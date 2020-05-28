Итоги: МегаФон отчитался за 1q2020 - стабильность

28.05.2020, MForum.ru

Коротко: рост сервисной выручки, OIBDA и чистой прибыли, несмотря на выпавшие доходы от роуминга и сокращение дохода от розницы.

Сразу перейду к результатам по России

Основным результатом деятельности компании является ее выручка, наиболее интересная ее часть – выручка от услуг мобильной связи. МегаФон выручку удержал, даже небольшой ее рост показал, +0.6% до 65,431 млрд руб. Было бы заметно больше, если бы не закрытие границ из-за пандемии, что привело к сокращению роуминговой составляющей в выручке. Негативный вклад в результаты также дала и розница, выручка от продажи и аксессуаров сократилась на 16,3% до 6,158 млрд руб. Причина та же – пандемия и закрытие части салонов из-за самоизоляции, что привело к снижению среднего числа посетителей салонов МегаФона почти на четверть, на 23%. Расстановка сил за год почти не изменилась – 52,5 млрд выручки в мобильном сегменте показал за квартал ВымпелКом, 80,6 млрд – МТС.

Отдельного упоминания заслуживает выручка от услуг фиксированной связи, рост которых составил 1,6%, до 6,533 млрд.

В общем, влияние пандемии не помешало МегаФону в 1q2020 нарастить OIBDA, на 2.1% до 35,262 млрд, так и рентабельность OIBDA – на 1.3 пп до 45,1%. Позитивно сказалось сокращение затрат на продажи и маркетинг. В компании говорят также о повышении операционной эффективности и показывают рост чистой прибыли на 114,3% до 5,1 млрд руб. А если бы еще и рекламу участники рынка сокращали… только задумайтесь, какой потенциал могло бы дать сокращение операторских бюджетов, приходящихся на телерекламу. А ведь без нее вполне можно обойтись – бренды операторов «большой тройки» достаточно известны на российском рынке.

И это на фоне значительного прироста капвложений, на +44,4% (!), до 11,5 млрд. Это порядка 14% от общей выручки и, могу предположить, что мы еще увидим рост этого показателя в последующие кварталы – при существующем уровне конкуренции, росте потребления трафика и желании операторов выходить в новые сегменты бизнеса, без инвестиций – никуда. Тем более, что конкуренты скучать не дают – 20,2 млрд капвложений ГК МТС (и это уже без учета украинского бизнеса), и 12,1 млрд ПАО ВымпелКом оставляют мало возможностей для выбора.

Существенная доля инвестиций пошла на строительство базовых станций (+14% гг), в 1q2020 было введено в эксплуатацию 3.5 тысячи новых базовых станций в стандарте LTE/LTE-Advanced (+35% гг). Часть капрасходов МегаФона была стимулирована резким перераспределением нагрузок на сеть на фоне заметного роста нагрузки, в частности, был проведен апгрейд кластера Единого биллинга, с целью наращивания его надежности.

Согласно официальным данным МегаФона, абонбаза компании по итогам 1q2020 оставалась примерно на уровне 1q2019, - 75,1 млн человек. Смотреть сейчас на абонбазу смысла немного, обычный отток на фоне частично закрытых салонов в апреле, скорее всего, приведет к ее некоторому сокращению у всех российских операторов по итогам 2q2020. Кстати, работа с вынужденно закрытыми салонами, рост онлайн продаж, появление саморегистрации, должны лишний раз показать операторам – существующие розничные сети избыточны, их следует сокращать уже в 2020 году.

Структура абонбазы продолжает улучшаться – число пользователей передачи данных в России увеличилась на 3.0% до 34,8 млн. Число зарегистрированных устройств 4G в сети МегаФон увеличилось на 20% до 35 млн, что соответствует 47%, если пересчитывать на число абонентов. Это хороший результат.

Приведу слова Геворка Вермишяна, гендиректора ПАО «МегаФон», комментирующего итоги квартала:

«Основные показатели первого квартала сохраняют положительную динамику, несмотря на влияние, которое оказывают на отрасль события, связанные с эпидемиологической ситуацией в России и мире.

МегаФон оперативно перестроил внутренние процессы для организации работы персонала в новых условиях, перевел более 14 000 сотрудников на удаленную работу, при этом все подразделения компании работают в усиленном режиме.

В марте мы столкнулись с увеличением голосового и мобильного трафика на 10-15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50%.

Рост нагрузки на сеть потребовал значительных инвестиций в увеличение пропускной способности и существенных усилий инженеров эксплуатации и поддержки для обеспечения бесперебойной работы сети.

Чтобы поддержать абонентов, МегаФон предложил целый ряд бесплатных услуг, которые позволяют оставаться на связи с близкими и удаленно работать. Мы увеличили скорость домашнего интернета до максимально возможной и предоставили доступ для абонентов даже при нулевом и отрицательном балансе.

