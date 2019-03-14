Телеком: Лиза Алерт и Билайн обратились к МТС, МегаФон и Tele2

MForum.ru
14.03.2019,
Лиза Алерт и Билайн обратились к МТС, МегаФон и Tele2 c предложением объединить усилия для построения эффективной системы поиска пропавших людей в России.
Ежегодно в нашей стране теряется или пропадает без вести более 100 тысяч человек. Большую часть из них удается быстро найти, но не всех.
Билайн давно занимается технологической поддержкой усилий по поиску людей. В частности, идет совместная разработка нейросети для обнаружения изображений людей на снимках с дронов.
Отдельная задача, стоящая перед отраслью, - использование технологий связи в целях обеспечения повседневной безопасности, в особенности детей и пожилых людей, страдающих потерей памяти или проблемами с ориентированием. Необходимо и совершенствование законодательства по части возможностей определения местоположения человека в случае возможной опасности для него.
Вместе операторы могли бы добиться большей результативности в вопросах помощи людям. Источник: Пресс-релиз
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теги: телеком Вымпелком Билайн
© Алексей Бойко,
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