Розница: МТС обустроит пункты выдачи интернет-заказов PickPoint в своей рознице

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Розница: МТС обустроит пункты выдачи интернет-заказов PickPoint в своей рознице

14.04.2021, MForum.ru

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МТС договорилась с провайдером логистических услуг, компанией PickPoint, о запуске совместного проекта по созданию сети пунктов выдачи заказов на базе программного продукта PickPoint в салонах МТС.

 

 

В рамках проекта уже запущено более 50 торговых точек. На первом этапе планируется запустить пункты выдачи заказов в 400 магазинах МТС в большинстве регионов России - в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Поволжье.

Услугами пунктов выдачи заказов могут пользоваться покупатели любого российского или зарубежного интернет-магазина, который заключил партнерский договор с PickPoint, таких порядка 10 тысяч.

Зачем это МТС?

Мы не знаем, предусмотрены ли какие-то платежи от PickPoint в пользу МТС, но даже если таких платежей нет, в МТС ожидают, что трафик посетителей розницы соответствующих салонов вырастет на 5%. Кроме того, персонал розницы, будет активно знакомить заинтересованных с сервисами экосистемы МТС и товарами торговых точек. (Представляете, вы заходите в салон за своей посылочкой, а вас начинают спамить совершенно ненужной вам информацией об услугах оператора или ассортименте магазина. Люди - это "новое золото", ага.).

PickPoint - провайдер логистических услуг полного цикла для доставки онлайн-заказов. На начало 2021 у PickPoint 13,5 тысяч постаматов и пунктов выдачи заказов. Услугами PickPoint воспользовалось 13,5 млн человек. забавное совпадение цифр.

Будет ли проект работать? Вполне может, хотя помещения салонов невелики и особо много посылок в них не разместить, а необходимость выслушивать словесный спам может отбивать охоту людей от посещения операторских салонов, ведь обычно есть достаточно альтернатив в виде пунктов выдачи, не обремененных задачей втюхать вам что-то еще, помимо посылки за которой вы пришли.

В целом все это в тренде, Вымпелком еще в 2018 году такое организовывал. На начало 2019 года в рознице Билайн работало 300 пунктов выдачи в 10 городах, а на декабрь 2019 года пункты выдачи действовали более, чем в 900 магазинах розницы Билайн в самых разных городах России.

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теги: МТС розница партнерские проекты пункты выдачи  

© Алексей Бойко, MForum.ru

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