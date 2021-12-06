Розница: Оплата по QR-кодам через СПБ - альтернатива NFC. Теперь - в салонах МТС

MForum.ru
06.12.2021,
Бесконтактная оплата нравится многим, поэтому сейчас многие люди "телефоном", а не банковскими пластиковыми картами как раньше. Но в России поддержка NFC есть лишь в каждом третьем из купленных в 2021 году смартфоне, - такие данные приводит МТС. Это создает основу для использования альтернативного метода бесконтактных платежей - платежей по QR-коду с использованием C2B СПБ (Системы быстрых платежей). Этот способ также позволяет обходиться без банковского пластика. МТС запустила возможность платежей по QR-кодам во всей рознице и отмечает активное пользование этой услугой.
Как это устроено.
Для пользования системой необходимо, чтобы ваш банк был подключен к СПБ. Сейчас в России к ней подключено более 60 российских банков от Сбера до Тинькофф, Открытие и т.п.
Далее достаточно сканировать смартфоном QR-код, который в любом салоне МТС формируется для одноразового использования при оплате конкретной покупки, будь то товары или услуги. И произойдет оплата напрямую с банковского счета клиента без необходимости вводить данные банковской карты.
«В апреле текущего года МТС Банк успешно реализовал сервис приема платежей по QR-коду через СБП и активно развивает это направление для пользователей экосистемы МТС. Сейчас мы работаем над реализацией оплаты по модели подписки через СБП. Это сделает покупки товаров и услуг еще более удобными и позволит ускорить динамику роста оплаты через СБП», – отметил вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич.
«Мы стремимся всегда быть рядом с клиентом и делать его жизнь комфортнее. Поэтому постоянно расширяем спектр возможностей и услуг в розничной сети МТС. Оплата с помощью сервиса C2B СБП позволит покупателям, не имеющим смартфонов с NFC, совершать покупки без использования банковской карты и наличных средств. Видим, что сервис пользуется спросом у наших посетителей — спустя несколько дней после запуска сервиса, доля безналичных расчетов, совершенных с помощью QR-кодов, достигла 10%», – прокомментировал директор по развитию бизнеса розничной сети МТС Павел Суховаров.
Возможность оплаты по QR-коду - удобная опция, которая еще более снизит пользование банковским "пластиком". Хотелось бы, чтобы эта возможность активнее применялась оффлайн и онлайн розницей.
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теги: телеком розница МТС бесконтактная оплата салоны связи QR-коды система быстрых платежей СПБ
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