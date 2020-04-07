Операторские приложения: Билайн представляет mWellness - приложение поможет оставаться здоровым и в хорошей форме

MForum.ru
07.04.2020,
mWelness это мобильное фитнесс-приложение, которое может помочь подобрать комплекс спортивных упражнений и программу питания. Актуально для тех, кто на время оказался "в ловушке" собственного дома? Да и когда мы вернемся ко временам "мирной жизни", может пригодиться.
Приложение разработали совместно компания Билайн и СКМ. Оно позволяет следить за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна. Есть напоминания о необходимости регулярных тренировок, даже для тех (особенно для тех), кто остается дома.
До конца апреля абоненты Билайн получают бесплатный доступ ко всем возможностям приложения. В дальнейшем, после активации приложения, бесплатный доступ ко всем возможностям будет бесплатным первые 7 дней, а затем стоимость пользования планом питания составит 5 рублей в день, такая же стоимость и у услуги программы тренировок. С учетом ситуации, в приложении есть серия тренировок, не требующих спортивного инвентаря.
При первом запуске приложения, в него вводят информацию о своем возрасте, весе, росте. Далее следует выбрать одну из предложенных целей, а также задать желаемый вес. Данные в приложение можно загрузить из своего профиля в Google Fit.
Приложение mWellness будет подсчитывать калории, которые человек получает в течение дня и учитывать расход калорий на основе вводимой в приложение информации об активности пользователя - количестве шагов и выполненных упражнений за день. Ориентируясь на эти данные, приложение формирует рекомендации по питанию и занятиям спортом, оптимальные с точки зрения возможности достичь заданную цель.
Пользователь может настраивать напоминания о времени приема пищи, тренировках, о необходимости выпить воды. Если регулярно пользоваться приложением, могут выработаться полезные привычки, утверждают разработчики.
Приложение смогут поставить себе владельцы смартфонов с ОС Android (от 5-й версии) и iOS (от 10-й). Полный функционал приложения доступен только абонентам Билайн и только на территории России.
Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд: «Билайн уделяет особое внимание теме здорового образа жизни, и приложение mWellness дополняет существующие предложения компании в этой сфере. В перспективе мы рассматриваем возможность интеграции mWellness с нашими тарифными предложениями, а также с акциями «Гиги за шаги», «Гиги за сон», «Гиги за мозги» и «Гиги за детокс». Благодаря этому абонентам Билайн станет еще проще формировать полезные привычки».
Скачать приложение можно по ссылкам:
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beeline.mwellness
AppStore: https://apps.apple.com/ru/app/mwellness/id1479975862https://apps.apple.com/ru/app/mwellness/id1479975862
Пресс-релиз Билайн на сайте компании
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