В магазинах Билайн выдано 100 тысяч посылок из интернет-магазинов

19.12.2019, MForum.ru

19 декабря 2019, пресс-релиз Билайн, через MForum.ru.

19 декабря 2019 года, Москва - Билайн подвел итоги работы пунктов выдачи заказов, открытых в розничной сети компании. За год работы сервиса клиенты получили 100 тысяч посылок. Чаще всего магазинами Билайн для получения заказа из интернет-магазинов пользовались в Москве, Владикавказе и Грозном.

Пункты выдачи заказов были открыты в начале 2019 года. На старте проекта в розничной сети Билайн работало 300 пунктов выдачи заказов в 10 городах. В декабре 2019 года сервисом можно воспользоваться уже по всей России. Пункты выдачи заказов находятся в более чем 900 магазинов розничной сети Билайн.

Проект развивается совместно с транспортными компаниями DPD и Boxberry. Сервис доступен при покупке товаров в большинстве онлайн-магазинов. В розничную сеть Билайн можно доставить посылку с суммой габаритов до 150 см и весом до 10 килограмм. При доставке через DPD доступна опция наложенного платежа, оплата возможна как наличными, так и пластиковой картой.

Во второй половине 2019 года Билайн расширил возможности сервиса. Посетители магазинов теперь могут отправить свои посылки. Услугой можно воспользоваться в тридцати магазинах Билайн в 9 городах: Москва, Вологда, Мичуринск, Брянск, Череповец, Саратов, Ногинск, Дубна, Наро-Фоминск. На данный момент в проекте участвуют 30 магазинов, дальнейшее развитие запланировано на 1 квартал 2020 года.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервиса ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский:

«Компания открыла пункты выдачи заказов и отправки посылок в рамках реализации проекта супермаркет цифровых услуг. Вместе с этими сервисами мы открыли в магазинах кофейни, установили почтоматы, расширили ассортимент продуктами и сервисами со смежных рынков, во всех наших магазинах можно получить персональное предложение, в том числе со скидками от наших партнеров. Партнерские зоны приносят нам сотни тысяч дополнительных посетителей ежемесячно. Посетители наших партнёрских зон – это наши потенциальные клиенты. Мы продолжим развивать проект с пунктами выдачи заказов и планируем дополнительно расширить его географию».

Дополнительные сервисы и использование новых технологий улучшают уровень обслуживания. В результате комплексного исследования, проведенного агентством Телеком Дейли в 2019 году, Билайн был признан лидером по уровню сервиса в мобильной рознице.

пресс-релиз компании Билайн

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