Абоненты в период самоизоляции получили возможность бесплатно проходить любые курсы нашей образовательной платформы. Кроме того, на этот период мы отменили абонентскую плату для популярных пакетов МегаФон ТВ, включающих фильмы, сериалы и детский контент. Мобильным абонентам мы предоставили бесплатный доступ к самым актуальным ресурсам – мессенджерам, почте, сервисам доставки, аптекам.

Мы поддержали наших абонентов в роуминге в условиях постепенного закрытия границ. Сделали бесплатными звонки на горячие линии МИД и российских авиакомпаний. Предоставили ежедневный пакет из 30 исходящих SMS на российские номера, который в большинстве стран действует даже при нулевом балансе. Втрое увеличили лимит минут, включенных в опцию «Роуминг, гудбай!».

Это позволило абонентам оставаться на связи со своими близкими и решать вопрос о возвращении домой.

Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы нашим абонентам было максимально комфортно и удобно работать с нашими продуктами. Наша «Фабрика микросервисов» в течение всего квартала помогала с выпуском новых продуктов для наших абонентов, обеспечивая кратчайшие сроки интеграции с партнерскими сервисами и повышая технологическую надежность для компании. За первый квартал мы внедрили сразу несколько проектов, улучшающих пользовательский опыт абонентов. Например, запущены сервисы для персонализации продуктовых предложений в реальном времени (RTM), улучшен функционал совместного с Mail.Ru продукта Combo и Мобильного личного кабинета для абонентов МегаФона.

Корпоративный сегмент оперативно отреагировал на изменение спроса в пользу решений, позволяющих организовать удаленную работу офиса. В первые дни режима самоизоляции мы открыли бесплатный доступ к нашим платформам для видеоконференций и вебинаров для малого бизнеса, что позволило компаниям оперативно обеспечить связь со своими сотрудниками и партнерами. Кроме роста спроса на продукты для организации удаленного доступа сотрудников к корпоративным ресурсам, мы отмечаем рост спроса на облачные решения, услуги умной телефонии, а также IoT-решения, позволяющие повышать эффективность персонала и удаленно контролировать рабочие процессы.

Изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией, повлияли и на работу нашего розничного бизнеса. В условиях, когда большинство абонентов вынуждены сократить перемещения, мы усилили работу интернет-магазина, запустили онлайн-продажу сим-карт в новых каналах с возможностью удаленной активации через личный кабинет, при этом трафик в собственных розничных магазинах начал заметно снижаться, а в ряде регионов по решению местных властей мы вынуждены были полностью закрыть салоны. Мы видим усиление мартовской негативной динамики и в апреле, поэтому прогнозируем дальнейшее усложнение ситуации и сокращение доходности этой части бизнеса.

Сохранение таких условий во втором квартале оказывает еще большее давление на бизнес за счет увеличения нагрузки на операторов, сокращения доходов от роуминга, а также изменения курсов валют, которое уже заметно сказывается на росте стоимости закупки оборудования».

И еще одна цитата, Никита Орлов, финансовый директор компании, прокомментировал финансовые результаты квартала:

«В первом квартале мы вместе с нашими абонентами и мировым сообществом оказались в беспрецедентной ситуации глобальной пандемии. Притом что исключительная важность надежной и качественной связи в этот период вышла на первый план, и трафик передачи данных и голоса в марте вырос, сдерживающим фактором в отношении роста общей выручки стали ограничения на работу салонов розничной торговли вплоть до закрытия части точек продаж. Также начиная с марта мы как любой крупный бизнес проходили процесс адаптации к новым условиям и дополнительным затратам, связанным с обеспечением безопасности и благополучия наших сотрудников и абонентов.

Сервисная выручка в отчетном квартале выросла на 0,9% и достигла 73 393 млн руб. за счет роста сегментов как мобильной, так и фиксированной выручки. Выручка от передачи данных увеличилась на 9,9% до 27 615 млн руб. Компания продолжила реализовывать стратегию цифровой трансформации, в результате чего цифровая выручка в первом квартале выросла на 33,2%. Этот рост стал результатом развития и продвижения линейки «Включайся!» с партнерскими сервисами и развития популярных услуг.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в первом квартале 2020 года снизилась на 16,3% и составила 6 159 млн руб., главным образом, в связи с упомянутыми ограничениями в розничной торговле, несмотря на некоторый всплеск спроса на дорогие смартфоны в отдельных локациях на волне предкризисных настроений потребителей.

Показатель OIBDA в первом квартале 2020 года вырос на 2,2% по сравнению с прошлогодним периодом и составил 36 013 млн руб., а рентабельность OIBDA выросла на 1,3 п.п. до 45,3%. Положительный эффект оказали рост высокомаржинальной сервисной выручки и оптимизация затрат на продажи и маркетинг.

Чистая прибыль в первом квартале 2020 года выросла на 136,5% и составила 5 172 млн руб. в результате роста OIBDA, повышения операционной эффективности, а также хеджирования курсовых разниц».

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теги: МегаФон итоги квартала