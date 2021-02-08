Акции: Билайн привлекает на тариф Ближайшие люди

MForum.ru
08.02.2021,
С 29 января по 31 марта 2021 Билайн предлагает бесплатно объединять до 6 номеров в рамках тарифа "Близкие люди". Предложение адресовано только тем, кто впервые подключает дополнительные номера к своему тарифу.
Тарифы линейки "Близкие люди" позволяют объединить различные услуги и различные устройства. Есть вариант с безлимитным интернетом, можно выбрать вариант с пакетом интернета. Наполнение тарифного плана услугами зависит как от конкретного тарифа, так и о города подключения.
В чем удобство объединения? Можно с одного устройства подключать или заменять номера участников, оплачивать только один, единый счет. В общем, управление счетами за связь становится проще.
На днях Билайн также запустил рекламную кампанию в поддержку линейки тарифных планов "Близкие люди".
Подробнее о тарифе: moskva.beeline.ru
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