IT: Конспекты. Эксперты крупнейших участников рынка о цифровизации бизнеса на встрече Oracle Modern Business Summit

07.11.2019, MForum.ru

31 октября в Москве прошла встреча Oracle Modern Business Summit. В ее рамках состоялась экспертная дискуссия: «Цифровизация и бизнес». Вашему вниманию – конспект дискуссии.

Ведущий: Сергей Табулин, директор департамента по продажам бизнес-приложений Oracle в России.

Участники:

Александр Сорокоумов , генеральный директор SberCloud;

, генеральный директор SberCloud; Михаил Стёркин , директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро»;

, директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро»; Петр Дорожкин , руководитель службы, Управление финансовой эффективности, Банк ВТБ;

, руководитель службы, Управление финансовой эффективности, Банк ВТБ; Татьяна Семенихина , директор проекта по цифровой трансформации финансов, АШАН;

, директор проекта по цифровой трансформации финансов, АШАН; Вадим Феоктистов, директор ООО «ММК-Информация».

Сергей Табулин, Oracle: Цифровые тренды. Тема, которая сегодня на слуху. Они постоянно меняются, что-то становится хайпом, что-то перестает им быть. Часто говорят про машинное обучение, про интернет вещей, про блокчейн. Александр, какие из этих трендов находят применение в России уже в 2019 году?

Александр Сорокоумов, генеральный директор SberCloud

Александр Сорокоумов (АС), SberCloud. Из тех трендов, которые мы для себя выделили, отмечу те, что не являются хайпом, и связаны с практическими вещами. Это технологии, которые можно применять для улучшения клиентского опыта. Прежде всего, это работа с искусственным интеллектом (AI), работа с ним в различных «разрезах», в разных индустриях. Также очень активно развивается промышленный IoT (IIoT). Видим немалое число запросов на помощь и интеграционные проекты по созданию платформ мониторинга работы и предиктивного анализа работоспособности оборудования на крупных российских предприятиях. Эти тренды выделю, как основные.

Сергей Табулин, Oracle: Михаил, как вы думаете, какие из трендов уже находят применение или найдут его в ближайшее время?

Михаил Стёркин (МС), «ФосАгро». С одной стороны, наша компания химическая, мы производим удобрения. С другой стороны, все, что мы производим, применяется в сельском хозяйстве. Основной тренд этого года – переход все большего числа компаний из категории продуктовых, в сервисные. Потому что сервис, это основное для нашего потребителя. Это и есть для нас основной тренд. Второй тренд – переход из оффлайна в онлайн. Его нельзя реализовать «нажатием кнопки», необходимо перестроить буквально все внутренние процессы, убедить в необходимости такого перехода многих, если не всех сотрудников компании.

Сергей Табулин, Oracle: Петр, а как в банке ВТБ вы комментируете эту тему?

Петр Дорожкин (ПД), Банк ВТБ. Не могу говорить за весь ВТБ, ограничусь полем, в котором я работаю, это стратегические финансы и центральная аналитика. Управление финансами это консервативное направление. По сути, мы пока не применяем никакие из технологий, которые сейчас «на слуху». Да и не факт, что они применимы в области экономического финансового прогнозирования. И все же я хотел бы отметить одну вещь, которая ворвалась в нашу сегодняшнюю жизнь. Это так называемые «многомерные модели». Ранее при составлении бизнес-плана или при прогнозировании мы думали об этом как о «плоской» экселевской таблице.

Сейчас требования к точности, надежности и количеству объектов, для которых необходимо строить прогноз существенно выросли. Пришлось «конвертировать математику», перейти из плоскости в многомерность. Я еще упомяну о проекте, который мы завершили, но работу с многомерными моделями, которая дает прекрасные результаты, безусловно можно отнести к разряду новшеств 2019 года.

Сергей Табулин, Oracle: Татьяна, вы представляете компанию, клиентами которой являются многие из нас. Михаил отметил дрейф от продуктовой модели к сервисной. Да и раньше сегодня говорилось о том, что мы живем фактически в экономике впечатлений. Вы в АШАНе наблюдаете такие тенденции?

