PR: ВымпелКом запустил коммуникационную платформу билайн now

MForum.ru

PR: ВымпелКом запустил коммуникационную платформу билайн now

14.12.2022, MForum.ru

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Новая платформа создана с идеей рассказывать о жизни компании, сосредоточив информацию из первого источника на одном сайте. Вниманию читателей предлагается 6 разделов: «Аналитика», «Продукты и решения», «Технологии», «Люди», «Новости региона» и «Устойчивое развитие». На информацию каждого раздела можно подписаться и получать сообщения о новых материалах, которые будут выходить.

 

 

Для журналистов предусмотрена специальная форма для запросов на комментарии и исследования. Доступ к ней предоставляется после авторизации на сайте через Мобильный ID.

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайн:

«Мы решили, что нам необходимо, чтобы вся информация о компании была собрана в одном месте. Мы хотим создавать целостное и многогранное представление о том, что такое билайн и чем мы занимаемся помимо традиционного телекома. Конечно, здесь много будет и непосредственно про телеком, тарифы, акции и мобильные устройства. Но мы хотим больше рассказывать о том, кто и как меняет клиентский опыт наших абонентов, какой компания выглядит изнутри, какие талантливые и необычные люди, - дизайнеры и разработчики, - здесь работают и как много всего в один день происходит в билайне».

пресс-релиз билайн

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За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: билайн ВымпелКом

© Алексей Бойко, MForum.ru

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