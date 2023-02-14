B2B: Базы данных как сервис предлагает облако МТС

MForum.ru

B2B: Базы данных как сервис предлагает облако МТС

14.02.2023, MForum.ru

В отличии от SaaS, аббревиатуру DBaaS с ходу вспомнит не каждый. Она соответствует английскому Data base as-a-service, то есть база данных как услуга. С такими услугами выходит на рынок облачный провайдер #CloudMTS, сформировав предложение на основе OpenSource сервисов. Корпоративным клиентам, в частности, предложены: две облачные СУБД - PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений - Apache Kafka.

 

 

Что это означает для клиентов?

Прежде всего, возможность быстро, с нуля и без специалиста высокого профиля, развернуть систему управления базами данных и сервисы очередей. Базы предлагаются в готовом, настроенном виде, за управлением ими присмотрит облачный провайдер. Само собой, не потребуется железо, которое нынче приобрести непросто и дорого. Провайдер обеспечивает работу сервисов в режиме 24/7, а также необходимые средства и меры ИБ.

Кому нужны базы данных, да еще в облаке?

Такие решения популярны в нескольких сегментах. Программистам интересна возможность с готовой средой разработки программ и приложений. Интернет-магазинам облако принципиально удобнее собственного железа, т.к. решается проблема пиковых нагрузок во время акций или сезонных пиков спроса. Удобен такой подход для организаций с офисами или бизнесами в разных регионах. И, наконец, всем, кто не хочет разбираться с непростой темой администрирования СУБД.

Какие прогнозы?

Позитивные, спрос на DBaaS растет и в мире, и в России. Gartner оценивает рост выручки в этом сегменте как вдвое за 5 последних лет. По итогам 2022 объем мирового рынка составил $80 млрд - внушительно. В сегменте присутствует активная конкуренция, известно почти 400 различных СУБД. И если до февраля 2022 года на рынке России лидировали американские (глобальные) компании, прежде всего Oracle, а также IBM и Microsoft, то сейчас спрос смещается в пользу OpenSource решений, таких как PostgreSQL, Redis и Kafka.

У МТС, предлагая DBaaS надеются, что клиенты также оценят возможность получить услугу комплексно.

«В структуре выручки глобальных провайдеров облачные СУБД занимают от 5 до 20%. При этом заказчикам интересно не просто разместить данные, а получить готовую комплексную услугу, которую можно использовать вместе с другими решениями – например, виртуальными машинами и объектным хранилищем, связанных надежной сетью от МТС. Так работают и наши DBaaS-сервисы. Клиент может развернуть кластер в удобном интерфейсе в несколько кликов, а остальное для него сделают наши специалисты: продумают архитектуру, подключат резервное копирование, проследят за отказоустойчивостью каждого кластера. Наша система биллинга позволяет зарегистрироваться по номеру телефона и оплачивать услуги карточкой, как в онлайн-магазине», – рассказала Вера Баева, директор по развитию продуктов #CloudMTS.

Пока что сервисы DBaaS МТС развернула в Москве и во Владивостоке, в этом году планируется расширить зоны доступности услуг на ряд других регионов России. Будет расширен портфель предлагаемых услуг.

Краткая справка

DBaaS for PostgreSQL

Сервис для создания и управления кластерами PostgreSQL в инфраструктуре #СloudMTS. Используется для долговременного хранения больших объемов данных. Подходит для построения веб-сервисов, аналитики, 1С и других учетных систем. Подключить сервис можно по ссылке.

DBaaS for Redis

Сервис для создания и управления кластерами Redis в инфраструктуре #СloudMTS. Используется для мгновенного доступа к часто запрашиваемым данным: кэширования долговременных сессий, вебстраниц или часто используемых объектов, таких как изображения, файлы и метаданные. Для клиентов доступен бесплатный тестовый период на один месяц, подключить сервис можно по ссылке.

Managed Kafka

Apache Kafka применяется для создания конвейеров потоковой передачи данных в режиме реального времени, а также приложений, которые адаптируются к потокам данных. В продукте объединены обмен сообщениями, хранение и потоковая обработка информации. Позволяет хранить и анализировать как старые данные, так и те, что поступают в реальном времени. Подходит для обработки больших объемов неструктурированных данных. Например, это могут быть платформы, аккумулирующие данные из множества источников, или сервисы, которые занимаются стриминговой аналитикой. Подключить сервис можно по ссылке.

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теги: МТС услуги экосистема экосистемные

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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