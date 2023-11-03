Развитие сетей: МТС о развитии сети в Ивановской области - покрытие LTE появилось в деревне Большое Костяево

03.11.2023, MForum.ru

Возможность пользования доступом к сети LTE получили около 300 местных жителей. Базовая станция МТС установлена в центре деревни Большое Костяево, известной необычной для этих мест деревянной часовней и интересом к этим местам палеонтологов и геологов.

Считается, что 150 млн лет назад Юрьевицкий район и все современное Приволжье было дном теплого мелкого моря. На осыпающихся берегах реки Ёлнать можно найти окаменелости - ростры аммонитов и белемнитов, в районе есть также древний кратер Пучеж-Катунского метеорита.

Всего в Ивановской области МТС обновила оборудование более, чем в 500 населенных пунктах: в городе Иваново, Кинешме, Вичуге, Тейково, Гаврилов-Посаде, Комсомольске, Заволжске, Юрьевце, Пучеже, Лухе, Верхнем Ландехе, Ильинское-Хованском, Лежневе, Палехе, Пестяках, Приволжске, Савино, Фурманове, Шуе, Юже, так и в небольших поселках. В результате рефарминга скорость передачи данных выросла в регионе на 30 процентов.

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теги: МТС развитие сетей Ивановская область

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