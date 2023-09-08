Развитие сетей: МегаФон в Ленобласти, Приамурье, Приморье, Арктике и вдоль M-12

MForum.ru
08.09.2023,
Ленобласть. МегаФон сообщает о росте скоростей на 30% год к году в своей сети в Гатчинском районе, также улучшилось покрытие сети и выросла его площадь. Для этого было модернизировано 80% базовых станций - добавлена поддержка еще одного частотного диапазона (какого - не сказано), также была повышена мощность передатчиков базовых станций, кое-где регулировались углы наклона антенн - такие работы называют оптимизацией сети.
Арктика. B2B. МегаФон построил для ФГУП «Росморпорт» защищенный канал связи протяженностью 50 км, чтобы передавать данные с радаров и метеоданные. Устойчивый канал между автоматизированным радиотехническим постом в акватории Баренцева моря и Центром системы управления движением судов позволит повысить контроль за движением танкеров-газовозов к плавучему хранилищу газа в акватории губы Ура Баренцева моря. Скорость передачи данных в канале - до 500 Мбит/с.
Приамурье. МегаФон провел рефарминг в Тынде и в Сковородино, частоты среднего диапазона были задействованы под LTE. По информации оператора, это позволило нарастить скорости мобильного интернета на 15%. Актуальный результат, учитывая скорость, с какой растет объем потребления трафика абонентами МегаФон в регионе - на 26% за год. Тында - узловая станция Байкало-Амурской магистрали, в Сковородино - объекты нефтяной промышленности.
Приморье. Мегафон запустил базовую станцию с поддержкой 4G/LTE в селе Синий Гай в Приморском крае. В селе живет около 400 человек, теперь им стали доступны скорости до 30 Мбит/с и звонки в режиме VoLTE.
Автотрасса М-12. МегаФон построил покрытие на новом участке трассы M-12, движение по которому открылось сегодня, 8 сентября. Это участок от Москвы до границы с Владимирской области. До конца 2023 года покрытие планируется дотянуть до Арзамаса (415 км от Москвы), в 2024 году - до Казани. Развернуты базовые станции с поддержкой 2G и 4G/LTE - 1800 МГц. Максимально возможные скорости вдоль трассы - до 150 Мбит/с.
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теги: МегаФон развитие сетей Приморский край Автотрасса М-12 Амурская область B2B Ленобласть
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