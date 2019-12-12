RPA: МегаФон предлагает облачное решение автоматизированной обработки вызовов

12.12.2019, MForum.ru

МегаФон запускает новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов» на базе технологии искусственного интеллекта. Идея решения в том, чтобы автоматизировать рутинные задачи сотрудников, а также сократить расходы на операционную деятельность. RPA или Robotic Process Automation - так называют автоматизацию бизнес-процессов предприятия. RPA это не дань моде, а насущное требование современного бизнеса, который должен оставаться конкурентным.

Что дает новый продукт МегаФона? Он позволяет совершать исходящие обзвоны или прием вызовов без привлечения операторов. Интеллектуальная обработка вызовов позволит снизить трудозатраты, сократить расходы, улучшить качество выполнения задач.

Как это работает? В основе решения, представляемого совместно с партнером, Neuro.net, - использование нейронных сетей, натренированных на построение диалогов. При обработке вызовов используется NLU-алгоритм, способный обучаться на небольшом объеме данных. При сохранении всей истории диалога технологии искусственного интеллекта позволяют учитывать в ответах весь контекст и делать их максимально точными. За счет собственного MRCP-решения робот делает короткие паузы в диалогах, а умная система реагирует на прерывание разговора со стороны собеседника.

«Беседу с роботом практически невозможно отличить от общения с живым человеком: речь естественна, робот может поддержать разговор любого уровня сложности и длительности, он умеет делать паузы, когда это необходимо. Система начинает распознавать каждую фразу абонента с первых слов и может выдавать ответ уже спустя 700 миллисекунд после того, как собеседник замолчал. Это рекордный показатель на рынке. Еще одним нашим конкурентным преимуществом является тот факт, что робот может работать с любыми клиентскими сценариями, не только типовыми. При этом процесс его обучения занимает от двух до четырех недель, что в разы быстрее, чем у других подобных продуктов на рынке. Переключив сотрудников с монотонных задач по обзвону клиентов на решение нетиповых проблем, компания поможет им избежать выгорания и начнет рациональнее расходовать средства», – говорит Олег Алексеев, руководитель по интеллектуальным и цифровым продуктам для корпоративного бизнеса МегаФона.

МегаФон предлагает решение вместе с услугой по его интеграции по модели "решение как услуга" - клиент платит за минуты, отработанные роботом RPA. Минимальный тариф включает 100 тысяч минут, максимальный - 2 миллиона и более минут работы робота.

С точностью до ценника, решение актуальное и может оказаться востребованным рынком.

Пресс-релиз компании МегаФон

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