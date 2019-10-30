Телеком: Билайн поможет отправить посылку

MForum.ru

Телеком: Билайн поможет отправить посылку

30.10.2019, MForum.ru

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Операторы продолжают расширять спектр услуг, оказываемых в магазинах компаний, в том числе, в рамках партнерств. В частности, посетители магазинов Билайн могут теперь отправить посылку в адрес любого частного лица. Доставку выполнит транспортная компания DPD, с которой сотрудничает Билайн.

Пока что услуга доступна в 30 магазинах Билайн в Москве, Подмосковье, Вологде, Брянске, Киржаче, Саратове, Старом Осколе и Череповце. Географию сервиса планируется расширить.

Что можно отправить? Посылку с суммой измерений сторон не более 150 см, весом не более 10 кг. Клиенту следует оформить посылку в личном кабинете на сайте DPD, получить там персональный код, затем принести упакованную посылку в магазин Билайн и сообщить код сотруднику. Курьер DPD доставит посылку по адресу, указанному клиентом.

Средний срок доставки в пределах одного населенного пункта - 2 дня, точную информацию о сроках доставки и стоимости услуги клиент получит при оформлении посылки в ЛК на сайте DPD.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису Билайн Юрий Смагаринский:

«В прошлом году мы поставили в магазинах почтоматы и открыли пункты выдачи заказов из интернет-магазинов. Этими партнерскими зонами воспользовались тысячи клиентов. Теперь мы расширили их функционал, и в них можно не только забрать, но и отправить свою посылку. Дополнительные сервисы увеличивают трафик в наши магазины. Так в 1 полугодии 2019 года партнерские зоны на территории России по нашим подсчётам принесли компании более 650 тысяч визитов».

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теги: телеком Билайн ВымпелКом розница магазины посылки отправить партнерства посылку услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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30.10.2019 17:21 От: ABloud

В магазинах Билайн можно отправить посылки с помощью транспортной компании DPD

30 октября 2019 года, Москва, пресс-релиз, через MForum.ru - Билайн расширил функции пунктов выдачи заказов в своих магазинах. Теперь посетители магазинов Билайн могут воспользоваться услугами транспортной компании DPD* и отправить посылку другому частному лицу. Услуга запущена в тридцати магазинах Билайн в Москве, Подмосковье, Вологде, Брянске, Киржаче, Саратове, Старом Осколе и Череповце. В дальнейшем географию сервиса планируется расширить. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно оформить посылку на сайте DPD и получить персональный код, затем принести упакованную посылку в магазин Билайн и при ее передаче сообщить код сотруднику. Посылка будет доставлена курьером DPD по адресу, указанному клиентом.

К отправке принимаются посылки с суммой габаритов не более 150 см и весом не более 10 килограмм. Средний срок доставки в границах одного населенного пункта по данным DPD составляет 2 дня, точную информацию о сроках доставки и стоимости услуги клиент получит при оформлении посылки в личном кабинете на сайте партнера.

Исполнительный вице-президенте по продажам и клиентскому сервису Билайн Юрий Смагаринский:

«В прошлом году мы поставили в магазинах почтоматы и открыли пункты выдачи заказов из интернет-магазинов. Этими партнерскими зонами воспользовались тысячи клиентов. Теперь мы расширили их функционал, и в них можно не только забрать, но и отправить свою посылку. Дополнительные сервисы увеличивают трафик в наши магазины. Так в 1 полугодии 2019 года партнерские зоны на территории России по нашим подсчётам принесли компании более 650 тысяч визитов».

  • Услуги доставки почтовых отправлений предоставляются АО "ДПД РУС". Лицензии № 168481, № 168482, № 168483, № 168484, № 168485, № 168486, № 168487, № 168488 выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи. Подробности https://www.dpd.ru/dp...do2...
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