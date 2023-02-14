B2B: Базы данных как сервис предлагает облако МТС

14.02.2023, MForum.ru

В отличии от SaaS, аббревиатуру DBaaS с ходу вспомнит не каждый. Она соответствует английскому Data base as-a-service, то есть база данных как услуга. С такими услугами выходит на рынок облачный провайдер #CloudMTS, сформировав предложение на основе OpenSource сервисов. Корпоративным клиентам, в частности, предложены: две облачные СУБД - PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений - Apache Kafka.

Что это означает для клиентов?

Прежде всего, возможность быстро, с нуля и без специалиста высокого профиля, развернуть систему управления базами данных и сервисы очередей. Базы предлагаются в готовом, настроенном виде, за управлением ими присмотрит облачный провайдер. Само собой, не потребуется железо, которое нынче приобрести непросто и дорого. Провайдер обеспечивает работу сервисов в режиме 24/7, а также необходимые средства и меры ИБ.

Кому нужны базы данных, да еще в облаке?

Такие решения популярны в нескольких сегментах. Программистам интересна возможность с готовой средой разработки программ и приложений. Интернет-магазинам облако принципиально удобнее собственного железа, т.к. решается проблема пиковых нагрузок во время акций или сезонных пиков спроса. Удобен такой подход для организаций с офисами или бизнесами в разных регионах. И, наконец, всем, кто не хочет разбираться с непростой темой администрирования СУБД.

Какие прогнозы?

Позитивные, спрос на DBaaS растет и в мире, и в России. Gartner оценивает рост выручки в этом сегменте как вдвое за 5 последних лет. По итогам 2022 объем мирового рынка составил $80 млрд - внушительно. В сегменте присутствует активная конкуренция, известно почти 400 различных СУБД. И если до февраля 2022 года на рынке России лидировали американские (глобальные) компании, прежде всего Oracle, а также IBM и Microsoft, то сейчас спрос смещается в пользу OpenSource решений, таких как PostgreSQL, Redis и Kafka.

У МТС, предлагая DBaaS надеются, что клиенты также оценят возможность получить услугу комплексно.

«В структуре выручки глобальных провайдеров облачные СУБД занимают от 5 до 20%. При этом заказчикам интересно не просто разместить данные, а получить готовую комплексную услугу, которую можно использовать вместе с другими решениями – например, виртуальными машинами и объектным хранилищем, связанных надежной сетью от МТС. Так работают и наши DBaaS-сервисы. Клиент может развернуть кластер в удобном интерфейсе в несколько кликов, а остальное для него сделают наши специалисты: продумают архитектуру, подключат резервное копирование, проследят за отказоустойчивостью каждого кластера. Наша система биллинга позволяет зарегистрироваться по номеру телефона и оплачивать услуги карточкой, как в онлайн-магазине», – рассказала Вера Баева, директор по развитию продуктов #CloudMTS.

Пока что сервисы DBaaS МТС развернула в Москве и во Владивостоке, в этом году планируется расширить зоны доступности услуг на ряд других регионов России. Будет расширен портфель предлагаемых услуг.

Краткая справка

DBaaS for PostgreSQL

Сервис для создания и управления кластерами PostgreSQL в инфраструктуре #СloudMTS. Используется для долговременного хранения больших объемов данных. Подходит для построения веб-сервисов, аналитики, 1С и других учетных систем. Подключить сервис можно по ссылке.

DBaaS for Redis

Сервис для создания и управления кластерами Redis в инфраструктуре #СloudMTS. Используется для мгновенного доступа к часто запрашиваемым данным: кэширования долговременных сессий, вебстраниц или часто используемых объектов, таких как изображения, файлы и метаданные. Для клиентов доступен бесплатный тестовый период на один месяц, подключить сервис можно по ссылке.

Managed Kafka

Apache Kafka применяется для создания конвейеров потоковой передачи данных в режиме реального времени, а также приложений, которые адаптируются к потокам данных. В продукте объединены обмен сообщениями, хранение и потоковая обработка информации. Позволяет хранить и анализировать как старые данные, так и те, что поступают в реальном времени. Подходит для обработки больших объемов неструктурированных данных. Например, это могут быть платформы, аккумулирующие данные из множества источников, или сервисы, которые занимаются стриминговой аналитикой. Подключить сервис можно по ссылке.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС услуги экосистема экосистемные

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