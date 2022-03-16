B2B: МТС признали лидером по доходам на рынке виртуальных АТС и по услуге 8-800

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B2B: МТС признали лидером по доходам на рынке виртуальных АТС и по услуге 8-800

16.03.2022, MForum.ru

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Консалтинговое агентство ТМТ Консалтинг признало МТС лидером по доходам на рынке ВАТС и по услуге бесплатных вызовов 8-800.

Соответствующие результаты приведены в исследованиях:

МТС впервые возглавила рейтинг цифровых сервисов ВАТС (виртуальные АТС) и 8-800. Под МТС подразумеваются бизнесы не только МТС, но также МГТС и МТТ.

Совокупная выручка от ВАТС в 2021 году составила для Группы МТС - 5,1 млрд рублей (29% от общерыночного), при оценке рынка в 17,7 млрд руб и годовом росте в +30,8%, в 2020 году рынок рос скромнее - на 23,3%.

МТС продает не только услугу ВАТС, как таковую, но и сопутствующие услуги, предназначенные для решения клиентских задач: коллтрекинг, сквозная аналитика, колл-центр, мобильный офис. Для подключения к ВАТС крупных компаний предоставляются решения для управления интенсивным трафиком.

Второе, выигранное МТС направление - это услуга "Бесплатный вызов" (8-800). Здесь МТС оттеснила прежнего лидера, компанию Ростелеком, заняв первое место с долей в 34%. Любопытно, что все другие участники рынка в 2021 году демонстрировали снижение доходов от услуги 8-800.

 

 

«Мы развиваем услуги ВАТС, 8800 и другие цифровые сервисы, заботясь как о компаниях малого бизнеса, так и о крупных корпорациях, предлагая им не только максимально широкий функционал базовой услуги, но и глубокие интеграционные возможности для дополнительных цифровых и IT-решений, — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин. — Все наши усилия нацелены на удобство, полезность и повышение эффективности бизнеса наших клиентов, именно в этом мы видим основной потенциал для дальнейшей эволюции наших продуктов».

пресс-релиз

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теги: МТС B2B виртуальные АТС 8-800

© Алексей Бойко, MForum.ru

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