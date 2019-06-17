Телеком: Конспекты. Билайн расширяет акцию "Гиги за..." - теперь и за "мозги"

17.06.2019, MForum.ru

Сегодня компания ВымпелКом (бренд Билайн) объявила об очередном расширении полюбившейся многим кампании "Гиги за...". На этот раз абонентам компании предложили читать книги в обмен на дополнительный интернет-трафик.

Комменатрий автора: В компании Билайн разумно развивают очевидно "зашедшую" людям акцию. "Гиги за шаги" это инициатива с мощной на сегодняшний день распознаваемостью среди пользователей сотовой связи. Постоянное расширение "функциональности" акции позволяет не только возвращать к ней внимание уже вовлеченной аудитории, но также привлекать все новых абонентов, включая абонентов других компаний, которые хотят приобщиться к возможностям, предлагаемым Билайн в рамках "Гигов за...".

На фото: Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду "ВымпелКом" и Андрей Баев, генеральный директор компании Bookmate.

Вашему вниманию конспект презентации. А в "подвале" публикации вы найдете также пресс-релиз компании.

Ирина Лебедева, ВымпелКом: Современные люди хотят жить долго и счастливо. Для этого нужно быть здоровым и хорошо себя чувствовать.

ИЛ: Где-то год тому назад в Билайн начали задумываться на тему, как помочь людям жить полной, сбалансированной жизнью, вести, что называется, сознательный образ жизни. Тогда мы придумали идею "Гигов за шаги". Проект оказался мегауспешным, по итогам года мы получили какое-то неисчислимое количество наград. Это самая награждаемая акция Билайн за все годы существования компании. Это и несколько "золотых" премий Effie и "серебряный" Меркурий, гран-при ряда фестивалей, включая международные.

Тема была активно поддержана экспертным сообществом и полюбилась нашим прекрасным клиентам. И тогда весной 2019 года мы представили вам развитие акции - "Гиги за сон" и "Гиги за детокс". В рамках инициативы "Гиги за детокс" мы предлагаем клиентам на время отказаться от использования сотового телефона, в частности, на 2 часа, посвятив их чему-то полезному или прекрасному.

Суммарная аудитория всех этих акций постепенно приблизилась к 1 млн пользователей. Это колоссальная цифра! Это люди, которые самостоятельно выбрали акцию, это не что-то, что активно предлагали дилеры компании или ее собственная розница. Это самостоятельное решение, это скачанные из "Мобильного помощника" приложения.

"Гиги за шаги" дали порядка полумиллиона клиентов. Когда мы запускали "Гиги за сон", то предполагали, что спать за трафик будут примерно те же люди, что участвовали в инициативе "Гиги за сон", как аналогичной акцией. На деле все оказалось по-другому. На "Гиги за сон" подключилось 45% новых пользователей. Оказалось, что аудитория этой услуги более возрастная, нежели чем у услуги "Гиги за шаги". Действительно, количество пользователей скоростным мобильным интернетом в последние годы растет, бабушки и дедушки хотят говорить со своими детьми на одном языке.

ИЛ: Для нас в Билайн актуальны идеи гуманизма эпохи Возрождения. Мы за мир во всем мире и за то, чтобы люди жили дольше. Но также мы хотим строить успешный развивающийся бизнес.

Когда мы запускали "Гиги за сон", я видела как некоторые пользователи акции писали в социальных сетях: "похоже, что до пенсии имеют шанс дожить только абоненты Билайн, которые теперь ведут здоровый образ жизни. В этой шутке есть доля правды. Мы действительно замечаем, что все больше людей пользуются приложениями, начинают потреблять больше мобильного интернета, растет их ARPU. А, главное, растут их lifetime и активность. Поскольку мы формируем здоровые привычки.

