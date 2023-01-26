Умный дом: МТС оцифрует жилой комплекс в Москве - "Клубный город на реке Primavera"

MForum.ru
26.01.2023,
МТС договорилась с застройщиком Стадион Спартак о стратегическом партнерстве в премиальном проекте "Клубный город на реке Primevera" на полуострове Покровское-Стрешнево в Москве.
МТС займется созданием цифровой инфраструктуры по управлению жилым комплексом, включая развертывание системы бесконтактного доступа на закрытые территории и другие умные решения, повышающие уровень комфорта и безопасности жильцов. МТС окажет застройщику услуги консалтинга в разработке проекта и внедрении ИТ-платформы управления многоквартирными домами, а также обеспечит территорию комплекса услугами мобильной связи, Wi-Fi, а также волоконно-оптическими линиями GPON.
Площадь жилой застройки - 280 тыс. кв.м, общая площадь комплекса - 160 га на полуострове Покровское-Стрешнево.
В проекте предусмотрены бесконтактный доступ на придомовые территории, в подземный паркинг и подъезды. Доступ автомобилей будет осуществляться при помощи системы умного видеонаблюдения, пеших посетителей – при помощи BLE-меток, которые также будут работать в умных лифтах с автоматическим вызовом и подъемом на нужный этаж. BLE-метка - это персональное носимое устройство для идентификации, с датчиком активности и системой позиционирования на базе Bluetooth.
Жители комплекса смогут сообщать об инцидентах в управляющую компанию через мобильное приложение, предоставлять доступ гостям и управлять домофоном, просматривать камеры видеонаблюдения на детских площадках. Сбор показаний счетчиков воды и электричества будет происходить автоматически. В квартирах будет обеспечен доступен к интернету со скоростью до 1 Гбит/с, чтобы жильцы без ограничений могли пользоваться любыми цифровыми сервисами.
«Тренд на внедрение технологий умных многоквартирных домов на рынке девелопмента Москвы становится все более заметным. Комплексные решения позволяют застройщикам создавать индивидуальные проекты и повышать класс жилья, резидентам проживать в более комфортных условиях, а управляющим компаниям качественнее обслуживать такие дома, — отмечает коммерческий директор по работе с бизнес-рынком московского региона МТС Максим Кононенко. — МТС обладает всеми необходимыми ресурсами для оснащения строящихся жилых комплексов технологиями умного здания и готова к дальнейшему сотрудничеству с девелоперами Москвы».
Для МТС это далеко не первый кейс взаимодействия с застройщикам в проекте "умный дом" или "умный жилой комплекс", но, конечно, очень крупный.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей умный дом умный квартал
Публикации по теме:
14.02. [Новости компаний] Магистральная связь: МТС ввела в эксплуатацию ВОЛС между Салехардом и Лабытнанги / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Цифры: В 2021 году продажи устройств для "умного дома" выросли на 34% / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Оценки рынка: TelecomDaily: до 80% фиксированных операторов в 2022 готовы поднять тарифы / MForum.ru
29.10. [Новости компаний] Российские производители электроники / MForum.ru
11.02. [Краткие новости] Умный дом: Маруся научилась управлять устройствами умного дома Xiaomi / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Параметры дисплея Oppo Find X6 стали известны до анонса / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto G53 и Moto G73 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme V30 замечен в TENAA / MForum.ru