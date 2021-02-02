Салоны связи: Связной и AliExpress Россия запускают кобрендинговые пункты выдачи

02.02.2021, MForum.ru

Мы уже видели кобрендинговые салоны - кафе, теперь пришло время кобрендинга салонов и пунктов выдачи. Так что, если встретите в своем городе салон Связной*AliExpress, не удивляйтесь. Первые 10 магазинов открыты в Москве и в Казани.

Пункты выдачи заказов ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазинов svyaznoy.ru и AliExpress Россия. Также в салоне можно приобретать телефоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику, предлагаемые Связным, также можно оформить страховой полис, кредит, оплатить ЖКХ и т.п. - салоны давно превратились в многофункциональные терминалы для тех, у кого нет навыков самостоятельного выполнения всех этих действий.

Теперь во время оформления покупки в AliExpress у покупателей будет возможность выбора пункта выдачи, включая кобрендинговые салоны. При поступлении заказа в салон, покупателю будет направлен код по SMS, назвав этот код сотруднику салона, можно будет получить свой заказ.

Ссылки на примеры оформления салонов связи, операторских и "независимой розницы", можно найти здесь.

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теги: телеком салоны связи Связной