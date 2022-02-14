Магистральная связь: МТС ввела в эксплуатацию ВОЛС между Салехардом и Лабытнанги

MForum.ru

Магистральная связь: МТС ввела в эксплуатацию ВОЛС между Салехардом и Лабытнанги

14.02.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС сообщает о завершении строительства и запуске в эксплуатацию ВОЛС длиной 25 км с пропускной способностью 100 Гбит/с. Часть линии связи проходит по дну реки Обь. Это позволило подключить северные города Ямала оптикой к республике Коми. Так, усилиями российских операторов, создается инфраструктура для развития фиксированной и мобильной связи в Заполярье.

 

 

На подводном участке применялась техника с горизонтальным бурением и специальный кабель, устойчивый к внешним воздействиям, в частности, к растяжениям. Это обещает повышенную надежность новой ВОЛС.

«С учетом природных особенностей нашего региона такой опыт внедрения технологий за Полярным кругом играет важную роль в освоении арктических территорий и развитии инфраструктуры связи. Отрадно, что операторы не стоят на месте - продвигаются к удаленным населенным пунктам, реализуют новые проекты в Заполярье, в том числе, совместно с правительством автономного округа, направленные на улучшение предоставляемых жителям услуг связи», — прокомментировал заместитель директора департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Колпаков.

«Мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру на Ямале, внедрять новые цифровые решения, направленные на развитие экономики региона и комфорта жителей. Во-первых, вырастут скорости мобильного интернета МТС, улучшится качество голосовой связи. Во-вторых, оптоволокно станет основой для внедрения новых услуг, в том числе, домашнего интернета и ТВ от МТС, умного домофона, а также системы «Умный дом». И наконец, мы открываем новые возможности для бизнеса, который сможет подключиться к современным умным сервисам – видеонаблюдению, анализу больших данных, облачным технологиям, ресурсам для развития электронных онлайн услуг для населения. А это значит, работать и жить на Крайнем Севере будет еще комфортнее», — подчеркнул директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

Операторы "большой тройки" последовательно строят собственные магистральные сети, чтобы максимально уйти от монопольной ситуации на этом рынке. Это можно только приветствовать, тем более, что при таком подходе повышается надежность и устойчивость создаваемой в России телеком-инфраструктуры, снижаются издержки на пропуск трафика для всех, кто пользуется арендованными магистральными каналами.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: МТС ЯНАО магистральная связь

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.05. [Новости компаний] Подводные ВОЛС: МегаФон приостановил подготовку к строительству ВОЛС вдоль Севморпути / MForum.ru

27.04. [Новости компаний] Линии связи: Билайн построил канал связи до Гыданского полуострова / MForum.ru

11.03. [Новости компаний] Магистральные линии связи: МегаФон вошел в состав участников международного Арктического экономического совета / MForum.ru

05.02. [Новости компаний] Магистральные ВОЛС: МегаФон договорился с Чукоткой / MForum.ru

29.01. [Новости компаний] Магистральный интернет: МегаФон подписал соглашение с чиновниками Якутии о сотрудничестве в проекте Arctic Connect / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 09:46 ABloud Тема: Хищение кабелей и борьба с этим явлением (15.01.2022)
[Кабелей хищение и борьба с этим явлением. Нижний Тагил. Ростелеком] Операция «Тепловизор»: цифровые технологии «Ростелекома» помогли раскрыть серию преступлений в Нижнем Тагиле 15 февраля 2022 ...
Вчера 20:43 ABloud Тема: VSAT. Very small aperture terminal (29.04.2008)
[VSAT. IoT. Судовождение. Аналитика] Российский рынок VSAT и IoT на морских судах 2022.02.14, через MForum.ru. Российский рынок VSAT и IoT на морских судах, несмотря на пандемию, растет большими ...
Вчера 17:26 ABloud Тема: розница (08.11.2011)
[Розница. Модели продаж смартфонов. Подписка. МегаФон] МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке во всех регионах России 14 февраля 2022, пресс-релиз, через MForum.ru. МегаФон запустил ...
Вчера 15:22 ABloud Тема: VoLTE в России (27.11.2019)
[VoLTE. Дагестан. Вымпелком] билайн запустил услугу VoLTE в Республике Дагестан 2022.02.14, пресс-релиз, через MForum.ru. В Республике Дагестан билайн запустил услугу VoLTE *. Теперь абоненты ...
Вчера 12:20 Rihanna11 Тема: Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM (04.02.2022)
Ну, батареи с таким железом должно надолго хватать

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia G21 / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23 / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition / MForum.ru

08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: BLU G51 представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: