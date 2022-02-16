Акции: Вымпелком предлагает жителям Москвы скидку до 40% при покупке Samsung Galaxy

MForum.ru

Акции: Вымпелком предлагает жителям Москвы скидку до 40% при покупке Samsung Galaxy

16.02.2022, MForum.ru

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Предложение от билайн - "Выгода до 40% на Samsung Galaxy". Суть акции - приобрести смартфон Samsung Galaxy в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами/услугами. Приобретение комплекта позволяет получить скидку на смартфон.

 

 

Что входит в состав комплекта:

  • смартфон со скидкой;
  • опция «Бонусные рубли на связь по акции» на 6, 12 или 18 месяцев (в зависимости от модели смартфона);
  • дополнительные товары — аксессуары, детские часы и подписка «Фильмы IVI» сроком на 12 месяцев в сервисе билайн тв (12+) (1*).
  • для новых абонентов SIM-карта билайна с тарифом, участвующем в акции, а для действующих абонентов — переход на такой тариф.

Какие аппараты можно купить в рамках акции:

Galaxy A12, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy M12, Galaxy A22, Galaxy S21, Galaxy A52, Galaxy A32, Galaxy A03, Galaxy Z Fold3, Galaxy A22s 5G, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A02, Galaxy M52, Galaxy A03 Core, Galaxy M22, Galaxy M32 с различными объемами памяти. Наличие нужно уточнять в конкретном салоне.

Пример расчета скидки

Предположим вы хотите приобрести Samsung Galaxy A52 256GB. В рознице Вымпелком такой аппарат предлагается за 46 тысяч (45990) руб. Вместо этого вы заплатите 32 тысячи (31 990) руб. при условии, что приобретете опцию "9000 рублей на связь" и дополнительные товары или услуги еще на 4950 руб.

Время действия акции

Проводится с 7 февраля 2022 года по 8 марта 2022 года.

Подробнее об акции: moskva.beeline.ru

(1*) подписку можно купить только в собственных офисах компании.

Что сказать про эту акцию? На рынке очень много предложений по Samsung Galaxy и прежде, чем пользоваться тем или иным предложением, имеет смысла погуглить расценки, они могут вас приятно удивить.

пресс-релиз

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теги: акции Московский регион Москва билайн Вымпелком 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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