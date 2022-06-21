Тарифы: SIM-ки в России перестают быть бесплатными для абонентов

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Тарифы: SIM-ки в России перестают быть бесплатными для абонентов

21.06.2022, MForum.ru

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За SIM-карты в России стали брать плату при заключении контракта с оператором на услуги связи. Об этом сообщает "КоммерсантЪ со ссылкой на Mobile-Review.com

 

 

В сборе денег за «активацию номера» замечен МегаФон, а ВымпелКом, МТС и Tele2 собираются начать делать то же самое в ближайшие дни или недели.

В "МегаФон" симку оценили в 50 рублей - такую сумму начали взимать "за активацию номера". Как тарифицируют эту операцию другие участники рынка пока что неизвестно.

Операторы объясняют свои действия выросшей "в разы" стоимостью SIM-карт, в качестве примерной текущей себестоимости называют цифру в 0.8 евро.

Можно констатировать, что несмотря на все призывы в последние годы перейти на российские SIM-карты, сделать это не получилось. Причем я считаю причины объективными.

Соответствующие эксперименты проводились. Кристаллы для российских SIM-карт пробовали выпустить на Микрон, в пластик их закатывал «Ситроникс Смарт Технологии». Но идее отечественных сим-карт, как обычно, помешала экономика. Выпускать российские симки, которые покупали бы только российские операторы - это означает выпускать их малыми тиражами. А это, в свою очередь, означает их сверхвысокую себестоимость. Чтобы себестоимость не была столь высокой, а цена SIM-карт была бы конкурентной по сравнению с продукцией, выпускаемой за рубежом глобальными производителями, SIM-карты пришлось бы выпускать сравнимыми тиражами. А в России нет ни соответствующего производства, ни соответствующего рынка, который мог бы эти карты приобретать. И это еще не упоминая тему качества изделий здесь и там.

А потому российские операторы продолжили (и продолжают даже после 24.02) закупать сим-карты зарубежного производства.

Далее следует вспомнить, как о том, что в мире наблюдается глобальный кризис нехватки микросхем, что стимулирует участников цепочек производства чипов повышать цены, что весьма негативно сказывается на ценах конечной продукции, так и о том, что российские операторы закупали симки, в том числе, и у европейских компаний.

Так что могла вырасти как отпускная цена SIM-карт при их покупке российскими операторами, так и расходы наших операторов на проведение этих закупок. Возможно, российским операторам пришлось воспользоваться механизмами "параллельного импорта" для ввоза симок. Это безусловно не может не влиять на себестоимость закупки негативным образом, вызывая желание операторов переложить растущие расходы на плечи конечных потребителей - абонентов.

Какие последствия можно ожидать?

Пока стоимость карт будет оставаться на уровне 50 рублей, я бы не ожидал каких-то особенных неприятных последствий. Возможно, операторам теперь окажется чуть менее выгодным "раскидывать" свои симки по электричкам или магазинам. Возможно это постепенно начнет сказываться на размерах абонентских баз операторов, поскольку в России есть немало абонентов, привыкших относится к симкам, как к расходному материалу. Кто-то выбрасывает их чуть ли не после 1 звонка, кто-то пользуется до исчерпания денег на счете или условий рекламной акции. Сведения о таких абонентах "раздувают" абонентские базы операторов и создают те малореалистичные цифры, которые выдаются за число абонентов в России.

Впрочем, 50 рублей - это безусловно и близко не "запретительный" тариф, чтобы полностью исключить такие модели пользования. Учитывая, что SIM-карты достаточно надежное изделие и могут служить годами, то я особо не опасаюсь и за судьбу рынка интернета вещей. Вместе с тем, может так случиться, что цены за SIM-карты и активацию будут расти и далее. Важно, чтобы операторы не превратили проблему с закупками SIM-карт в еще один источник своих доходов.

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теги: телеком тарифы симки SIM-карты плата за активацию

© Алексей Бойко, MForum.ru

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