Подводные ВОЛС: МегаФон приостановил подготовку к строительству ВОЛС вдоль Севморпути

27.05.2021, MForum.ru

Об этом сегодня рассказывают Ведомости. Пресс-служба эту информацию подтверждает:

«Мы действительно приняли решение пересмотреть структуру и экономику проекта Arctic Connect, на такую перегруппировку нам потребуется время – все наработки проекта будут использованы в будущем, если мы примем решение его продолжить».

В компании МегаФон причин приостановки строительства не называют.

Источники Ведомостей указывают на японскую сторону проекта, как на проблемную. Дескать, это Sojitz Corporation стала под разными предлогами затягивать переговоры о софинансировании. Работая с японцами столкнуться с таким вполне можно.

У меня свое видение темы. Мне кажется, инвестиционная привлекательность проекта заметно изменилась из-за конкуренции.

Во-первых, уже есть транзитная сеть, соединяющая Европу с Азией. У Ростелекома. Да, она по земле. С ней можно конкурировать. Но это конкуренция.

Во-вторых, появился аналогичный проект "Полярный экспресс" - подводная ВОЛС 100 Гбит/c Мурманск-Владивосток. Учитывая, что его полностью финансирует Россия, что он "подвязан" к поручению президента РФ, что это государственный проект, имеет ли смысл с ним конкурировать?

В любом случае это может свести к минимуму ряд преимуществ Arctic Connect, ослабив его инвестиционную привлекательность.

Где раньше на это обратили внимание, в Японии или в МегаФон, не так и важно. Но в изменившихся обстоятельствах безусловно стоит подумать о целесообразности участия в этом проекте и о его продолжении, так как следует принимать в расчет даже не только экономические, но и политические составляющие.

подробнее о подводных ВОЛС

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