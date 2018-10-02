Пресс-релизы: OFD.ru представляет аналитику за первые три дня продаж новых моделей iPhone

MForum.ru
02.10.2018,
Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 13% рынка онлайн-касс, проанализировал продажи iPhone XS Max и iPhone XS. За первые три дня (28-30 сентября) с момента старта продаж было продано 2163 новых модели iPhone на общую сумму 217,2 млн руб.
Больше половины (61%) всех продаж пришлось на iPhone XS Max и 39% на iPhone XS. Средний чек на модель iPhone XS Max составил 104958,14 руб., на модель iPhone XS - 93118,53 руб. Наибольшее количество новых моделей iPhone в офлайн-магазинах приобретено в Москве (716 шт.), Московской области (242 шт.), Санкт-Петербурге (101 шт.), Свердловской области (95 шт.), Республике Татарстан (92 шт.), Краснодарском крае (87 шт.), Новосибирской (84 шт.), Ярославской (56 шт.), Самарской (54 шт.) и Иркутской областях (53 шт.). Максимальное количество телефонов, проданных в одни руки в одном чеке составило 40 и 23 шт.
При этом в первый день продаж к 17.00 было продано порядка 1540 новых моделей iPhone на общую сумму 159 млн руб, 62% из которых занял iPhone XS Max и 38% - iPhone XS. Активность покупателей началась с 3 часов ночи 28 сентября, когда через интернет-магазины было приобретено 214 новых iPhone, 60% из которых пришлось на модель XS Max. Затем всплеск продаж начался утром с 9.00 до 10.00, когда свои двери открыли офлайновые точки продаж, в это время было приобретено 77 аппаратов обоих моделей, далее каждый час продавалось от 120 до 140 штук телефонов. Рост продаж продолжился в послеобеденное время, когда, начиная с 15.00 за один час было продано 184 телефона, продажи часом позже составили 178 аппаратов. Средний чек на модель в iPhone XS Max составил 107 940 руб., на модель iPhone XS 96 665 руб.
На сегодняшний день OFD.ru обработал порядка 4 миллиардов чеков. Клиенты компании – более 55 тысяч юридических лиц по всей России.
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теги: розница iPhone маркетинг статистика
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