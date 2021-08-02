Акции: Apple Music поможет МегаФону нарастить базу пользователей тарифов #БезПереплат

02.08.2021, MForum.ru

Акция, которую запускает МегаФон, несомненно привлечет внимание аудитории, которая пользуется музыкальными стриминговыми сервисами. Вы можете как угодно относиться конкретно к Apple Music, но пройти мимо предложения бесплатной годовой подписки, будет сложно.

Кому адресована акция?

Сегодня, по данным МегаФон, порядка 20 млн абонентов оператора, не реже раза в месяц пользуются музыкальными стриминговыми сервисами. Не сомневаюсь, что в этой аудитории Apple Music сможет нарастить долю своих подписчиков. Может ли эта акция привлечь в ряды абонентов МегаФона абонентов других операторов? Не исключено, но о каком-то массовом переходе вряд ли можно говорить.

Что такое Apple Music сегодня?

Это более 75 млн песен, которые можно слушать без назойливой рекламы, как в режиме онлайн, так и загружать на свое устройства для прослушивания оффлайн. Поддерживается формат Dolby Atmos (не для всех треков), при условии, что у вас "правильное" устройство из списка совместимых: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro. Другие устройства тоже подходят, включая Android, но формат будет другим.

Кто может участвовать в акции?

Любой новый пользователь тарифной линейки #БезПереплат, вне зависимости от выбранного тарифа.

Действующие абоненты также не забыты, но для них акция выглядит скромнее, хотя и остается привлекательной, любой их них, независимо от тарифа может получить бесплатный доступ к Apple Music на 6 месяцев на любом тарифе.

Apple Music в рамках акции не расходует интернет-трафик. Если покупать услугу без акции, то индивидуальная цена - 169 руб. в месяц.

Где активировать подписку?

В личном кабинете мобильного приложения МегаФон в разделе "Для меня".

Откуда взялась такая идея?

МегаФон проводил исследования актуальных потребностей абонентов и выявил, что бесплатный доступ к музыкальным стриминговым платформам считают привлекательной опцией многие. Акция - ответ на эти пожелания.

Немного статистики

57% от 20 млн абонентов МегаФона, использующих музыкальные стриминговые платформы, это мужчины. Наибольшая группа - абоненты в возрасте 31-40 лет. Наиболее распространено прослушивание музыки в режиме онлайн-стриминга в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Когда можно начать участвовать в акции?

Прямо сейчас, но не позднее 20 августа. Более подробно о ее условиях можно почитать на сайте МегаФон, а о сервисе Apple Music - здесь.

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