Татьяна Семенихина (ТС), АШАН. Ритейл, как никто другой, ориентирован на клиента. На него нацелены все стратегические проекты. Ритейл зачастую выступает первым в инновациях, поэтому мы в числе первых начали применять Big Data для анализа нашего клиента с тем, чтобы лучше понимать его потребности и желания, стараться его удовлетворить. Если говорить о трансформации финансов, которую мы осуществляли, здесь также в сердце проекта был поставлен клиент, как внутренний, так и внешний. И все новые технологии, такие как использование роботов, чат-ботов, AI, мы также взяли за основу.

Также отмечу в качестве тренда потребность иметь онлайн-доступ ко всем данным. Изменились подходы, мышление, требования к скорости получения информации, поэтому и нам приходится менять подходы, использовать технологии, отвечающие изменившимся потребностям.

Сергей Табулин, Oracle: Вадим, как вы относитесь к этим трендам? Действительно ли применение IIoT дает в промышленности большой эффект или хотя бы имеет значительный потенциал?

Вадим Феоктистов (ВФ), «ММК-Информация». Металлургия - такая устоявшаяся отрасль, где, казалось бы, сложно предложить что-то современное в плане цифровизации. На самом деле, это не так. Мы видим перспективы и уже начинаем применять современные технологии в ряде наших проектов. Можно, например, отметить такое направление, как машинное зрение. На ММК эта технология работает при определении качества прокатанного металла. Машинное зрение позволяет определять брак. Также мы активно применяем моделирование. В структуре ММК даже создана возглавляемая профессором математических наук группа, занимающаяся цифровым моделированием. Эти модели используем, например, в проекте «Снайпер», о котором недавно рассказывалось в газетах. Проект запущен, показывает реальные эффекты. Суть в том, что мы экономим на ферросплавах, используемых в сталеплавильном процессе. Это дорогостоящие добавки, а модель предлагает их оптимальное применение.

Также мы создали на комбинате центр компетенций в области RPA (robotic process automation) или автоматизации бизнес-процессов. Используем программных роботов для автоматизации финансов, кадрового учета, снабжения и т.п.

Сергей Табулин, Oracle: Спасибо! Приятно сознавать, что ведущие предприятия, видят перспективу в использовании современных цифровых технологий и уже перешли от этапа теоретического знакомства и размышлений на тему, «как это может быть применено на нашем предприятии», к реальному и активному применению различных технологий. Мы с вами понимаем, что современные технологии, те же облака, это не самоцель, а средство решения тех или иных бизнес-задач. Александр, а какие из ваших задач вы решаете с помощью IT в этом году?

АС, SberCloud: По части SberCloud я бы немного переформулировал вопрос. Наша задача – создание максимально обширного и правильного инструментария, который позволяет классическим индустриям меняться и решать свои задачи. Российский облачный рынок уже сформирован, он уже есть и развивается. Мы даем нашим клиентам инструментарий, который позволяет им заниматься цифровой трансформацией своего бизнеса в абсолютно различных отраслях. Делать это максимально быстро, не думая об инфраструктуре. Чтобы они могли уйти от вопросов вокруг middleware и сосредоточиться исключительно на создании ценности для своих клиентов. В нашем случае, на создании приложений прикладного характера.

Сергей Табулин, Oracle: Я правильно понял, что SberCloud видит себя агентом цифровой трансформации, который позволяет другим бизнесам переходить к сервисной модели?

АС: Да, абсолютно верно, мы хотим стать катализатором перехода «на цифру». Уверены, что это позволит бизнесу стать более динамичным, делать больше продуктов для своих клиентов.

Сергей Табулин, Oracle: Михаил, хотелось бы задать тот же вопрос вам, какие ключевые задачи вы решаете в этом году с помощью IT?

Михаил Стёркин, директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро»

МС, Фосагро: Два года тому назад мы создали подразделение цифрового маркетинга. Перешли к созданию цифрового маркетплейса. В отрасли мы это первыми начали делать. И сейчас, с отделом в 3 человека, мы вышли на пилот. Это первый шаг.

