Телеком: Виртуальная АТС МегаФон получила мобильный пульт управления

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Телеком: Виртуальная АТС МегаФон получила мобильный пульт управления

07.11.2019, MForum.ru

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Виртуальные АТС уверенно теснят привычные для малого и среднего бизнеса способы телефонизации офисов. Но сейчас уже мало сделать просто виртуальную АТС, необходим также способ удобного управления услугой. В МегаФон подготовили мобильное приложение для управления "Виртуальной АТС".

Скачать его можно как в Play Market, так и в App Store.

Виртуальная АТС МегаФон получила мобильный пульт управления

Услуга ВАТС адресована малому и среднему бизнесу, позволяя таким компаниям автоматизировать обработку статистики вызовов, повысить уровень лояльности клиентов за счет качественной обратной связи.

Возможности, которые обеспечивает сервис:

  • Просматривать и прослушивать звонки ваших сотрудников.
  • Анализировать статистику звонков ваших менеджеров и всей компании. В режиме онлайн знать: Кто принимает больше всех звонков? Количество звонков в компании, сколько из них пропущено? Кто из менеджеров вообще не звонит?
  • Менять настройки Виртуальной АТС: логику распределения звонков, переадресацию и многое другое.
  • Вести контроль расходов на услугу, ознакомиться с историей списаний начислений.
  • Фиксация и запись звонков всех ваших сотрудников с мобильных, настольных и программных телефонов.
  • Интеграция с ведущими CRM-системами
  • Собственный коммуникатор (VoIP-софтфон) для Windows.
  • Возможность подключить к Виртуальной АТС мобильные телефоны, SIP-телефоны, аналоговые телефоны через VoIP-шлюзы и ваши софтфоны
  • Инструменты работы со звонками клиентов: голосовое приветствие и меню (IVR), многоканальность, гибкое распределение звонков по вашим сотрудникам
  • Инструменты для работы со звонками между сотрудниками: перевод, перехват, переадресация звонков.
  • Заказ обратного звонка из очереди.
  • SMS-визитка новым клиентам или SMS-извинение за пропущенный звонок.
  • Уведомления о пропущенных звонках: по SMS, e-mail, Telegram.
  • Подключать к Виртуальной АТС SIP-номера других операторов.

«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», - прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

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теги: телеком МегаФон виртуальная АТС ВАТС мобильное приложение/p>

© Алексей Бойко, MForum.ru

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