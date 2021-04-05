Партнерства: Билайн и Альфа-банк подвели итоги сотрудничества в 2020 году

MForum.ru
05.04.2021,
Обе компании довольны итогами сотрудничества, в рамках которого достигнуты такие показатели:
Сотрудничество мобильных операторов с банками - абсолютная необходимость. Вопрос только в формате такого сотрудничества. Кто-то покупает "карманный банк", кто-то вступает в партнерство, что упрощается в ситуации, когда у обеих компаний общие акционеры.
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теги: Билайн Вымпелком Альфа-банк партнерства итоги года
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