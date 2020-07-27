Реклама: Реклама сотовых операторов и ее оценки - Билайн собрал 11 наград

MForum.ru
27.07.2020,
Билайн, а также агентства Contrapunto и Starcom завоевали 7 золотых, 1 серебряную, 3 бронзовые награды и 5 шорт-листов престижной премии в области рекламы EFFIE AWARDS RUSSIA 2020 за проекты Бузлайн, «Почитай старших», «Гиги за… шаги, сон и мозги» и «Узнал человека – Спас человека». Проект «Почитай старших» был номинирован на Гран-при. Билайн также занял первое место среди компаний в рейтинге эффективности Effie Russia.
Давайте вспомним об этих проектах:
Проект Бузлайн - 2 золотые награды
Сразу две золотых награды получил проект «Бузлайн» в номинациях «Медиа/ Кампания с эффективным использованием SMM» и «Фокус/Однократное вовлечение».
О проекте
Билайн совместно с Ольгой Бузовой запустили ироничную коммуникационную кампанию в поддержку качества связи в Москве и новых тарифных продуктов к 1 апреля. Проект Бузлайн был реализован в несколько этапов. 25 марта Билайн запустил тизер кампании в Instagram Ольги Бузовой, где блогер объявила своим 15 млн подписчиков о намерении создать собственного мобильного оператора. В этот же день был запущен лэндинг на домене buzova-project.ru, которым пользователи делились во ВКонтакте и Facebook и, таким образом, поэтапно открывали логотип нового проекта звезды.
Проект «Почитай старших» - 4 золотые награды и 1 бронзовая
Литературный проект был отмечен наивысшими наградами в номинациях «Фокус/Новые технологии в коммуникациях», «Телекоммуникации. Интернет», «Аудитория/Молодёжный маркетинг», «Аудитория/ Агенты влияния. Кампании с известными персонами». И бронзовую статуэтку проект получил в номинации «Фокус/Кампании с краткосрочным эффектом».
О проекте
Проект «Почитай старших» стал ярким примером интегрированной кампании, которая состояла из нескольких этапов использования технологий: machine learning находит взаимосвязь между рэп-хитами и литературными произведениями. В рамках проекта была разработана нейросеть, позволяющая анализировать тексты произведений классической литературы и рэп-хитов. Благодаря этому удалось определить, каких писателей и поэтов чаще всего цитируют русские рэперы. На основе данного анализа в приложении Bookmate создан список книг, которые рекомендовано прочитать любителям музыки, чтобы лучше понимать идею создания того или иного трека. В том числе, в рамках кампании рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил одноименный клип.
В клипе рассказывается об арт-группе, выступающей с манифестом «Почитай старших». В видео звучат оцифрованные голоса Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Осипа Мандельштама — они зачитывают отрывки из собственных произведений.
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Проект «Гиги за…шаги, сон и мозги» - золотая, серебряная и бронзовые награды
Члены жюри EFFIE AWARDS RUSSIA 2020 присудили награды коммуникационной кампании в поддержку популярных акций, направленных на поддержку здорового образа жизни «Гиги за шаги», «Гиги за сон» и «Гиги за мозги» в номинациях «Фокус/Брендированная услуга», «Телекоммуникации. Интернет». «Гиги за сон» - бронза, «Гиги за сон, шаги, мозги» - золото, «Гиги за привычки» - серебро.
Проект «Узнал человека – Спас человека»
Проект «Узнал человека – Спас человека» с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» был удостоен одной из важных наград в категории special recognition «За эффективную интеграцию 17-ти целей устойчивого развития ООН» и получил бронзовую награду в номинации «Positive Change/ Позитивный вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды/Компании».
Что же, это тот случай, когда награды представляются вполне заслуженными.
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теги: Билайн ВымпелКом реклама рейтинги награды Effie
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