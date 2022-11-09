Акции операторов: 11 ноября МегаФон откроет абонентам безлимитный доступ к маркетплейсам

09.11.2022, MForum.ru

11 ноября, когда онлайн-площадки устраивают традиционные распродажи, МегаФон предоставит абонентам бесплатный доступ к покупкам на крупных российских маркетплейсах В частности, это коснется доступа к таким площадкам, как Wildberries, Ozon и Lamoda. Безлимит будет действовать в течение суток и заработает автоматически для всех абонентов с положительным балансом счета.

«Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет», — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

МегаФон также проводит распродажу в собственно интернет-магазине, интегрированном в приложение для абонентов. Скидки действуют более, чем на 700 товаров. Покупки из ЛК удобны тем, что не потребуется дополнительная регистрация и ввод своих данных.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком МегаФон акции операторов