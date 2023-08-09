Умный дом: Растет спрос на устройства контроля и управления микроклиматом в помещениях

09.08.2023, MForum.ru

Такой вывод на основе анализа данных собственной розницы, сделали в МТС. С 31 июля по 6 августа в России был зафиксирован пик спроса на датчики температуры и влажности, увлажнители воздуха и другие климатические устройства: за первую неделю августа 2023 года было продано около 25% от объема таких устройств, проданных с начала лета этого года.

От этих 25% более половины (55%) продаж пришлось на датчики температуры и влажности. Некоторые из этих устройств будут интегрированы в системы "умного дома", например, на основе измеренных параметров будет запускаться кондиционер или увлажнитель воздуха.

Средняя цена датчика, работающего от батареи, - 874 рубля. Заряда батареи достаточно для работы датчика в течение года.

До 30% от продаж пришлось на умные увлажнители воздуха. Средняя их цена составила 4216 рублей.

Напольные и настольные умные вентиляторы заняли 5% продаж, их средняя цена - 5467 рублей.

Если смотреть географию покупок, то жители Москвы и МО приобрели около четверти всех устройств, также умные устройства активно приобретали в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде.

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теги: умный дом смарт гаджеты розница МТС маркетинг

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