Мы понимаем, что для нашего клиента главное - это сервис. Мы сейчас начинаем разрабатывать «Цифрового агронома», это такая программа. Смотрим очень много стартапов в сельском хозяйстве. Смотрим, как все это увязать в экосистему. Чтобы мы могли обеспечить сервис нашим потребителям. Чтобы они, используя наши продукты, могли особо не думая, заложить тот уровень маржи, который им хочется получить, и затем получили бы все расчеты, которые для них сделает программа на базе AI. Мы это уже делаем и продолжим делать в ближайшем будущем.

Одна из основных, стоящих перед нами задач, это переход из оффлайна в онлайн. Хотели бы в онлайн-продажах с помощью платформы Oracle Commerce (CX) дойти до 15-20% оборота. Видим примеры в других отраслях, где с использованием аналогичных платформ, у компаний удается нарастить долю онлайн продаж до 20%.

Сергей Табулин, Oracle: Петр, вы сказали, что в финансовых подразделениях банков пока что царит здоровый консерватизм. И все же я предполагаю, что в любом случае IT используются, чтобы решать те или иные бизнес-задачи. Это так?

ПД, ВТБ: Несмотря на консервативный подход в финансовом секторе, все развивается достаточно быстро. Этот год был для нас ключевым, если говорить о нашем проекте переноса долгосрочного финансового планирования на новую технологическую платформу. Мы завершаем проект по внедрению Oracle Hyperion Planning, который знают, в основном, как продукт для бизнес-планирования, и хотим использовать его для стратегического планирования. Мы уже переходим на этап практического решения задачи. Гибкая и мощная модель позволяет строить прогнозы финансовых показателей, сценарии развития для всей нашей группы на период стратегического планирования, то есть на много лет вперед. Проект уже находится в стадии финального тестирования.

Объем наработок и пожелания, полученные нами в ходе тестирования, существенно выше тех целей, которые мы перед собой ставили на этапе постановки задачи. Посмотрев на систему и ее возможности, люди начинают хотеть еще больше. Сейчас процесс движется к завершению и мы считаем его реализацию весьма успешной.

Сергей Табулин, Oracle: Татьяна, ваша компания работает, прежде всего, с B2C-сегментом. В связи с этим, вопрос – какие бизнес-задачи вы сегодня решаете с помощью IT?

ТС, Ашан: Еще в 2018 году мы запустили большой проект цифровой трансформации в финансах на уровне группы, а в этом году продолжаем его реализовывать с внедрением в разных странах присутствия. Один из больших участков, это внедрение Oracle ERP Financials Cloud, как основного приложения для финансовых служб всех стран. В 2018 году мы создали и отработали core-модель.

Первый большой пилот внедрялся в России. В 2019 году мы запустились в России в начале в небольшом объеме и уже в июле провели массовую миграцию и внедрение данного приложения по всем магазинам компании – гипермаркетам, супермаркетам, а также по сервисным службам. Это большой проект, сейчас идет стадия стабилизации. Мы выбрали Oracle ERP Financials Cloud, как очень хороший пакет сервисов. В проекте предусмотрены и другие технологические решения, которые мы будем применять. Можно отметить, что мы выступили очень инновационно и смело, поскольку начали запускаться еще до того, как была проведена локализация данного продукта в России. Но все заработало!

Сергей Табулин, Oracle: Вадим, тот же вопрос хотелось бы задать, какие бизнес-задачи вы в 2019 году решаете с помощью IT? Знаю, недавно у вас произошел запуск.

ВФ, «ММК-Информация»: Да, с 1 апреля мы запустились в эксплуатацию. У нас с 2005 года использовалась корпоративная система Oracle E-Business Suite. Мы провели ее миграцию, перешли на новую версию и успешно запустили ее в эксплуатацию. Качественно улучшили наши бизнес-процессы. Это для ММК большой, знаменательный проект, он примерно год шел. Под него сформировалась большая проектная команда. Сейчас уже прошла фаза стабилизации, с 1 июля решение работает в промышленной эксплуатации. Продолжаем двигаться вперед, стартовала вторая фаза проекта. Начинаем заходить в группу компаний. Выбираем крупные дочерние общества, например, у нас есть такая сервисная компания, ОСК – Объединенная Сервисная Компания. Это порядка 13 тысяч сотрудников. Она сейчас также работает в единой ERP системе. В целом сейчас в ММК и дочерних компаниях более 6 тысяч пользователей. На 2020 год намечено присоединение к единой ERP-системе Oracle E-Business Suite R12 еще двух дочерних обществ.

