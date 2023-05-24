Развитие сетей: МТС о развитии сети в Ивановской области - Приволжск

24.05.2023, MForum.ru

МТС сообщает о завершении модернизации сети LTE в Приволжске Ивановской области. Скорость мобильного интернет-доступа, по данным компании, выросла на 30%. Изменения оценят работники нескольких ювелирных заводов и мастерских - Приволжск считается "Большой ювелирной мастерской" России, здесь расположены 2 собственных ювелирных завода, производственная база Костромского ювелирного завода и ряд ювелирных мастерских.

Модернизация сети LTE затронула не только Приволжск, но и Ивановскую область в целом. В Приволжске новое качество сети могут оценить в школах, больницах, торговых центрах, в парках и на городском стадионе.

Выросли скорости мобильного интернета и вдоль трассы Р-600 "Иваново-Кострома".

Всего в Ивановской области МТС обновила оборудование более, чем в 500 населенных пунктах: в городе Иваново, Кинешме, Вичуге, Тейково, Гаврилов-Посаде, Комсомольске, Заволжске, Юрьевце, Пучеже, Лухе, Верхнем Ландехе, Ильинское-Хованском, Лежневе, Палехе, Пестяках, Приволжске, Савино, Фурманове, Шуе, Юже, так и в небольших поселках. В результате рефарминга скорость передачи данных выросла в регионе на 30 процентов.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Ивановская область

--