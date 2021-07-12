ВАТС: МТТ начала акцию "Честный рубль" для продвижения ВАТС

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ВАТС: МТТ начала акцию "Честный рубль" для продвижения ВАТС

12.07.2021, MForum.ru

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Компания МТТ, которую недавно приобрела МТС, запустила акцию для того, чтобы дать возможность клиентам оценить эффективность работы виртуальной АТС с минимальными затратами.

 

 

В рамках акции "Честный рубль" можно подключить один из тарифных планов "Старт бизнеса", "Офис продаж", "Только городской номер", "Только номер 8-800" всего за 1 рубль. И получить возможность бесплатного общения с клиентами в течение месяца. Акция продлится до 31 августа 2021 года.

Цель акции понятна - привлечь новых клиентов. Месяц это достаточный период для того, чтобы оценить качество услуги, те возможности, которые она дает компании. Основное преимущество ВАТС в том, что она масштабируется при росте бизнеса, позволяя обслуживать растущую звонковую нагрузку без дополнительных затрат на оборудование. Кроме того, не тарифицируются разговоры между корпоративными абонентами сети. С виртуальными номерами можно работать из любой точки России, сохраняя функционал офисной телефонии. Виртуальные городские многоканальные номера подключаются и настраиваются удаленно.

О тарифах и дополнительных возможностях:

🔹 «Старт бизнеса» включает городской номер, пакет 100 бесплатных входящих минут на номер 8-800 и 500 исходящих минут на любые городские и мобильные номера РФ, 5 рабочих мест и 5 SIM-карт МТТ для организации удаленных рабочих мест.

🔹 В тарифный план «Офис продаж» дополнительно входит номер в формате 8-800, а также 700 бесплатных исходящих и 200 входящих минут на номер 8-800.

🔹 Тарифный план «Только городской номер», поможет компании принимать заказы от местных клиентов в 92 городах России. Включает городской номер, 300 бесплатных исходящих минут, 2 рабочих места, 2 SIM-карт МТТ и дополнительные виджеты для сайта.

🔹 «Только номер 8-800» позволяет предоставить клиентам бесплатные звонки из всех регионов РФ. Включает номер в формате 8-800, 300 бесплатных входящих минут на номер 8-800, 2 рабочих места, 2 SIM-карт МТТ и дополнительные виджеты для сайта.

Также все тарифные планы включают виджет обратной связи, онлайн-консультанта для сайта и, главное, виртуальную АТС «МТТ Бизнес» с набором полезных бизнес-функций: голосовое меню IVR; переадресация вызовов в офисе, а также на домашние и мобильные номера сотрудников; статистика принятых и пропущенных вызовов для оценки работы менеджеров и мониторинга расходов на связь в реальном времени; голосовая почта.

Дополнительные возможности для пользователей ВАТС предоставляет открытое API, позволяющее интегрировать «МТТ Бизнес» с другими приложениями и информационными системами. Например, подключать голосовых роботов, собранных с помощью конструктора VoiceBox от МТТ.

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теги: телеком ВАТС виртуальная АТС МТТ акции

© Алексей Бойко, MForum.ru

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