Сергей Табулин, Oracle: Какую получаете обратную связь от бизнес-пользователей в связи с миграцией на новый релиз?

ВФ, «ММК-Информация»: Она разная бывает, безусловно. Когда мы принимали решение о миграции, мы понимали, что нам, во-первых, нужно обновить технологическую платформу, поскольку прошло уже порядка 15 лет. А, во-вторых, нам хотелось обновить бизнес-процессы. Для работников ММК это произошло, в основном, безболезненно, поскольку люди уже имели опыт работы в системе. Пусть и появилась новая функциональность и изменились бизнес-процессы. Люди, что называется, «влились» и успешно работают.

С дочерними обществами ситуация немного иная. До перехода на Oracle E-Business Suite, они работали с различными IT-системами. Соответственно, для них переход на единое решение оказался более сложным процессом, что понятно, так как требовалось освоить новую систему. Тем не менее, если вспомнить, как мы ударно внедряли процессы учета производства в нашем дочернем бизнесе «ММК-Метиз» (порядка 6 тысяч работников), то, конечно, это происходило достаточно болезненно для них. Но сейчас, пройдя фазу стабилизации, люди прекрасно понимают, как работать в системе, какие есть подводные камни, как решать вопросы. То есть в итоге мы вышли на качественно новый уровень.

Сергей Табулин, Oracle: Александр, к вам вопрос. Насколько я понимаю, создание большого Cloud-провайдера с амбициозными целями «под крылом» банка, для которого это не является core-бизнесом, это непростая задача. Какой ценный опыт вы приобрели, какие уроки извлекли?

АС, SberCloud: В текущей конфигурации мы запустились в начале 2019 года. Если бы мы год-два назад уже обладали сегодняшними знаниями о рынке, я бы еще больше вкладывал в развитие рынка. Cloud adoption rate – показатель использования облака все еще находится на уровне 4%.

Идея клауда не нова, Сбербанк инвестирует в нее больше 4 лет. Мы приняли решение о выходе на рынок как раз после того, как осознали, что то, что предлагает Сбербанк, это одно из самых зрелых на рынке предложений, как по функционалу, так и по качеству сервисов. При этом мы столкнулись с восприятием нас, как банковского института с соответствующим банковскому институту процессом и иногда чрезмерно жестким подходом к IT. Это, конечно, ошибочное восприятие. Кроме того, мы убедились, что люди по-прежнему опасаются облаков. Уверен, вы это замечаете по своему бизнесу, а мы замечаем это по нашему бизнесу. Поэтому если бы сейчас была возможность вернуться на 1-2 года назад, я бы еще больше внимания уделял просветительской, евангелистской деятельности, доведением до рынка мысли, что облако не более опасно в пользовании, чем собственные системы. И тому, что активное использование облачных решений не мешает развивать внутреннее IT, а, напротив, помогает перераспределять ресурсы с поддержки инфраструктуры на создание чего-то нового.

Сергей Табулин, Oracle: Хотел бы отметить в связи с этим, что компания Oracle вкладывает большие средства в просветительскую работу по части облачных решений. Мы проводим вебинары, встречи в традиционном формате с бизнес-партнерами, с нашими заказчиками. Рассказываем, что такое облачные решения. Активно работаем с учебными заведениями, со студентами. А теперь облако Oracle и вовсе можно попробовать бесплатно. Любой может зайти, получить ресурс на Oracle Cloud интерфейсе. Сейчас любой заказчик, любой стартап, могут зайти на наше облако и попробовать его возможности.

