MVNO: MCN Telecom расширила территорию услуг - Иваново

27.12.2022, MForum.ru

MCN Telecom сообщает о начале предоставления услуг мобильной связи в Иваново. Это увеличило число регионов РФ, где оператор предоставляет услуги до 46. Собственная номерная емкость оператора - около 400 тысяч номеров. У клиентов компании есть возможность подключать необходимые им услуги телефонии в режиме реального времени с помощью телеком-платформы CPaaS. В частности, можно выбирать такие сервисы как: виртуальная АТС, голосовые роботы, чат-боты, API, коллтрекинг, confirmation call (flash call), SMS-информирование и т.п.

Регионы присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Кострома, Курск, Липецк, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Самара, Смоленск, Сургут, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Улан-Удэ, Челябинск, Чебоксары, Ярославль.

В планах на 2023 год - присоединение к территории "домашнего региона" также Хабаровска.

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теги: Ивановская область MVNO MCN-Telecom