ИЛ: Важно отметить, что нам не интересно растить MboU и ARPU любой ценой, мы не хотим формировать guilty pleasures у пользователей. Мы хотим партнерских, взаимоуважительных отношений клиента с компанией. Постулируя какие-то "вечные ценности", то, что клиент может жить ярким, интересным образом жизни, что помогает чувствовать себя хорошо и счастливо, мы надеемся, что аудитория ответит нам взаимностью. И ожидаем, что у акций "Гиги за..." будет уже не 1 млн клиентов, а, скажем, 5 млн.

Поскольку эта инициатива не имеет аналогов у других операторов, она позволяет нам, в числе прочего активно допродавать услуги и привлекать дополнительных клиентов. Это, кстати, тот аргумент, который мы сейчас используем при работе с целевым маркетингом, и тот аргумент, который используют наши продавцы. В целом немалое число людей заинтересовываются настолько, что готовы перейти в Билайн.

Для того, чтобы клиентам было хорошо и радостно пользоваться услугами, в сотрудничестве с техническим блоком компании Билайн (в нашей компании приняты совместные проекты с участием различных подразделений), мы заказали и построили 5G-ready сеть в Москве. Мы надеемся, что такая сеть будет востребована и протестирована.

ИЛ: Мы решили запускать поддержку СОЖ не только в традиционном понимании этих активностей. Речь не только о ситуациях, когда люди ходят, отжимаются, прыгают и спят, но и о других.

ИЛ: Сегодня мы представляем СОЖ там, где вы, вероятно не сразу догадались бы его ожидать. Каждому россиянину, особенно тому, кто родился в СССР, известно, что такое "лучший подарок".

ИЛ: Да, речь идет о книгах. Конечно, книги сегодня каждый выбирает по своему вкусу. Кто-то по-прежнему остается приверженцем переворачивания бумажных страниц, любит держать в руках бумажную книгу. Другие предпочитают невесомые электронные книги с их высокой контрастностью шрифтов на e-ink экранах. Кто-то давно перешел на слушание аудиокниг. И есть растущая армия тех, кто читает книги только с экранов своих мобильных телефонов.

Сегодня мы будем говорить прежде всего об электронных книгах.

ИЛ: Наверное каждая мама когда-нибудь да говорила своему ребенку, что "книга - лучший подарок". К сожалению, не все слушали своих родителей. Вопреки распространенному мнению о том, что "Россия - читающая страна", на сегодня это далеко не так.

ИЛ: РФ занимает 7-е место в мире по доле людей, читающих книги. Книги читают 30-40% россиян, это немного.

При этом молодежь читает меньше книг, нежели чем старшее поколение. Это печально, поскольку такой контекст, как чтение книг во многом определяет уровень культуры и образования в стране, ее будущее.

Мало того, чтение книг это неплохая профилактика стресса. Чтение помогает тренировать память, возможно отодвигая во-времени такие неприятные заболевания, как болезнь Альцгеймера.

Отсюда наша идея - расширить нашу акцию "Гиги за..." в новый сегмент ЗОЖ. В сегмент чтения книг.

ИЛ: Как и другие продукты Билайн, новый продукт "Гиги за мозги" сконфигурирован очень просто.

Чтобы начать им пользоваться, достаточно выполнить простую последовательность действий. Зайти в мобильное приложение "Мой Билайн", найти закладу "Гиги за мозги", активировать услугу. Далее необходимо перейти на сайт партнера акции - на сайт компании Bookmate, там можно оформить подписку на доступ к платному контенту Bookmate со значительной скидкой для абонентов Билайн. Затем можно будет активировать услугу. Что можно получить, читая книги не менее 30 минут в день - в зависимости от вашего тарифа не более 50 МБ в сутки бесплатного трафика. Или 1 час бесплатной раздачи интернет-трафика в сутки для тех у кого безлимитный интернет-трафик.

Почему границей выбраны 30 минут в день, а не, например, 10? В Билайн хотели бы сделать практику регулярного чтения практикой большинства абонентов. А исследования ученых говорят о том, что какая-либо деятельность входит в привычку человека лишь в том случае, если уделять ей не менее 30 минут ежедневно. И если вы такую привычку приобретете, то заодно получите привычку снижать свой стресс и получать новые знания. А главное, возможно, она сделает вас чуть более счастливым, т.к. книги несут нам не только новые знания, но и зачастую приятные эмоции.

