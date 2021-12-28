Розница: МегаФон предлагает смартфоны по подписке

MForum.ru

Розница: МегаФон предлагает смартфоны по подписке

28.12.2021, MForum.ru

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МегаФон тестирует новую модель продвижения смартфонов в московском регионе. Идея может понравиться тем, кто любит покупать что-либо в рассрочку и хотел бы менять устройства не раз в 3 года, как большинство пользователей, а ежегодно.

 

 

Схема действует так:

В салоне МегаФон можно выбрать тот или иной смартфон, включая последние флагманы Apple, Samsung и Xiaomi. Платить за покупку устройства не требуется, но за использование смартфона будет сниматься ежемесячная плата, вместе с платой за услуги на связь. Размер ежемесячной платы, исходя из заявления компании, будет составлять чуть более 1/17-й стоимости телефона. За год общая сумма выплат достигнет 70% стоимости устройства на момент его покупки. В этот момент можно будет сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, который представлен в салоне связи оператора.

Выглядит, как что-то интересное?

В МегаФоне создание новой услуги объясняют так.

«Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах. Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов – 55% новых iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях. Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Пока что такая модель продвижения смартфонов доступна только московским клиентам компании, но уже в начале 2022 года оператор планирует расширить сервис на все территории присутствия.

В рамках подписной программы выбор тарифа ограничен линейкой #БезПереплат.

Подписка запущена в партнерстве с компанией ЦФТ.

пресс-релиз МегаФон

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теги: розница маркетинг МегаФон МегаФон Ритейл модели продвижения подписка подписная модель

© Алексей Бойко, MForum.ru

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