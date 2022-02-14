Магистральная связь: МТС ввела в эксплуатацию ВОЛС между Салехардом и Лабытнанги

MForum.ru
14.02.2022,
МТС сообщает о завершении строительства и запуске в эксплуатацию ВОЛС длиной 25 км с пропускной способностью 100 Гбит/с. Часть линии связи проходит по дну реки Обь. Это позволило подключить северные города Ямала оптикой к республике Коми. Так, усилиями российских операторов, создается инфраструктура для развития фиксированной и мобильной связи в Заполярье.
На подводном участке применялась техника с горизонтальным бурением и специальный кабель, устойчивый к внешним воздействиям, в частности, к растяжениям. Это обещает повышенную надежность новой ВОЛС.
«С учетом природных особенностей нашего региона такой опыт внедрения технологий за Полярным кругом играет важную роль в освоении арктических территорий и развитии инфраструктуры связи. Отрадно, что операторы не стоят на месте - продвигаются к удаленным населенным пунктам, реализуют новые проекты в Заполярье, в том числе, совместно с правительством автономного округа, направленные на улучшение предоставляемых жителям услуг связи», — прокомментировал заместитель директора департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Колпаков.
«Мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру на Ямале, внедрять новые цифровые решения, направленные на развитие экономики региона и комфорта жителей. Во-первых, вырастут скорости мобильного интернета МТС, улучшится качество голосовой связи. Во-вторых, оптоволокно станет основой для внедрения новых услуг, в том числе, домашнего интернета и ТВ от МТС, умного домофона, а также системы «Умный дом». И наконец, мы открываем новые возможности для бизнеса, который сможет подключиться к современным умным сервисам – видеонаблюдению, анализу больших данных, облачным технологиям, ресурсам для развития электронных онлайн услуг для населения. А это значит, работать и жить на Крайнем Севере будет еще комфортнее», — подчеркнул директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.
Операторы "большой тройки" последовательно строят собственные магистральные сети, чтобы максимально уйти от монопольной ситуации на этом рынке. Это можно только приветствовать, тем более, что при таком подходе повышается надежность и устойчивость создаваемой в России телеком-инфраструктуры, снижаются издержки на пропуск трафика для всех, кто пользуется арендованными магистральными каналами.
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теги: МТС ЯНАО магистральная связь
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