Розница: МТС обустроит пункты выдачи интернет-заказов PickPoint в своей рознице

MForum.ru
14.04.2021,
МТС договорилась с провайдером логистических услуг, компанией PickPoint, о запуске совместного проекта по созданию сети пунктов выдачи заказов на базе программного продукта PickPoint в салонах МТС.
В рамках проекта уже запущено более 50 торговых точек. На первом этапе планируется запустить пункты выдачи заказов в 400 магазинах МТС в большинстве регионов России - в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Поволжье.
Услугами пунктов выдачи заказов могут пользоваться покупатели любого российского или зарубежного интернет-магазина, который заключил партнерский договор с PickPoint, таких порядка 10 тысяч.
Зачем это МТС?
Мы не знаем, предусмотрены ли какие-то платежи от PickPoint в пользу МТС, но даже если таких платежей нет, в МТС ожидают, что трафик посетителей розницы соответствующих салонов вырастет на 5%. Кроме того, персонал розницы, будет активно знакомить заинтересованных с сервисами экосистемы МТС и товарами торговых точек. (Представляете, вы заходите в салон за своей посылочкой, а вас начинают спамить совершенно ненужной вам информацией об услугах оператора или ассортименте магазина. Люди - это "новое золото", ага.).
PickPoint - провайдер логистических услуг полного цикла для доставки онлайн-заказов. На начало 2021 у PickPoint 13,5 тысяч постаматов и пунктов выдачи заказов. Услугами PickPoint воспользовалось 13,5 млн человек. забавное совпадение цифр.
Будет ли проект работать? Вполне может, хотя помещения салонов невелики и особо много посылок в них не разместить, а необходимость выслушивать словесный спам может отбивать охоту людей от посещения операторских салонов, ведь обычно есть достаточно альтернатив в виде пунктов выдачи, не обремененных задачей втюхать вам что-то еще, помимо посылки за которой вы пришли.
В целом все это в тренде, Вымпелком еще в 2018 году такое организовывал. На начало 2019 года в рознице Билайн работало 300 пунктов выдачи в 10 городах, а на декабрь 2019 года пункты выдачи действовали более, чем в 900 магазинах розницы Билайн в самых разных городах России.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: МТС розница партнерские проекты пункты выдачи
Публикации по теме:
02.02. [Новости компаний] Салоны связи: Связной и AliExpress Россия запускают кобрендинговые пункты выдачи / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Дополнительные услуги: В Билайн довольны работой сервиса выдачи заказов / MForum.ru
19.12. [Краткие новости] В магазинах Билайн выдано 100 тысяч посылок из интернет-магазинов / MForum.ru
30.10. [Новости компаний] Телеком: Билайн поможет отправить посылку / MForum.ru
25.04. [Краткие новости] Телеком: Пресс-релизы. Сервис «Денежные переводы онлайн» теперь и в приложении «Мой Билайн» / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: POCO X3 Pro и POCO F3 появились в России / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру? / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: Дизайн Google Pixel Watch показали на рендерах / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro появился в России / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Появились первые рендеры Samsung Galaxy S21 FE / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Quantum2 (Galaxy A82 5G) / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 и C10 - пара телефонов c Android 11 Go Edition / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia G20 и G10 – смартфоны начального уровня с Android 11 / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia X10 и X20 представлены официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion 2 Pro представлен официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Oppo Band / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A74 и A74 5G представлены официально / MForum.ru
06.04. [Общество] Это интересно: Смартфонов LG больше не будет / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: ZTE готовится к релизу Axon 30 Pro / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 20X / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix Fold – первый складной смартфон Xiaomi / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9T появился в России / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 6 представлен официально / MForum.ru