B2B: МТС интегрировала решения МТТ в B2B решения

MForum.ru

B2B: МТС интегрировала решения МТТ в B2B решения

25.10.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС сообщает о том, что пополнила экосистему B2B-решений виртуальной АТС дочерней компании МТТ. Кроме того, теперь у клиентов есть возможность интеграции голосовых роботов и других современных программных решений с помощью открытого API, интерфейса прикладного обеспечения.

 

 

Виртуальная АТС (ВАТС), разработанная в МТТ, поддерживает конвергентную фиксированную и мобильную связь, включая FMC SIM-карты, сервис отслеживания звонка (Calltracking), сервис обратного звонка (CallBack), автоматизацию бизнес-процессов (CRM), запись разговоров, месседжинг, мобильные приложения и другие. К системе можно подключать абонентов вне зависимости от того, где они находятся и какими устройствами пользуются. Разговоры между корпоративными абонентами сети не тарифицируются, что позволяет покупателям решения сократить расходы на телефонию. С виртуальными номерами можно работать из любой точки России, сохранив полноценный функционал офисной телефонии.

«МТС дополняет свою экосистему уникальным для российского рынка решением, позволяющим упростить бизнес-процессы, сделать их более прозрачными и контролируемыми. Функционал виртуальных АТС не требует обращений к оператору и позволяет создать уникальную рабочую среду для каждой компании, что существенно расширяет возможности клиентов МТС. Ранее ВАТС от МТТ была доступна только для клиентов крупных городов, но благодаря синергии ресурсов обеих компаний география присутствия продукта значительно расширилась – теперь инновационные возможности современной ВАТС стали доступны по всей России», – отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков.

«С помощью открытого API можно реализовать в ВАТС новую необходимую конкретному бизнесу функциональность, сделать использование продукта еще удобнее. Открытое API предоставляет дополнительные возможности для пользователей корпоративной телефонии. Благодаря ему можно интегрировать любые сторонние приложения и информационные системы в ВАТС. Это особенно актуально для компаний, использующих CRM и другие сервисы и приложения собственной разработки», – сказал коммерческий директор АО «МТТ» Рамиль Биккужин.

--

теги: телеком МТС МТТ B2B виртуальная АТС

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

12.07. [Новости компаний] ВАТС: МТТ начала акцию "Честный рубль" для продвижения ВАТС / MForum.ru

07.11. [Новости компаний] Телеком: Виртуальная АТС МегаФон получила мобильный пульт управления / MForum.ru

16.08. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Краснодарский виртуал DANYCOM обновляет тарифы и выходит в Европу / MForum.ru

26.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд / MForum.ru

02.06. [Краткие новости] Аналитика: Малый бизнес оптимизирует расходы на связь за счет пакетных решений, виртуальной телефонии и аутсорсинга / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=1 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:53 qwert8 Тема: Подскажите, пожалуйста, что означает эта иконка
24.10.2021 22:47 ntoolsua Тема: Samsung A52 отказ гарантии!! Помогите плиз!!!
Обращайтесь в общество защиты покупателей.
23.10.2021 23:14 OnePrg Тема: Prestigio 3530 DUO не могу зайти в безопасный режим
Нажимаю кнопку выключения, нажимаю и держу на экране меню "Выключить", появляется сообщение "Телефон будет перезагружен в безопасный режим", нажимаю Ок, он перезагружается в обычный режим.
23.10.2021 10:35 Gugi1504 Тема: Как найти и загрузить первоначальную резервную копию ?
Добрый день! В общем произошла такая история, мне потребовалось сбросить телефон Самсунг М31 до заводских настроек, но прежде я сделал резервную копию всего содержимого телефона. Когда стал загружать ...
20.10.2021 23:43 larkaz1988 Тема: Samsung SM-T805 Galaxy Tab S 10.5 LTE
Подскажите пожалуйста, как на этой модели Самсунг можно использовать ZOOM конференцию? Благодарю. Playmarket отказывается устанавливать приложение.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: PinePhone Pro представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Chuwi HiPad Air оценен в $169 / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Samsung W22 представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo привезла в Россию смартфон Y53s / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Слухи: Moto G51 5G на базе чипсета Qualcomm замечен в Geekbench / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E40 дебютировал в Индии за ₹9 499 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: