Линии связи: Билайн построил канал связи до Гыданского полуострова

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Линии связи: Билайн построил канал связи до Гыданского полуострова

27.04.2021, MForum.ru

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Пока подводные ВОЛС еще не прошли вдоль арктического побережья России проблема обеспечения надежного канала передачи данных остается актуальной для многих компаний добывающего сектора. В том числе и для франко-американской компании TechnipFMC, которая сейчас занята сооружением завода по производству сжиженного природного газа Арктик СПГ 2 для Новатэк на Гыданском полуострове.

 

Схема не отражает реального маршрута РРЛ "Сургут-Гыданский п-в",
но дает примерное представление о том, где проходят описанные в тексте события. 

 

Задачу по созданию такого канала, который должен объединить площадку на территории Гыданского полуострова и дата-центр TechnipFMC в Париже, доверили Билайн Бизнес. Для решения этой задачи была сооружена автономная радиорелейная линия связи длиной порядка 420 км, которая связала Сургут и Гыданский полуостров. Задача непростая, учитывая условия вечной мерзлоты.

Благодаря этой радиорелейной линии, был создан канал от месторождения на Гыдане через Ямальский полуостров, Сургут и Москву до Франкфурта и далее. К сожалению компания не приводит данные о пропускной способности канала и уровне задержки распространения сигнала.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«Благодаря высокому уровню компетенций Билайн Бизнес в реализации сложных проектов в арктическом регионе, партнерство с TechnipFMC стало логичным продолжением предыдущего опыта сотрудничества наших компаний. Организованный канал позволит ускорить темпы освоения Арктики и поспособствует дальнейшему развитию телекоммуникационных сервисов в этом регионе.»

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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