Так что теперь в коллекции абонентов Билайн возможности ходить, спать, воздерживаться от пользования мобильным телефоном в часы детокса и теперь вот читать, получая взамен бесплатный трафик. Все накапливаемые в течение месяца бонусы суммируются. Тому, кто пользуется всеми четырьмя опциями для заработка бонусов, компания обещает возможность получить за месяц до 7.5 ГБ трафика бесплатно. Это, кстати, близко к среднемесячному объему трафика, приходящегося на абонента Билайн в этом месяце.

Андрей Баев, генеральный директор компании Bookmate.

Андрей Баев: Кратко расскажу о том, кто мы, и чем занимаемся. Компания Bookmate 8 лет существует на рынке. Начали работу с рынка России и тогда были пионерами индустрии. Когда мы в 2012 году ходили по издательствам и спрашивали книжки, электронных книг у издательств не было, хотя при этом все они были на торрентах. Связано это было с тем, что не были прописаны права на электронные книги.

Достаточно быстро мы убедились в том, что наша идея и наше приложение работают. С 2014 года началась наша работа на зарубежных рынках. На сегодня Bookmate присутствует в 21 стране. У нас есть книжки на 13-ти так называемых "значимых" языках, которыми пользуются сотни миллионов читателей.

Все это время мы пытаемся решить сразу несколько важных задач, которые приходится решать каждому современному человеку. Во-первых, у того, кому захотелось почитать, не всегда есть с собой книга. Современный человек, когда утром выходит из дому, как правило, берет с собой только один девайс. У нас как правило есть iPad или Kindle, но с собой мы берем зачастую только телефон. В некоторых странах смартфон или мобильный телефон - это единственный гаджет, который есть у человека. Это характерно, например, для части Азии и для Латинской Америки. Читать с телефона на сегодня удобно и по-сути это единственный способ оставаться "на связи" с чтением. Современная жизнь не предполагает, что кто-то носит с собой большую бумажную книгу, читая ее, например, в метро.

В первую очередь мы сфокусированы на мобильном опыте чтения. Некоторые контентные вертикали полностью ушли на мобильные телефоны. Видео близко к этому. Несмотря на то, что мы занимаемся цифровыми книгами, мы уверены в том, что печатная книга будет существовать еще очень долго. Но на сегодня единственная реальная массовая модель чтения книг - чтение их с экрана мобильного телефона.

Еще одна модель "чтения" зачастую возникает тогда, когда мы хотим читать, но у нас заняты руки. Для того, чтобы обеспечить потребность в таком чтении, мы активно занимаемся развитием направления аудиокниг. В Bookmate аудиокниги доступны все на тех же 13 языках.

Что внушает оптимизм. Читают по-сути все. Но не все читают книги, многие довольствуются, например короткими записями в мессенджерах или более развернутыми в социальных сетях.

Многие не читают сейчас книги потому, что не знают, какую книгу начать читать следующей. Это серьезная проблема. Обычно люди или смотрят на то, какие награды, премии выиграла та или иная книга, или обращают внимание на высказывания и рейтинги, составляемые лидерами мнений. Кто-то спрашивает у друзей, кто-то ожидает выхода новых книг полюбившихся авторов. Мы стараемся совместить все это в единое целое. Пытаемся показать людям, что читают их друзья, даем возможность буквально в один клик поделиться мнением о прочитанной книге. Похоже, что идем правильным курсом.

У нас 11,5 млн зарегистрированных пользователей, в основном проживающих в 21 стране мира. В их число входят, например, Дания и Швеция, где люди читают намного больше, чем в России.

В России люди читают в основном с мобильных телефонов. В итоге сессии делятся на небольшие, по 15-20 минут. Одновременно люди читают порядка 5 или более книг. В среднем, число дочитываемых книг на одного человека в месяц - порядка 1.2. Можно сделать вывод о том, что потребление контента становится более ситуативным. Например, если ты едешь в метро, то читаешь что-то легонькое, а если находишься на отдыхе - что-то из non fiction. На выходных или вечером читают детям. В итоге одновременно открыто несколько книг, а их время дочитывания растет относительно классического сценария, когда число одновременно читаемых книг равно 1.

88% аудитории Bookmate - пользователи телефонов.

Наша основная задача, vision - сделать так. чтобы люди больше читали. Не важно где - в метро, в очереди в Starbucks или в ожидании начала показа кинофильма. Но именно вовлечение в чтение мы видим, как основную нашу задачу.

Партнерство с Билайн мы воспринимаем как очень интересную, здравую инициативу! Следует отметить, что ни один из мобильных операторов, с которыми мы работаем, ничего такого не предлагал, это очень смелая инициатива ВымпелКом. Мы рады быть частью проекта. Будем стараться четко и правильно предоставлять книги абонентам, пользователям наших услуг.

Мы внимательно относимся в аналитике данных. Наш собственный рекомендательный алгоритм на основе ML (machine learning - машинного обучения) работает достаточно хорошо. 70% книг, добавленных читателями, попадают к ним из нашего алгоритма.

Уверены, что есть синергия в сотрудничестве Bookmate и Билайн. Рады быть частью этой акции.

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АБ: Стоит отметить, что для абонентов Билайн, которые приходят по акции Гиги за мозги, Bookmate предоставляет значительную скидку, у них есть возможность подписаться за 199 рублей вместо стандартных 499. В компании обещают, что этот размер абонплаты сохранится для таких абонентов и в дальнейшем.

О нюансах. Чтобы иметь возможность пользоваться акционными предложениями "Гиги за.." с целью получить до 7.5 ГБ бесплатного трафика, нужно сидеть на одном из пакетных тарифов Билайн, не на "Посекундном" тарифе, в частности или не на каком-то старом тарифе категории pay-as-you-go без включенных пакетов интернета. Впрочем, все это "штучные" тарифы с небольшим числом пользователей.

Для пользователей различных "безлимитов" также сохраняется возможность участия в акциях, но для них "наградой" будут часы бесплатной раздачи мобильного интернета на другие устройства - можно "заработать" до 30-31 часа бесплатной раздачи в месяц, не более 1 часа в день.

Основные пользователи программ "Гиги за..." - москвичи, жители С.-Петербурга и Краснодара. Это Топ-3 города. Здесь нет никаких статистических "отклонений", эти города - крупнейшие российские города, то есть можно предположить, что абоненты, которые пользуются предложенными компанией ВымпелКом акциями, географически распределены пропорционально плотности населения в РФ.

В рекомендательной системе BookMate используется собственная разработка компании, интеграции с Big Data Билайн пока что не планируется.

Программа "Гиги за..." весьма вероятно будет развиваться и далее. Действие акции "Гиги за мозги" пока что заявлено до 31 декабря 2019 года. Что не исключает ее продления в случае, если партнеры будут удовлетворены результатами. Одно из возможных направлений - распространение действия программы "Гиги за мозги" также на аудиокниги.

В Билайн задумываются и об интеграции акции для B2B клиентов, но пока это не предусматривается. Если будут обращения от бизнеса, можно было бы реализовать такую интеграцию.

Чтение книг, скачиваемых с Bookmate осуществляется с помощью приложения Bookmate. В нем есть встроенный аналитический скрипт, способный отличить профиль чтения от, скажем, перелистывания страниц книги. Данные, собранные скриптом, будут ежедневно перечисляться от Bookmate в Билайн для принятия решений об автоматическом начислении "призовых" 50 МБ.

Читать 30 минут подряд не обязательно, можно "набрать" пороговые 30 минут, читая книгу в приложении несколько раз понемногу в течение дня, например, в пути на работу и с работы.

Не обязательно необходима платная подписка на Bookmate. На этом сервисе есть множество электронных книг, доступных бесплатно. Их чтение также будет засчитываться в рамках акции. В основном, это произведения, на которые вышел срок действия авторских прав, как правило, это книги, написанные более, чем 80 лет тому назад. Скажем, практически все книги по школьной программе внеклассного чтения, кроме 4 книг, доступны бесплатно.

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пресс-релиз компании "Билайн":

«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг

17 июня 2019 года, Москва – Билайн в партнерстве c приложением Bookmate (12+) представляет новую акцию – «Гиги за мозги». За 30 минут чтения книг в день в течение месяца Билайн подарит участникам акции до 1,5 Гб дополнительного интернет-трафика в месяц или возможность раздавать интернет бесплатно (*)

Чтобы стать участником акции «Гиги за мозги», достаточно скачать приложение «Мой Билайн» (12+) или обновить его до последней версии, принять условия акции на странице с ее описанием и далее следовать инструкциям, указанным в SMS-сообщении от Bookmate. Для участников «Гиги за мозги» действует специальное предложение на премиум-подписку Bookmate, включающую более 1,5 миллионов книг – 199 рублей вместо 499 рублей в месяц. Предложение доступно до 31 декабря 2019 года.

Клиенты Билайн могут получить еще больше дополнительного трафика за привычные действия. При участии одновременно во всех акциях – «Гиги за шаги», «Гиги за сон», «Гиги за детокс» и «Гиги за мозги» – максимальный объем мобильного интернета к основному тарифу составит до 7,5 ГБ в месяц или 1 час в день, чтобы делиться интернетом с другими устройствами.

Отмечая рост потребления мобильного интернета и высокий спрос на безлимитные предложения, Билайн обеспечивает стабильное качество сервиса с помощью специальной программы по модернизации и улучшению качества сети. Предваряя будущий рост потребления мобильного интернета в мегаполисах, Билайн с 2018 года реализует масштабную программу Москва «Суперсити» для создания качественной и прогрессивной, готовой к внедрению 5G сети.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «С каждым годом мы видим, что наши клиенты потребляют все больше мобильного интернета. С одной стороны, для нас это драйвер для развития и модернизации сети, улучшения качества связи, с другой – понимание важности продолжения реализации программы по осознанному потреблению среди наших клиентов «Гиги за …». В прошлом году мы предложили нашим клиентам получать дополнительный трафик за шаги, в начале этого года – за здоровый сон и отказ от смартфона. Сегодня мы предлагаем еще один простой способ мотивации для более осознанного потребления интернета и использования смартфона – чтение. Россия – одна из самых читающих стран в мире, и мы уверены, что новая акция будет востребована среди россиян».

Андрей Баев, генеральный директор Bookmate: «Самая важная задача нашей компании — сделать так, чтобы люди больше читали. Мы знаем, что 90% наших читателей — это пользователи смартфонов. Поэтому мы уверены в успехе совместной акции с Билайн. С 17 июня абоненты Билайн смогут оформить премиум-подписку на Букмейт со скидкой 60%. А классика и подкасты, как всегда, будут доступны бесплатно».

Акция «Гиги за мозги» доступна для клиентов новых тарифов «Анлим», «Супер Анлим», «Первые гиги», «Двойной Анлим», «Семья», «Супер семья», «Супер семья+», а также в предложениях 2018 года, среди которых тарифная линейка «ВСЁмоё!», «Анлим» и «ВСЁ в одном». Акции действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь.

Дополнительный трафик и раздача интернета не начисляется при нулевом или отрицательном балансе лицевого счета. Для участия на устройстве должна быть установлена операционная система iOS 11 и выше или Android 5 и выше.

(*) Предложение действует на тарифных планах с безлимитным интернетом, при этом слуга может быть предоставлена только один раз в сутки.

Более подробная информация об организаторе акции и самом предложении доступна на www.beeline.ru/gigi-za-mozgi

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теги: телеком акции Билайн ВымпелКом Гиги за