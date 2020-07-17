Подводные кабели: МегаФон и Росгеология готовят "Профессора Логачева" к ледовой экспедиции

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Подводные кабели: МегаФон и Росгеология готовят "Профессора Логачева" к ледовой экспедиции

17.07.2020, MForum.ru

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МегаФон продолжает развивать арктический телеком-проект. Российский оператор является одним из ключевых участников международного консорциума для строительства океанического оптоволоконного маршрута между Европой и Азией по Арктическому пути.

Скоро начнется практическая фаза изыскательской части проекта. ГК "МегаФон" и АО "Росгеология" объявили о подписании сегодня в Санкт-Петербурге договора на проведение совместных морских исследований. Согласно планам, экспедиция начнется 5 августа 2020 года в Мурманске и продлится 3 месяца.

Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев", трекинг по AIS

Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев" пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцовом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотских морях. Общая продолжительность намеченного для исследований в 2020 году участка составит 6500 км.

"Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительные исследования рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследований пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию", - говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Оптоволоконный кабель по-задумке пройдет от Японии до Норвегии, его протяженность составит порядка 11,5 тысяч км. Линия с пропускной способностью 200 Тбит/c будет стыковаться с магистральными сетями Финляндии, Китая, а ее отводы также обеспечат интернетом и связью арктическую зону и Дальней Восток России, причем, уровень задержки, как ожидается, будет на десятки миллисекунд меньшим, чем в существующих на этих территориях магистралях Ростелекома и Транстелекома.

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теги: телеком магистральная связь подводные кабели Арктика МегаФон развитие сети

© Алексей Бойко, MForum.ru

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