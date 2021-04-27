Линии связи: Билайн построил канал связи до Гыданского полуострова

27.04.2021, MForum.ru

Пока подводные ВОЛС еще не прошли вдоль арктического побережья России проблема обеспечения надежного канала передачи данных остается актуальной для многих компаний добывающего сектора. В том числе и для франко-американской компании TechnipFMC, которая сейчас занята сооружением завода по производству сжиженного природного газа Арктик СПГ 2 для Новатэк на Гыданском полуострове.

Схема не отражает реального маршрута РРЛ "Сургут-Гыданский п-в",

но дает примерное представление о том, где проходят описанные в тексте события.

Задачу по созданию такого канала, который должен объединить площадку на территории Гыданского полуострова и дата-центр TechnipFMC в Париже, доверили Билайн Бизнес. Для решения этой задачи была сооружена автономная радиорелейная линия связи длиной порядка 420 км, которая связала Сургут и Гыданский полуостров. Задача непростая, учитывая условия вечной мерзлоты.

Благодаря этой радиорелейной линии, был создан канал от месторождения на Гыдане через Ямальский полуостров, Сургут и Москву до Франкфурта и далее. К сожалению компания не приводит данные о пропускной способности канала и уровне задержки распространения сигнала.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«Благодаря высокому уровню компетенций Билайн Бизнес в реализации сложных проектов в арктическом регионе, партнерство с TechnipFMC стало логичным продолжением предыдущего опыта сотрудничества наших компаний. Организованный канал позволит ускорить темпы освоения Арктики и поспособствует дальнейшему развитию телекоммуникационных сервисов в этом регионе.»

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком Билайн Вымпелком линии связи радиорелейные каналы связи магистральные линии магистральная связь