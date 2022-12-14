PR: ВымпелКом запустил коммуникационную платформу билайн now

MForum.ru
14.12.2022,
Новая платформа создана с идеей рассказывать о жизни компании, сосредоточив информацию из первого источника на одном сайте. Вниманию читателей предлагается 6 разделов: «Аналитика», «Продукты и решения», «Технологии», «Люди», «Новости региона» и «Устойчивое развитие». На информацию каждого раздела можно подписаться и получать сообщения о новых материалах, которые будут выходить.
Для журналистов предусмотрена специальная форма для запросов на комментарии и исследования. Доступ к ней предоставляется после авторизации на сайте через Мобильный ID.
Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайн:
«Мы решили, что нам необходимо, чтобы вся информация о компании была собрана в одном месте. Мы хотим создавать целостное и многогранное представление о том, что такое билайн и чем мы занимаемся помимо традиционного телекома. Конечно, здесь много будет и непосредственно про телеком, тарифы, акции и мобильные устройства. Но мы хотим больше рассказывать о том, кто и как меняет клиентский опыт наших абонентов, какой компания выглядит изнутри, какие талантливые и необычные люди, - дизайнеры и разработчики, - здесь работают и как много всего в один день происходит в билайне».
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За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: билайн ВымпелКом
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