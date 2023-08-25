Розница: МТС предлагает предзаказ iPhone 15. Только в случае серьезных намерений

25.08.2023, MForum.ru

МТС предлагает интересную модель предзаказа на Apple iPhone 15 - покупку виртуальных сертификатов за 50 тыр. Покупатели сертификатов смогут получить новинку "одними из первых" в России.

Сертификат можно приобрести как в интернет-магазине МТС, так и в любом салоне. Номинал сертификата будет засчитан в стоимость iPhone, лишнего платить не придется, достаточно будет доплатить разницу в стоимости iPhone и 50 тыр.

Тем покупателям, которые пройдут этим путем, МТС обещает также кэшбэк - 3 тыр. и МТС PayTag, позволяющий платить стикером, привязав к нему карты различных банков.

«Мы всегда стремимся презентовать все новинки одними из первых в России или в мире, поэтому и сейчас предлагаем уникальную возможность для покупки iPhone 15. С помощью виртуального сертификата каждый клиент сможет не только получить новый смартфон, но и годовую гарантию от МТС», - комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Похоже, в МТС устали от тех предзаказов, когда после выхода модели устройства в продажу многие отказываются от планов ее покупки. Сертификат тоже не дает 100% гарантии покупки, поскольку уплаченные за него деньги можно вернуть в течение 10 дней, но все же куда более весомо указывает на серьезность намерений будущего обладателя iPhone 15 в плане покупки этого устройства.

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теги: МТС розница акции

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