуктов, основанных на использовании элементов ИИ и машинного обучения.

В 2018 году на рынок начинают выходит новые игроки, в частности, операторы сотовой связи. Еще более заметным этот тренд станет в 2019 году.

Если говорить о цифровой инвестиционной экосистеме, то можно выделить 8 стратегических направлений, с которыми работают практически все УК.

Это, прежде всего, упрощенная идентификация и обеспечение легкого доступа. Это ускорение и цифровизация всего, что необходимо для определения того, что подходит клиентам. Это риск-профилирование, формирование индивидуальных рекомендаций, помощь в планировании. Процесс инвестирования сейчас осуществляется практически мгновенно, хотя всего несколько лет тому назад это могло занимать несколько дней.

Происходит дезинтермедиация - сокращение числа посредников в цепочке услуг.

В частности, Альфа-Капитал напрямую работает на биржах, быстро и без посредников. На сегодня у нас более 100 международных партнеров, обеспечивающих нам и нашим клиентам возможности приобретения различных иностранных финансовых инструментов, ценных бумаг иностранных компаний.

В забеге к новым возможностям участвует несколько различных типов игроков рынка. Это брокерские компании, управляющие компании, банки, Wealth Management, а также новые игроки нового времени: крупные ритейлеры, телекомы, социальные сети. В 2019-м и в последующие годы нас ожидает много инноваций.

Исходя из происходящего, нам кажется логичной идея нашего совместного проекта с ВымпелКом, компанией, которая обладает уникальной клиентской базой, является экспертом в мобильных технологиях. Что же до Альфа-Капитал, наша компания накопила уникальный инвестиционный опыт создания продуктов интересных частным клиентам, которые решаются впервые выйти на рынок инвестиций.

В перспективе - новые идеи, создание совместных проектов с использованием ИИ, создания систем робоэдвайзинга. Это применение новых технологий и развитие каналов онлайн-дистрибуции.

Цель проста и понятна - мы хотели бы создать лучшую практику на российском рынке частных инвестиций!

(продолжение конспекта в части 2 - выступления Василя Лацанича и Джорджа Хелда, ВымпелКом)

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теги: финансовые услуги ПИФы инвестиции Билайн ВымпелКом Альфа-Капитал