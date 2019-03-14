Телеком: Лиза Алерт и Билайн обратились к МТС, МегаФон и Tele2

14.03.2019, MForum.ru

Лиза Алерт и Билайн обратились к МТС, МегаФон и Tele2 c предложением объединить усилия для построения эффективной системы поиска пропавших людей в России.

Ежегодно в нашей стране теряется или пропадает без вести более 100 тысяч человек. Большую часть из них удается быстро найти, но не всех.



Билайн давно занимается технологической поддержкой усилий по поиску людей. В частности, идет совместная разработка нейросети для обнаружения изображений людей на снимках с дронов.



Отдельная задача, стоящая перед отраслью, - использование технологий связи в целях обеспечения повседневной безопасности, в особенности детей и пожилых людей, страдающих потерей памяти или проблемами с ориентированием. Необходимо и совершенствование законодательства по части возможностей определения местоположения человека в случае возможной опасности для него.



Вместе операторы могли бы добиться большей результативности в вопросах помощи людям. Источник: Пресс-релиз

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