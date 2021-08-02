Акции: Apple Music поможет МегаФону нарастить базу пользователей тарифов #БезПереплат

MForum.ru
02.08.2021,
Акция, которую запускает МегаФон, несомненно привлечет внимание аудитории, которая пользуется музыкальными стриминговыми сервисами. Вы можете как угодно относиться конкретно к Apple Music, но пройти мимо предложения бесплатной годовой подписки, будет сложно.
Кому адресована акция?
Сегодня, по данным МегаФон, порядка 20 млн абонентов оператора, не реже раза в месяц пользуются музыкальными стриминговыми сервисами. Не сомневаюсь, что в этой аудитории Apple Music сможет нарастить долю своих подписчиков. Может ли эта акция привлечь в ряды абонентов МегаФона абонентов других операторов? Не исключено, но о каком-то массовом переходе вряд ли можно говорить.
Что такое Apple Music сегодня?
Это более 75 млн песен, которые можно слушать без назойливой рекламы, как в режиме онлайн, так и загружать на свое устройства для прослушивания оффлайн. Поддерживается формат Dolby Atmos (не для всех треков), при условии, что у вас "правильное" устройство из списка совместимых: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro. Другие устройства тоже подходят, включая Android, но формат будет другим.
Кто может участвовать в акции?
Любой новый пользователь тарифной линейки #БезПереплат, вне зависимости от выбранного тарифа.
Действующие абоненты также не забыты, но для них акция выглядит скромнее, хотя и остается привлекательной, любой их них, независимо от тарифа может получить бесплатный доступ к Apple Music на 6 месяцев на любом тарифе.
Apple Music в рамках акции не расходует интернет-трафик. Если покупать услугу без акции, то индивидуальная цена - 169 руб. в месяц.
Где активировать подписку?
В личном кабинете мобильного приложения МегаФон в разделе "Для меня".
Откуда взялась такая идея?
МегаФон проводил исследования актуальных потребностей абонентов и выявил, что бесплатный доступ к музыкальным стриминговым платформам считают привлекательной опцией многие. Акция - ответ на эти пожелания.
Немного статистики
57% от 20 млн абонентов МегаФона, использующих музыкальные стриминговые платформы, это мужчины. Наибольшая группа - абоненты в возрасте 31-40 лет. Наиболее распространено прослушивание музыки в режиме онлайн-стриминга в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
Когда можно начать участвовать в акции?
Прямо сейчас, но не позднее 20 августа. Более подробно о ее условиях можно почитать на сайте МегаФон, а о сервисе Apple Music - здесь.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком МегаФон акции услуги Apple Music
Публикации по теме:
13.05. [Новости компаний] Акции: МегаФон предложил скидку в 20% российским пенсионерам / MForum.ru
28.01. [Новости компаний] Активы: МегаФон нарастил участие в видеосервисе Start / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Акции: МегаФон предлагает тест-драйв #ненормальнобыстрого интернета / MForum.ru
25.11. [Новости компаний] Совместные проекты: МегаФон и МКБ поддержат малый и средний бизнес / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Телеком дайджест - Tele2 / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Кнопочный телефон Nokia 400 с Android на борту замечен на видео / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro – фотофлагман на Harmony OS / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 представлен официально / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 SE Vitality Edition представлен официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A93s 5G на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2 представлен официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme GT Master Edition и GT Exploration Master Edition представлены официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о iQOO 8 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Doogee N40 Pro оценен в $129 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты параметры камеры Huawei P50 / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Смартфон с подэкранной камерой Axon 30 5G представят 27 июля / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото / MForum.ru