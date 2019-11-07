Телеком: Виртуальная АТС МегаФон получила мобильный пульт управления

MForum.ru
07.11.2019,
Виртуальные АТС уверенно теснят привычные для малого и среднего бизнеса способы телефонизации офисов. Но сейчас уже мало сделать просто виртуальную АТС, необходим также способ удобного управления услугой. В МегаФон подготовили мобильное приложение для управления "Виртуальной АТС".
Скачать его можно как в Play Market, так и в App Store.
Услуга ВАТС адресована малому и среднему бизнесу, позволяя таким компаниям автоматизировать обработку статистики вызовов, повысить уровень лояльности клиентов за счет качественной обратной связи.
Возможности, которые обеспечивает сервис:
«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», - прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.
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теги: телеком МегаФон виртуальная АТС ВАТС мобильное приложение/p>
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