Телеком: Итоги розничных продаж ВымпелКом в 1q2019 - растет спрос на умные устройства

17.04.2019, MForum.ru

Билайн подвел итоги продаж в 1q2019 в собственной рознице. Компания отмечает рост спроса на умные устройства: смарт-часы, фитнес-браслеты, детских часов с геолокацией и так далее. По итогам 1q2019 их покупали втрое чаще, чем годом ранее.

Наибольший спрос пришелся на детские часы с геолокацией и фитнес-браслеты. На результатах позитивно сказались сезонность спроса, рост моды на эти изделия среди их покупателей, а также расширение ассортимента в магазинах розницы Билайн.

Пик спроса на смартфоны пришелся на устройства за 25-35 тысяч рублей, продажи которых подпрыгнули в четыре раза год к году! Это результат действия нескольких факторов. Но в целом, на мой взгляд, люди разочарованы смартфонами бюджетного уровня, которые не давали им приятного пользовательского опыта, а также не имеют финансовой возможности платить за устройства более высокой ценовой категории или не считают целесообразным переплачивать за не слишком интересное им дополнительное расширение функциональности относительно устройств средней ценовой категории.

Если говорить о брендах, то в целом спрос типовой для рынка: Samsung, Honor/Huawei и Apple. Непонятно, как сюда попала Nokia на фоне не попавших Xiaomy.

Компания отмечает, что росту продаж смартфонов помогли дополнительные сервисы, такие как трейд-ин, кредиты и рассрочки. Два последних инструмента подняли продажи смартфонов, приобретенных таким образом, в 2.8 раз.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису Юрий Смагаринский: «Выручка от продаж смартфонов в розничной сети Билайн в 1 квартале выросла в 2 раза. Рост связан не только с увеличением числа магазинов. На конец 1 квартала 2019 года количество собственных магазинов выросло на 33% по сравнению с 1 кварталом 2018 года, при этом продажи смартфонов увеличились на 105%. Сейчас каждый салон в среднем продает в 1,4 раза больше смартфонов».

В компании уверены также в эффективности нового формата розничного салона Билайн - супермаркет цифровых услуг. В этих магазинах расширенный ассортимент смартфонов, а также другие устройства, связанные с телекомом. Можно усмотреть также положительное влияние партнерских зон, создаваемых в рознице Билайн - всех этих кофеен, пунктов выдачи заказов, партнерств с банками и другими.

Оператор продолжает развивать интернет-магазин Билайн, его собственная выручка по итогам квартала удвоилась (год к году), продажи смартфонов в штуках выросли в 2.5 раза. Доля продаж интернет-магазина уже достигла 10% от общего объема и несомненно продолжит нарастать и далее.

Пресс-релиз компании Билайн.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком Билайн ВымпелКом розница