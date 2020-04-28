Розница: Благодаря саморегистрации SIM-карты МегаФон можно купить в ближайшем магазине

MForum.ru

Розница: Благодаря саморегистрации SIM-карты МегаФон можно купить в ближайшем магазине

28.04.2020, MForum.ru

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Переход на продажи симок с саморегистрацией позволяет операторам пересмотреть отношение к несетевой рознице. МегаФон отреагировал оперативно - вначале были заключены договоры с крупной сетевой розницей, а теперь запущены продажи SIM-карт компании в 36 российских городах, в несетевой рознице. У нас появилась возможность стать клиентом компании, приобретая SIM-карты в любой из 1483 торговых точек, включая магазины в шаговой доступности. Оператор обещает, что число таких магазинов будет быстро расти.

 

«С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать приобретенную SIM-карту можно самостоятельно, когда это удобно, через мобильное приложение МегаФон. В том числе, с авторизацией через портал госуслуг. Это занимает 5-10 минут, всяко меньше, чем если идти в салон у метро. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте, автоматически заполнить электронный договор. У абонента есть возможность в момент саморегистрации выбрать любой из действующих тарифов.

На сегодняшний день SIM-карты с саморегистрацией доступны в таких розничных сетях, как Лента, Верный, Билла, Бристоль, ВкусВилл, а также на заправках ЕКА, Татнефть, в киосках печати - всего более 4700 точек. И, конечно, можно приобретать симку онлайн - в интернет магазине МегаФона, в TMall, Связном, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

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Сколько лет мы слышали от операторов сотовой связи, что "качественных клиентов" может обеспечить только собственная розница? И вот теперь история, сделав очередной виток, вновь выводит нас на свободные продажи карт через возможно большее число каналов? Что же, на мой взгляд, это совершенно разумный подход.

Фокус работы с клиентом, чем далее, тем более смещается в онлайн. Сайт компании и служба поддержки, доступная через любые каналы, прежде всего, через соцсети и мессенджеры, должны будут взять на себя основную работу с "самоподключившимся" абонентом. Помочь в этом должны современные технологии, прежде всего, Big Data. Все более очевидна значимость возможности максимально индивидуализировать предложения для клиентов на основе профиля их потребления. А вот традиционная розница, чем далее, тем более, кажется рудиментом прежней эпохи.

Пресс-релиз МегаФон на сайте компании.

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теги: МегаФон розница тренды услуги саморегистрация SIM-карты

© Алексей Бойко, MForum.ru

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