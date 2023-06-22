Развитие сетей: МТС подготовила центр Иваново к фестивалю "Пилот"

MForum.ru
22.06.2023,
МТС сообщает, что нарастила скорость мобильного интернет доступа в центре Иваново, в районе кинотеатра "Лодзь" и железнодорожного вокзала. Здесь будут проходить мероприятия фестиваля сериалов "Пилот" с 22 по 25 июня в связи с чем ожидается существенный рост нагрузки на сеть. Чтобы не ударить в грязь лицом, МТС заранее подготовилась к росту трафика.
В рамках фестиваля будут представлены 20 новых российских сериалов - их первые серии можно будет увидеть в кинотеатре Лодзь. По данным МТС сейчас доступные скорости на этой территории выросли на треть. Все показы фестиваля - открытые, достаточно только зарегистрироваться.
«Все желающие попасть на фестиваль могут забронировать места, как правило, их разбирают очень быстро. Но ивановцам переживать не стоит – в день бронирования даже при высокой нагрузке на сеть сайт будет открываться быстро с любого смартфона. Обновленная сеть МТС позволит не только посмотреть программу и зарегистрироваться, но и посмотреть лучшие сериалы с прошлых «Пилотов». Онлайн-кинотеатр KION от МТС представит на фестивале первые серии сразу двух ожидаемых новинок из линейки KION Originals — «Безбашенная» и «Одна жизнь». «Безбашенная» — комедия с Екатериной Варнавой, Евгением Цыгановым и Юрием Чурсиным в главных ролях. «Одна жизнь» — триллер с Даниилом Вахрушевым в главной роли», - рассказала директор МТС в Иваново Олеся Алексеева.
На железнодорожном вокзале Иваново пройдет внеконкурсная программа фильмов. Здесь также прошла модернизация оборудования с целью нарастить его пропускную способность.
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теги: развитие сетей Ивановская область МТС
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