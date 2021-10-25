B2B: МТС интегрировала решения МТТ в B2B решения

MForum.ru
25.10.2021,
МТС сообщает о том, что пополнила экосистему B2B-решений виртуальной АТС дочерней компании МТТ. Кроме того, теперь у клиентов есть возможность интеграции голосовых роботов и других современных программных решений с помощью открытого API, интерфейса прикладного обеспечения.
Виртуальная АТС (ВАТС), разработанная в МТТ, поддерживает конвергентную фиксированную и мобильную связь, включая FMC SIM-карты, сервис отслеживания звонка (Calltracking), сервис обратного звонка (CallBack), автоматизацию бизнес-процессов (CRM), запись разговоров, месседжинг, мобильные приложения и другие. К системе можно подключать абонентов вне зависимости от того, где они находятся и какими устройствами пользуются. Разговоры между корпоративными абонентами сети не тарифицируются, что позволяет покупателям решения сократить расходы на телефонию. С виртуальными номерами можно работать из любой точки России, сохранив полноценный функционал офисной телефонии.
«МТС дополняет свою экосистему уникальным для российского рынка решением, позволяющим упростить бизнес-процессы, сделать их более прозрачными и контролируемыми. Функционал виртуальных АТС не требует обращений к оператору и позволяет создать уникальную рабочую среду для каждой компании, что существенно расширяет возможности клиентов МТС. Ранее ВАТС от МТТ была доступна только для клиентов крупных городов, но благодаря синергии ресурсов обеих компаний география присутствия продукта значительно расширилась – теперь инновационные возможности современной ВАТС стали доступны по всей России», – отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков.
«С помощью открытого API можно реализовать в ВАТС новую необходимую конкретному бизнесу функциональность, сделать использование продукта еще удобнее. Открытое API предоставляет дополнительные возможности для пользователей корпоративной телефонии. Благодаря ему можно интегрировать любые сторонние приложения и информационные системы в ВАТС. Это особенно актуально для компаний, использующих CRM и другие сервисы и приложения собственной разработки», – сказал коммерческий директор АО «МТТ» Рамиль Биккужин.
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теги: телеком МТС МТТ B2B виртуальная АТС
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