Михаил, к вам вопрос. Если со-стороны глядеть на Фосагро, то понятно, что это, прежде всего, B2B-маркетинг. Вам приходится решать сложную задачу с оглядкой на потенциального потребителя, на модели распространения продукта. И в целом ваша задача заметно отличается от тех, что ставят перед собой в B2C. Какие интересные уроки вы извлекли за прошедший год?

МС, Фосагро: Возможно, мы что-то делали неправильно, но в целом, я всем доволен. Хотелось бы поблагодарить Oracle за то, что вы нам помогли найти руководителя проекта и сформировать команду. Это основное. Есть команда, далее можно решать различные задачи. Мы работаем по принципу Agile, то есть делаем пилот, и смотрим куда двигаться дальше. Сейчас трудно прогнозировать, начиная проект, куда он в итоге уйдет, как разовьется. Слишком быстро меняется отрасль, меняется потребитель. Мы, разумеется, принимаем те изменения и вызовы, которые нам диктует рынок. Так что в целом я считаю, что мы все делали правильно.

Сергей Табулин, Oracle: Хотелось бы отметить, что действительно мы, со своей стороны, при внедрении проектов всегда стараемся предлагать услуги по внедрению. И благодаря существующей экосистеме бизнес-партнеров и большого числа консультантов в России, можем это эффективно делать. Для нас ключевой KPI это успех проекта, который внедряет заказчик.

Петр, к вам адресую тот же вопрос об извлеченных уроках.

Петр Дорожкин, руководитель службы,

Управление финансовой эффективности, Банк ВТБ

ПД, ВТБ: Здесь уместна некоторая предыстория. Помимо того, что я руководил проектом по внедрению Oracle Hyperion Planning, я также выступал главным методологом. И глядя на то, как проект развивался, я извлек несколько уроков.

Урок номер 1. Организационные проблемы идут бок о бок с техническими. Коллеги, поверьте, вы не решите организационные проблемы внедрением какой-либо системы, даже самой сложной и совершенной. До начала проекта нам казалось, что как только заработает наша система, все сотрудники тут же побегут ей пользоваться, у нас все будет замечательно, а процессы перейдут на «новые рельсы». Ничего подобного не произошло. Выяснилось, что необходимо решить еще очень много проблем, например, в связи с доступом к данным.

Так что первая рекомендация, - нельзя идти в дорогую и сложную автоматизацию, не выстроив бизнес-процессы.

Урок номер 2. Оставляйте как можно больше гибкости в подобных системах. За то время, пока происходило внедрение финансовой системы и принципов построения модели, обновилась деятельность всей группы. Мы вошли в цикл внедрения с одной структурой бизнеса, вышли уже с другой. Все эти изменения нужно иметь возможность вносить в систему, причем в идеале – силами бизнес-пользователей. Отсюда рекомендация оставлять больше гибкости в системе.

Урок номер 3. Есть такое выражение в маркетинге – don’t spend until you have to, but if you do, spend to the point of maximum input (Прим АБ: не трать деньги, пока можешь без этого обойтись, но, если уж необходимо инвестировать, делай это до получения максимального результата). Оно подходит к ситуации, когда идет речь о внедрении проектов. Если нет необходимости в переводе каких-то процессов на платформу, если там все хорошо отстроено и работает, то до поры, до времени, не нужно эти процессы трогать. Но уж если решились на перевод, то делайте это так, чтобы в течение еще долгого времени вам не понадобились бы дополнительные инвестиции ни в систему, ни в процессы, ни в людей.

Сергей Табулин, Oracle: Татьяна, не могу вас не спросить… первое в России настолько масштабное внедрение облачного ERP. Какой ценный опыт вы приобрели?

Татьяна Семенихина, директор проекта по цифровой трансформации финансов, АШАН

ТС, АШАН. У нас все началось даже ранее. Первоначально мы запустили диджитализацию своей документации, поставив себе приоритетом «ноль бумаги». И, наверное, первый опыт был связан с этим, потому что бухгалтерия действовала по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Поэтому мы инициировали проект и были двигателями этого проекта в компании. И первый опыт, который получили, что идея-стратегия, это глобальный проект компании, затрагивающий все департаменты. Его невозможно развивать разрозненно, в отдельных департаментах. Для руководителей бизнеса это должно быть в приоритете, если они ориентируются на цифровизацию.

