Розница: Розница становится ближе - покупку из магазина Билайн можно будет забрать в Пятерочке

07.09.2020, MForum.ru

Сегодня все больше людей понимают, что основной их ресурс - это время. И чем меньше его можно потратить на получение товара или услуги, тем востребованнее соответствующий канал и провайдер. Билайн облегчил взаимодействие покупателей и своего интернет-магазина. Теперь, сделав покупку в интернет-магазине Билайн можно будет забрать заказ в постамате или пункте выдачи 5Post в ближайшей "Пятерочке".

Пока что услуга доступна только в Москве, но до конца года география сервиса расширится до всех регионов, где работает сервис Билайн. Пока что сервис доставки заказов 5Post работает только с Билайн, но, вероятно, можно ожидать, что примеру ВымпелКом последуют и другие операторы, если не все, то некоторые. Сеть доставки 5Post включает 9000 пунктов выдачи на кассах и более 2500 постаматов в 65 российских регионах.

Илья Николаев, директор по развитию интернет-продаж Билайн:

«Партнёрство с 5Post упростит нашим клиентам покупку нового смартфона или услуг связи. Теперь у покупателей еще больше возможностей получить покупку в удобном месте в удобное время. Магазины «Пятёрочка» в большей степени находятся в шаговой доступности от дома и часто работают до 23:00 или круглосуточно. Кроме того, клиенты могут совместить получение заказа с покупкой продуктов. Доставка онлайн-заказов с помощью 5Post дополнит нашу собственную доставку до клиента, которая в крупных городах осуществляется за 2 часа. Также покупатели могут забрать заказы в магазинах собственной сети Билайн».

Операторы последовательно продолжают приближать свою розницу к клиентам, что удобно клиентам. Оператору это позволит сократить сеть собственных салонов и связанные с этим издержки. Кроме того, клиентам удобнее получать услуги и товары рядом с домом, в том числе, комплексно, при рядовом посещении магазина, заодно с регулярными покупками, поскольку это существенно экономит время.

пресс-релиз Билайн

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