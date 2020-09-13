Умный город: МегаФон установил "умные остановки" в Свердловской области

13.09.2020, MForum.ru

Городская администрация города Нижняя Тура Свердловской области договорилась о сотрудничестве с компанией МегаФон. В рамках проекта в городе было развернуто 16 умных остановок. Каждая обошлась городу примерно в 1 млн. Выплачивать 16 млн рублей город будет в течение 5 лет. МегаФон предоставил оборудование в финансовую аренду, то есть в лизинг. В договор рассрочки включена не только установка оборудования, но также расход электроэнергии, обслуживание, страхование и замена поврежденного имущества. К тому же МегаФон взял на себя демонтаж и утилизацию старых установок, проектирование и строительство. Администрация отвечает только за уборку.

В комплект "остановочного комплекса" входит зарядное устройство с разъемами, позволяющее заряжать свой телефон, возможность Wi-Fi-подключения к интернету, система видеонаблюдения. Остановка освещена светодиодными влагозащищенными светильниками с автоматическим датчиком освещения, что в совокупности с видеонаблюдением снижает риски происшествий. МегаФон мог бы оборудовать остановку цифровым табло с информацией о времени прибытия транспорта, но в Нижней Туре пока что сочли это излишеством.

В Нижней Туре летними вечерами на остановках стали собираться подростки, которых привлекает бесплатный интернет и возможность зарядки. Что же, это наверное лучше, чем на лавочке под подъездом. Опять же с учетом видеонаблюдения.

Конечно же, проявили себя вандалы. За сравнительно небольшое время работы остановок пришлось заменить уже 4 антивандальных стекла, одному молодому человеку присудили штраф и 200 часов исправительных работ. Финансовые риски - на МегаФон. Как правило, после снижения эффекта новизны таких проявлений становится меньше.

Также в Нижней Туре развернули систему облачного видеонаблюдения, также на оборудовании МегаФон, - несколько десятков камер. В городе хотели бы постепенно нарастить их число до 250-300 штук. Кроме остановок камеры установлены на некоторых перекрестках, на въездах и выездах из города. Доступ к системе - у полиции и администрации города, записи предоставляются "по запросу государственных органов". Появилась возможность контролировать качество работы местного перевозчика.

Опытом Нижней Туры интересуются администрации других городов области и из-за ее пределов, так что возможно, МегаФону постепенно удастся наладить бизнес в сегменте "умный город". Впрочем, судить об успехе проекта пока что рано, такие проекты обычно хорошо идут тогда, когда у города много денег и решены более насущные вопросы.

Источники: ura.news ; eburg.mk.ru, - фото.

Для МегаФон это далеко не первый опыт внедрения "умных остановок", ранее они устанавливались, например, в Кемерово (Кузнецкий пр. 35), есть планы по их развертыванию в Екатеринбурге, Тюмени и других регионах России.

Сегмент "умных остановок" быстро разогревается, действуют на этом рынке и другие игроки. В Уфе, например, есть планы установки более 100 "умных" остановочных павильонов (цена - 850 тыс.руб за каждую). Есть немало установок и в других городах.

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теги: умные остановки умный город МегаФон