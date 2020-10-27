Услуги: Билайн примет оплату за газ в салонах связи

MForum.ru
27.10.2020,
Билайн Бизнес и компания Газпром межрегионгаз запустили проект, позволяющий жителям 50 субъектов России оплачивать счета за газ в собственных салонах связи Билайн. Для того, чтобы перевести средства, достаточно назвать сотруднику салона номер лицевого счета и сумму платежа. Сотрудник проведет оплату, пример средства и выдаст чек о совершенной операции. Информация о зачислении средств поступит в единую систему данных ООО Газпром межрегионгаз.
В собственной сети салонов сотовой связи Билайн - несколько тысяч офисов по всей России, включая офисы в небольших населенных пунктах. В будущем Билайн Бизнес планирует расширить услугу на все регионы, а также добавить возможность оплаты газа через приложение Мой Билайн.
Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами Билайн Бизнес:
«Сегодня салоны связи - не просто место, которое обслуживает клиентов по своему прямому направлению – продаже телекоммуникационных услуг. Это универсальная точка, где можно приобрести мобильные устройства и сопутствующие аксессуары, а также решить различные бытовые вопросы. Например – оплатить счета за коммунальные услуги, в том числе за газ. В быту его использует более чем две трети населения России, поэтому сделать оплату удобной для всех категорий граждан, особенно для пожилых людей, – необходимо».
Каждый раз, когда я читаю о таких услугах, то удивляюсь, что есть люди, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги, телефон и так далее через мобильное банковское приложение, нажатием буквально пары кнопок. Или хотя бы через сайт банка. А вместо того куда-то идут, подчас стоят в очереди, вынужденно общаются с сотрудниками банка или какой-то компании, оказывающей услуги по приему платежей. В общем, тратят много времени и жизненной энергии ради рутинной и ежемесячной операции, которая могла бы занять менее минуты. Но затем вспоминаю о знакомых мне пожилых людях, которые так и не обзавелись смартфоном и компьютером и понимаю, что не для всех просто то, что кажется удобным, правильным и приемлемым для меня и многих других людей. Так что и такие услуги, безусловно, востребованы и необходимы.
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теги: Билайн услуги ВымпелКом
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