Розница: Розница становится ближе - покупку из магазина Билайн можно будет забрать в Пятерочке

MForum.ru
07.09.2020,
Сегодня все больше людей понимают, что основной их ресурс - это время. И чем меньше его можно потратить на получение товара или услуги, тем востребованнее соответствующий канал и провайдер. Билайн облегчил взаимодействие покупателей и своего интернет-магазина. Теперь, сделав покупку в интернет-магазине Билайн можно будет забрать заказ в постамате или пункте выдачи 5Post в ближайшей "Пятерочке".
Пока что услуга доступна только в Москве, но до конца года география сервиса расширится до всех регионов, где работает сервис Билайн. Пока что сервис доставки заказов 5Post работает только с Билайн, но, вероятно, можно ожидать, что примеру ВымпелКом последуют и другие операторы, если не все, то некоторые. Сеть доставки 5Post включает 9000 пунктов выдачи на кассах и более 2500 постаматов в 65 российских регионах.
Илья Николаев, директор по развитию интернет-продаж Билайн:
«Партнёрство с 5Post упростит нашим клиентам покупку нового смартфона или услуг связи. Теперь у покупателей еще больше возможностей получить покупку в удобном месте в удобное время. Магазины «Пятёрочка» в большей степени находятся в шаговой доступности от дома и часто работают до 23:00 или круглосуточно. Кроме того, клиенты могут совместить получение заказа с покупкой продуктов. Доставка онлайн-заказов с помощью 5Post дополнит нашу собственную доставку до клиента, которая в крупных городах осуществляется за 2 часа. Также покупатели могут забрать заказы в магазинах собственной сети Билайн».
Операторы последовательно продолжают приближать свою розницу к клиентам, что удобно клиентам. Оператору это позволит сократить сеть собственных салонов и связанные с этим издержки. Кроме того, клиентам удобнее получать услуги и товары рядом с домом, в том числе, комплексно, при рядовом посещении магазина, заодно с регулярными покупками, поскольку это существенно экономит время.
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: телеком розница ритейл Пятерочка Билайн ВымпелКом интернет-торговля интернет-магазин постамат доставка
Публикации по теме:
02.06. [Новости компаний] Акции: Перевод по системе Золотая Корона примут в розничных салонах. До конца июня это почти ничего не стоит / MForum.ru
28.05. [Новости компаний] Итоги: МегаФон отчитался за 1q2020 - стабильность / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом отчитался за 1q2020 в "красной зоне", но есть и позитив / MForum.ru
02.04. [Новости компаний] Розница: Билайн начал продавать смартфоны через AliExpress Россия / MForum.ru
07.02. [Краткие новости] Билайн предлагает скидку на 50% на смартфоны Samsung / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Realme 7 и Realme 7 Pro / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V6 появился в России / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии Enjoy 20 / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G / MForum.ru
31.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M51 замечен на официальном сайте / MForurm.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: Vsmart Live 4 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Redmi 9C / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A53 с дисплеем 90 Гц представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Huawei Y9a / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Gionee K3 Pro представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон LG Q92 представлен официально / MForum.ru