Умный город: МегаФон установил "умные остановки" в Свердловской области

MForum.ru
13.09.2020,
Городская администрация города Нижняя Тура Свердловской области договорилась о сотрудничестве с компанией МегаФон. В рамках проекта в городе было развернуто 16 умных остановок. Каждая обошлась городу примерно в 1 млн. Выплачивать 16 млн рублей город будет в течение 5 лет. МегаФон предоставил оборудование в финансовую аренду, то есть в лизинг. В договор рассрочки включена не только установка оборудования, но также расход электроэнергии, обслуживание, страхование и замена поврежденного имущества. К тому же МегаФон взял на себя демонтаж и утилизацию старых установок, проектирование и строительство. Администрация отвечает только за уборку.
В комплект "остановочного комплекса" входит зарядное устройство с разъемами, позволяющее заряжать свой телефон, возможность Wi-Fi-подключения к интернету, система видеонаблюдения. Остановка освещена светодиодными влагозащищенными светильниками с автоматическим датчиком освещения, что в совокупности с видеонаблюдением снижает риски происшествий. МегаФон мог бы оборудовать остановку цифровым табло с информацией о времени прибытия транспорта, но в Нижней Туре пока что сочли это излишеством.
В Нижней Туре летними вечерами на остановках стали собираться подростки, которых привлекает бесплатный интернет и возможность зарядки. Что же, это наверное лучше, чем на лавочке под подъездом. Опять же с учетом видеонаблюдения.
Конечно же, проявили себя вандалы. За сравнительно небольшое время работы остановок пришлось заменить уже 4 антивандальных стекла, одному молодому человеку присудили штраф и 200 часов исправительных работ. Финансовые риски - на МегаФон. Как правило, после снижения эффекта новизны таких проявлений становится меньше.
Также в Нижней Туре развернули систему облачного видеонаблюдения, также на оборудовании МегаФон, - несколько десятков камер. В городе хотели бы постепенно нарастить их число до 250-300 штук. Кроме остановок камеры установлены на некоторых перекрестках, на въездах и выездах из города. Доступ к системе - у полиции и администрации города, записи предоставляются "по запросу государственных органов". Появилась возможность контролировать качество работы местного перевозчика.
Опытом Нижней Туры интересуются администрации других городов области и из-за ее пределов, так что возможно, МегаФону постепенно удастся наладить бизнес в сегменте "умный город". Впрочем, судить об успехе проекта пока что рано, такие проекты обычно хорошо идут тогда, когда у города много денег и решены более насущные вопросы.
Источники: ura.news ; eburg.mk.ru, - фото.
Для МегаФон это далеко не первый опыт внедрения "умных остановок", ранее они устанавливались, например, в Кемерово (Кузнецкий пр. 35), есть планы по их развертыванию в Екатеринбурге, Тюмени и других регионах России.
Сегмент "умных остановок" быстро разогревается, действуют на этом рынке и другие игроки. В Уфе, например, есть планы установки более 100 "умных" остановочных павильонов (цена - 850 тыс.руб за каждую). Есть немало установок и в других городах.
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: умные остановки умный город МегаФон
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
11.09. [Новости компаний] 5G: Huawei захватывает Москву / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Розница: МегаФон открыл большой Experience Store в московском ТЦ Columbus / MForum.ru
03.09. [Новости компаний] Конфликты: Tele2 и DANYCOM.Mobile рассорились. Куда податься мятежному MVNO? / MForum.ru
27.08. [Новости компаний] eSIM: eSIM наступают - Билайн расширяет географию подключений / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr (2020) c поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Honor 30i – тонкий середнячок со стильным дизайном / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeLace Pro обеспечат до 24 часов автономной работы / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Freebuds Pro - "кубические" наушники с продвинутой системой шумоподавления / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Huawei Watch Fit появились в России / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Poco X3 представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola Moto G9 Plus / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Realme 7 и Realme 7 Pro / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V6 появился в России / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии Enjoy 20 / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G / MForum.ru