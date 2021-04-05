Партнерства: Билайн и Альфа-банк подвели итоги сотрудничества в 2020 году

05.04.2021, MForum.ru

Обе компании довольны итогами сотрудничества, в рамках которого достигнуты такие показатели:

Каждый месяц число выданных кредитных карт увеличивается примерно на треть (в октябре +33% по сравнению с сентябрем, в ноябре +17% по сравнению с октябрем, в декабре +29% относительно ноября). Каждая четвертая кредитная карта оформляется онлайн, и эта доля постепенно увеличивается.

На конец 2020 года было выдано более 40 тысяч дебетовых карт и более 65 тысяч кредитных карт. Спрос на эти карты постоянно растет.

Пиковый объём выдачи в день составил 1550 карт.

Сотрудничество мобильных операторов с банками - абсолютная необходимость. Вопрос только в формате такого сотрудничества. Кто-то покупает "карманный банк", кто-то вступает в партнерство, что упрощается в ситуации, когда у обеих компаний общие акционеры.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: Билайн Вымпелком Альфа-банк партнерства итоги года