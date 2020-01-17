SMS о поисках пропавших получают более 55 000 человек

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SMS о поисках пропавших получают более 55 000 человек

17.01.2020, MForum.ru

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Билайн и поисково-спасательный отряд Лиза Алерт подвели итоги работы сервиса "Потеряться - не значит пропасть" в 2019 году. 

Билайн

За два года работы сервиса SMS-информирования о пропавших было разослано более 5 млн сообщений. Из них в 2019 году - более 3.5 млн. На SMS-рассылку о поисках пропавших подписалось 55 тысяч добровольцев. 

Сервис "Потеряться - не значит пропасть" основан на технологических возможностях Билайн и запущен в декабре 2017 года специально для решения главной задачи движения "Лиза Алерт" - привлечь к поискам пропавших как можно больше добровольцев, находящихся рядом. После подключения к рассылке добровольцы получают SMS-уведомления о поисках пропавшего в выбранном регионе или районе города. 

Количество людей, принимающих участие в поисках пропавших, значительно влияет на успех поисково-спасательных операций, повышая шансы найти человека живым. 

Билайн и Лиза Алерт призывают всех абонентов сотовой связи, независимо от используемого оператора, подписаться на получение SMS (бесплатных), чтобы помогать поискам, которые проходят в непосредственной близости. 

Источник: пресс-релиз Билайн

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теги: телеком Билайн ВымпелКом Лиза Алерт поиск пропавших

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