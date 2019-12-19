Дополнительные услуги: В Билайн довольны работой сервиса выдачи заказов

19.12.2019, MForum.ru

В конце октября 2019 года Билайн сообщал о расширении спектра услуг, которые оказывают магазины компании. Посетителям магазинов Билайн стала доступна услуга отправки посылки в адрес частных лиц. Доставки обеспечивает транспортная компания DPD. Услугу запустили в 30 магазинах Билайн в Москве, Подмосковье, Вологде, Брянске, Киржаче, Саратове, Старом Осколе и Череповце. И пообещали расширять "географию" в 1q2020.

Еще раньше, в 2018 году в магазинах Билайн начали появляться первые почтоматы и открываться пункты выдачи заказов из интернет-магазинов. На начало 2019 года в рознице Билайн работало 300 пунктов выдачи в 10 городах, а на декабрь 2019 года пункты выдачи действуют более, чем в 900 магазинах розницы Билайн в самых разных городах России. Всего через эти пункты выдано уже более 100 тысяч посылок.

Партнеры - DPD и Boxberry. Получить можно посылку с суммой габаритов до 150 см и весом до 10 кг. Если пользоваться DPD, то доступен наложенный платеж, оплата наличными или картой.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервиса ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский:

«Компания открыла пункты выдачи заказов и отправки посылок в рамках реализации проекта супермаркет цифровых услуг. Вместе с этими сервисами мы открыли в магазинах кофейни, установили почтоматы, расширили ассортимент продуктами и сервисами со смежных рынков, во всех наших магазинах можно получить персональное предложение, в том числе со скидками от наших партнеров. Партнерские зоны приносят нам сотни тысяч дополнительных посетителей ежемесячно. Посетители наших партнёрских зон – это наши потенциальные клиенты. Мы продолжим развивать проект с пунктами выдачи заказов и планируем дополнительно расширить его географию».

Комментирует Алексей Бойко, руководитель проекта MForum.ru:

"Разумная инициатива компании, обеспечивающая ей солидный дополнительный поток посетителей при низких расходах на его организацию за счет использования партнерской схемы работы. Пункты выдачи заказов в шаговой доступности сейчас весьма востребованы. А учитывая, что салоны связи как правило расположены в местах высокого трафика, близко от выходов из метро и в других подобных локациях, они хорошо подходят для такого рода использования. Личный опыт пользования салонами связи в качестве пунктов выдачи заказов, направленных интернет-магазинами подтверждает удобство этой опции. Было бы, конечно, интересно узнать, насколько многие из тех, кто приходил в салон за своим заказом, в итоге воспользовались основными услугами Билайн, подключились к сети, поменяли тариф, либо приобрели гаджет или аксессуар. Поскольку пункты выдачи появляются не только в салонах Билайн, можно предположить, что операторы довольны первыми итогами конверсии и будут развивать подобное сотрудничество и далее".

Пресс-релиз компании Билайн

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