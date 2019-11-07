Телеком: Виртуальная АТС МегаФон получила мобильный пульт управления

07.11.2019, MForum.ru

Виртуальные АТС уверенно теснят привычные для малого и среднего бизнеса способы телефонизации офисов. Но сейчас уже мало сделать просто виртуальную АТС, необходим также способ удобного управления услугой. В МегаФон подготовили мобильное приложение для управления "Виртуальной АТС".

Скачать его можно как в Play Market, так и в App Store.

Услуга ВАТС адресована малому и среднему бизнесу, позволяя таким компаниям автоматизировать обработку статистики вызовов, повысить уровень лояльности клиентов за счет качественной обратной связи.

Возможности, которые обеспечивает сервис:

Просматривать и прослушивать звонки ваших сотрудников.

Анализировать статистику звонков ваших менеджеров и всей компании. В режиме онлайн знать: Кто принимает больше всех звонков? Количество звонков в компании, сколько из них пропущено? Кто из менеджеров вообще не звонит?

Менять настройки Виртуальной АТС: логику распределения звонков, переадресацию и многое другое.

Вести контроль расходов на услугу, ознакомиться с историей списаний начислений.

Фиксация и запись звонков всех ваших сотрудников с мобильных, настольных и программных телефонов.

Интеграция с ведущими CRM-системами

Собственный коммуникатор (VoIP-софтфон) для Windows.

Возможность подключить к Виртуальной АТС мобильные телефоны, SIP-телефоны, аналоговые телефоны через VoIP-шлюзы и ваши софтфоны

Инструменты работы со звонками клиентов: голосовое приветствие и меню (IVR), многоканальность, гибкое распределение звонков по вашим сотрудникам

Инструменты для работы со звонками между сотрудниками: перевод, перехват, переадресация звонков.

Заказ обратного звонка из очереди.

SMS-визитка новым клиентам или SMS-извинение за пропущенный звонок.

Уведомления о пропущенных звонках: по SMS, e-mail, Telegram.

Подключать к Виртуальной АТС SIP-номера других операторов.

«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», - прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

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