В части внедрения решения Oracle ERP Cloud, опыт такой: самое главное – начать со стандартизации и оптимизации процессов. Вы можете приобретать совершенные, хорошие технологии, но если вы начнете усложнять решения, которые есть, то ни одна супертехнология не будет работать хорошо. И это такая ломка мышления, особенно для консервативных бухгалтеров… что можно работать по-другому. Приходится проходить сопротивление людей. И здесь важно найти способ вовлечь людей, разделить с ними видение оптимизации, цифровизации. Они должны поверить и тогда они станут активными участниками.

Обязательно, когда запускаете проекты такого типа, необходимы выделенные ресурсы от бизнеса. Ресурсы с максимальной вовлеченностью. Эти ресурсы следует подготовить к глобальным изменениям, к глобальным проектам внедрения. Они должны быть готовы работать над GAP анализом, над change менеджментом и так далее.

Также следует внимательно отнестись к подготовке данных, которые следует переносить в систему. Важно продумать всю цепочку связей с другими приложениями.

Сергей Табулин, Oracle: Вадим, к вам вопрос в том же ключе – опыт и возможные ошибки, которых следует избегать тем, кто пойдет за вами. Михаил отметил важность кадров, важность команды. Татьяна говорила о необходимости подготовки людей, которые будут принимать участие в процессе, чтобы они были более восприимчивы к новым технологиям. Какие уроки вы извлекли, с учетом прошедшего внедрения? Какие вещи вы делали бы по-другому, работая с бизнес-пользователями?

ВФ, «ММК-Информация»: Есть такая пословица, лучшее - враг хорошего. Процесс улучшений, на мой взгляд, непрерывный. Тем не менее, если говорить с точки зрения проектной команды, я безусловно соглашусь с коллегами в том, что команда должна создаваться с двух сторон, со стороны заказчика и со стороны исполнителя. Считаю, что в нашем проекте мы такое понимание нашли. Консультант несет знания о бизнес-процессах, знания о функциональности системы, все то, что затем заказчик принимает, и в дальнейшем успешно использует. Такой симбиоз очень важен. Так же, как и вовлеченность команды. Учитывая ценность знаний, которые передаются в ходе проекта. Поскольку эти знания затем распространяются на всех остальных и от этого зависит успех проекта, в конечном итоге.

Сергей Табулин, Oracle: Именно поэтому мы придаем большое внимание в процессе внедрения проектов передаче знаний, knowledge transfer. Стараемся, чтобы проектная команда работала именно таким образом.

Подходит к концу 2019 год, мы уже сверстали планы на 2020 год. Не могу не попросить вас поделиться вашими планами.

АС, SberCloud: Мне понравился паттерн, который прослеживался в ответах на предыдущий вопрос. Это стандартизация, оптимизация и затем уже автоматизация.

В следующем году будет продолжаться тренд на оптимизацию и наращивание конкуренции в ключевых отраслях – в IT, финансах, ритейле. Мы также будем заниматься дальнейшей оптимизацией и автоматизацией, приходить к каким-то стандартным решениям. Кроме этого, один из инструментариев, которые мы будем вводить, это работа с AI.

Сергей Табулин, Oracle: Тот же вопрос о планах на 2020 год – Михаилу. Я понимаю, что маркетинг, это такая тема, которая обязательно будет развиваться, поскольку пределов совершенству здесь нет. В B2C сегментация доходит уже до одного человека и хочется видеть 360 градусов понимания того, как человек покупает. В B2B дела обстоят сложнее. Как вы планируете двигаться?

МС, Фосагро: Наши планы, о которых я рассказывал, это планы на 3, на 5, может быть даже на 10 лет. Понятно, что то, чем мы занимаемся сейчас, через 5 лет будет уже не актуально, что придется многое перестраивать. Как я уже говорил, любые планы можно будет воплотить, при условии, что удалось перестроить внутреннее мышление в компании. Если компания готова к переменам, если все понимают, почему они необходимы, зачем реализуется та или иная инициатива, зачем нужен переход из офлайна в онлайн, все будет двигаться так, как это необходимо. Будем продолжать строить команду, способную осуществить все наши задумки. Главное – поддерживать понимание необходимости перемен внутри компании.

