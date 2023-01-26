Умный дом: МТС оцифрует жилой комплекс в Москве - "Клубный город на реке Primavera"

26.01.2023, MForum.ru

МТС договорилась с застройщиком Стадион Спартак о стратегическом партнерстве в премиальном проекте "Клубный город на реке Primevera" на полуострове Покровское-Стрешнево в Москве.

МТС займется созданием цифровой инфраструктуры по управлению жилым комплексом, включая развертывание системы бесконтактного доступа на закрытые территории и другие умные решения, повышающие уровень комфорта и безопасности жильцов. МТС окажет застройщику услуги консалтинга в разработке проекта и внедрении ИТ-платформы управления многоквартирными домами, а также обеспечит территорию комплекса услугами мобильной связи, Wi-Fi, а также волоконно-оптическими линиями GPON.

Площадь жилой застройки - 280 тыс. кв.м, общая площадь комплекса - 160 га на полуострове Покровское-Стрешнево.

В проекте предусмотрены бесконтактный доступ на придомовые территории, в подземный паркинг и подъезды. Доступ автомобилей будет осуществляться при помощи системы умного видеонаблюдения, пеших посетителей – при помощи BLE-меток, которые также будут работать в умных лифтах с автоматическим вызовом и подъемом на нужный этаж. BLE-метка - это персональное носимое устройство для идентификации, с датчиком активности и системой позиционирования на базе Bluetooth.

Жители комплекса смогут сообщать об инцидентах в управляющую компанию через мобильное приложение, предоставлять доступ гостям и управлять домофоном, просматривать камеры видеонаблюдения на детских площадках. Сбор показаний счетчиков воды и электричества будет происходить автоматически. В квартирах будет обеспечен доступен к интернету со скоростью до 1 Гбит/с, чтобы жильцы без ограничений могли пользоваться любыми цифровыми сервисами.

«Тренд на внедрение технологий умных многоквартирных домов на рынке девелопмента Москвы становится все более заметным. Комплексные решения позволяют застройщикам создавать индивидуальные проекты и повышать класс жилья, резидентам проживать в более комфортных условиях, а управляющим компаниям качественнее обслуживать такие дома, — отмечает коммерческий директор по работе с бизнес-рынком московского региона МТС Максим Кононенко. — МТС обладает всеми необходимыми ресурсами для оснащения строящихся жилых комплексов технологиями умного здания и готова к дальнейшему сотрудничеству с девелоперами Москвы».

пресс-релиз МТС

Для МТС это далеко не первый кейс взаимодействия с застройщикам в проекте "умный дом" или "умный жилой комплекс", но, конечно, очень крупный.

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теги: МТС развитие сетей умный дом умный квартал