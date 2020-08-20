Акции: Билайн подарит первоклассникам Московского региона смарт-часы с подключением

MForum.ru
20.08.2020,
Билайн запускает акцию "Часы для первоклассника". В рамках акции родители школьников 2012-2015 года рождения в Московском регионе смогут бесплатно (но есть нюансы) получить детские смарт часы со подключением к Билайн.
Часики дарят такие - «Aimoto Start2», «Geozon Aqua» и «Geozon Lite». Они подключены по тарифу "Для умных вещей" с бесплатной опцией "для умных вещей навсегда". В пакет услуг входит: 500 МБ мобильного интернета, 30 минут для звонков и 100 SMS в месяц. Опция «Для умных вещей навсегда» предоставляет 100% бессрочную скидку на абонентскую плату по тарифному плану «Для умных вещей» и дополнительные 500 Мб к основному пакету интернет-трафика по тарифному плану «Для умных вещей». В случае перехода на иной тарифный план/смены системы расчетов опция автоматически отключается. Повторное подключение опции невозможно. Всего под акцию запланирована раздача до 10 тысяч часов.
Есть небольшая неприятная заморочка. Согласно действующему налоговому законодательству, подарки стоимостью выше 4 тысяч рублей подлежат налогообложению. И ВымпелКом по этому законодательству обязан будет сообщить налоговикам о том, кому достался каждый из экземпляров часов. После чего налоговая выставит родителю счет на 35% с разницы между стоимостью часов и необлагаемыми четырьмя тысячами рублей.
Если вас это не смущает, и вы хотите участвовать в акции, проверьте, "вписываетесь" ли вы в остальные условия акции.
1. Участник акции должен быть совершеннолетним, жить в РФ, быть действующим абонентом Билайн в период проведения акции. Абонентский номер должен обслуживаться на одном из ТП линеек: Семья, Близкие люди, Близкие люди+ с домашним регионом Москва и МО.
2. Нужно, чтобы был положительный баланс на этом номере, без блокировке.
3. Участник должен быть родителем или законным представителем ребенка 2012-2015 года рождения.
4. Акция не распространяется на аффилированных с компанией лиц, членов их семей и т.п.
Если у вас есть все эти основания для участия в акции - вы можете позвонить со своего номера Билайн по номеру 060605 и оформить заказ по ссылке из смс-сообщения. После оформления заказа клиент получит смс-сообщение с приглашением получить персональный подарок в ближайшем офисе продаж Билайн. Потребуется паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Дмитрий Машин, директор Московского региона: «К началу школьного сезона мы решили сделать подарок своим клиентам в Москве и сказать им спасибо за то, что они выбрали нас своим оператором связи. Мы понимаем, как важно оставаться всегда на связи со своим ребенком и поэтому предлагаем в подарок не просто умные часы, а еще и связь, которая будет доступна без дополнительных затрат. Наша цель – обратить внимание клиентов на возможности современных девайсов и создать доступную связь с ребенком для комфорта родителей и безопасности детей».
Акция симпатичная, современная. Жаль, ее заметно портят особенности российского законодательства. Брать налоги с подарков первоклассникам - так себе затея.
Билайн в обмен на свою щедрость получит больше "ниточек", удерживающих привязанность к нему абонентов. И небольшое пополнение абонбазы, делающее цифры отчетов более симпатичными.
Полные правила акции: .pdf
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теги: акции Билайн ВымпелКом
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