Сергей Табулин, Oracle: Мы приходим к консенсусу среди экспертов в отношении готовности к переменам внутри организации, у бизнес-пользователей тех или иных сервисов. Петр, какие ключевые задачи вы планируете решать в следующем году?

ПД, ВТБ: В следующем году мы планируем развивать наш проект и на его основе строить то, что можно громко назвать аналитически-плановой экосистемой. Её цель – превратить аналитические процессы, которых очень много в банке и в группе, перевести их в плоскость сервиса. Мы планируем создать базу «Центр знаний» по макроэкономике, банковской системе, конкурентам, клиентам. Дадим к ней доступ пользователям для того, чтобы они информацию из нее могли использовать в своих бизнес-процессах. Благодаря этому мы эти процессы и соответствующие методики стандартизуем, сведем к минимуму вероятность ошибки и неправильных решений из-за различий в методологиях. И, думаю, это даст возможность сэкономить на привлечении консультантов, которые предоставляют эти знания за большие деньги.

Сергей Табулин, Oracle: Татьяна, не могли бы вы поделиться парой слов о ваших планах?

ТС, АШАН. Начиная проект, мы определили для себя целевую бизнес-модель, как мы хотим работать. Причем эта бизнес-модель была определена совместно с финансовыми департаментами всех стран. В основе бизнес-модели, применимой к каждой стране, лежат решения, позволяющие ее реализовать. Внедрение Oracle ERP Cloud – это один из этапов тех преобразований, которые мы уже осуществили. Есть другие технологии и приложения, которые мы также планируем внедрять. Это, например, чатботы. Там, где система по функциональности не отвечает задачам, мы сразу же продумываем возможные варианты оптимизации.

Второй глобальный проект, это централизация master data management. Поскольку Россия уже подключилась к этому, то и пилотный проект будет проходить в России.

Развитие EDI-документации максимально, до 100%, как по входящим, так и по исходящим. И, конечно, развитие компетенций у сотрудников, изменение структуры, которая уже внедрена. Определение KPI показателей, ориентированных на бизнес-процессы, которые мы заложили в таргеты операционной модели.

Сергей Табулин, Oracle: Вадим, хотел бы вам задать тот же вопрос. Понимаю, что у вас только-только завершилось большое внедрение, которое, видимо, вы сейчас будете развивать дальше.

Хотелось бы спросить… мы обсуждали различные технологии, тренды, а также степени готовности бизнес-пользователей пользоваться этими технологиями. Какие планы по этому поводу вы строите? Какие технологии хотели бы применить, что планируете предложить бизнес-пользователям?

Вадим Феоктистов, директор ООО «ММК-Информация»

ВФ, «ММК-Информация»: Могу сказать, что к концу 2019 года мы завершим проект по разработке стратегии цифровизации ММК. В результате получим портфель проектов до 2025 года. Уже могу сказать, что в портфеле проектов по Индустрии 4.0 или цифровизации, как угодно, содержится порядка 100 инициатив. Группируем их по эффективности, по направлениям их применения. Будут использоваться самые разные технологии, включая машинное зрение, интернет вещей, модели, цифровые двойники – перспективное направление, RPA. По сути, в этом портфеле мы сейчас видим весь набор технологий Индустрии 4.0, который так или иначе может быть применен у нас в металлургии. Это задел на ближайшие несколько лет. Понятно, что здесь есть место для решений Oracle. Безусловно, мы будем и далее развивать нашу ERP.

Сергей Табулин, Oracle: Уважаемые эксперты, хотел бы вас поблагодарить за интересную дискуссию, которую мы провели. Смею вас заверить, что компания Oracle всегда рада выступить партнером цифровизации в ваших предприятиях и организациях!

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы новостей читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: IT Oracle конспекты цифровизация бизнеса