Билайн предлагает скидку на 50% на смартфоны Samsung

07.02.2020, MForum.ru

Скидка предоставляется тем, кто приобретает подарочные комплекты с такими моделями, как Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50. Также в комплект входят аксессуары, которые можно выбрать самостоятельно из более, чем тысячи вариантов, задействованных в акции и тарифный план - в Москве это новый, с иголочни, тариф "Близкие люди 3", предоплаченный за полгода. В других регионах это может быть другой тариф и предоплата за 9 месяцев. Приобретать подарочные комплекты можно с полной оплатой или в кредит.

Акция началась вчера, 6 февраля 2020 года и продлится до 15 марта 2020 года. Подробнее об акции на сайте "ВымпелКом".

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Пресс-релиз ПАО "ВымпелКом" через MForum.ru

Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены

7 февраля 2020 года, Москва – Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung. Скидка действует при условии покупки в комплекте с аксессуарами и тарифом из новой линейки «Близкие люди», участвующим в акции.

В продаже доступны сразу несколько подарочных комплектов со смартфонами Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50. При этом аксессуары к понравившемуся устройству покупатель может выбрать самостоятельно из более чем тысячи вариантов, участвующих в акции.

Приобретая комплект, покупатель по цене смартфона получает не только само устройство, но и дополнительно аксессуары и предоплаченные на полгода или 9 месяц услуги связи в зависимости от региона. Для посетителей магазинов в Москве в составе комплекта доступен тариф «Близкие люди 3» на полгода.

Приобрести комплект можно, оплатив покупку полностью, или же в кредит без переплат.

Акция проходит в интернет-магазине и собственных офисах продаж Билайн в период с 6 февраля 2020 года до 15 марта 2020 года.

Более подробная информация об акции доступна на http://www.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/samsung-galaxy-a30s-za-polceni/

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пресс-релиз ВымпелКом на сайте оператора

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теги: связь ВымпелКом Билайн акции розница подарочный комплект