Телеком: Билайн вводит в рознице безбумажные договоры услуг связи

17.01.2019, MForum.ru

XXI век возможно еще не стал веком экологического мышления. Но бумажный способ ведения бухгалтерии, признаться, изрядно поднадоел, тем более, что все необходимое для отказа от него, уже есть. Билайн вводит технологию пока что в пилотном режиме, но сразу в 10 собственных и в 5 партнерских магазинах, в Москва, С.-Петербурге и Хабаровске. За период с конца декабря по 17 января 2019 года новым способом заключения договора воспользовались более тысячи клиентов. Компания планирует в этом году ввести технологию безбумажных договоров во всех магазинах своей розницы.

Теперь процесс взаимодействия с клиентом выглядит так: абонент предъявляет паспорт или иное удостоверение личности, сотрудник розничной компании заполняет необходимые поля электронного документа и предоставляет клиенту возможность "расписаться" на экране электронного устройства - это может быть смартфон, планшет или эквайринговый терминал. Подпись автоматически сохраняется в электронный договор, который будет храниться у "ВымпелКом". По просьбе клиента, он может получить распечатанную бумажную копию договора.



Аналогичный способ получения подписи клиентов сейчас практикуется и в ряде других точек взаимодействия розницы с клиентом, например, в пунктах выдачи заказов онлайн магазинов. Приятно, что и операторы не проходят мимо современных технологий, уходя от устаревшего бумажного оборота "первички".





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Пресс-релиз

Билайн внедряет безбумажное подписание договоров услуг связи в собственных и партнерских магазинах

Новой технологией уже воспользовались более 1 000 клиентов

Безбумажное подписание договора ускоряет процесс обслуживания клиента и создает для него удобные условия хранения документа

Новый процесс подписания договоров стал очередным шагом по формированию в магазинах Билайн цифровой экосистемы

17 января 2018 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) запустил в пилотном режиме новый процесс заключения договоров на услуги связи. Теперь клиенты компании могут подписать договор в безбумажном виде. Подпись ставится на экране смартфона, планшета или эквайрингового терминала.

Использование в магазинах нового механизма заключения договора ускоряет процесс обслуживания и упрощает клиентам хранение документа. Договор, подписанный с помощью электронного устройства, всегда доступен абоненту в личном кабинете в течение всего времени использования услуг оператора. При необходимости клиент в любой момент может распечатать копию своего договора из личного кабинета.

Пилот запущен в конце декабря 2018 года в десяти собственных и пяти партнерских магазинах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Новым способом заключения договора уже воспользовались более тысячи клиентов. В 2019 году Билайн планирует запустить этот процесс во всех своих магазинах.

Абоненты Билайн могут по своему выбору использовать новый способ заключения договора на услуги связи. После стандартной идентификации клиента и заполнения документа клиенту предоставляется возможность расписаться на экране электронного устройства. После этого подпись автоматически переносится на электронный договор, который хранится в информационных системах ПАО «ВымпелКом». По просьбе клиента после подписания ему может быть предоставлена бумажная копия документа.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «В 2018 году Билайн удвоил количество собственных магазинов. Параллельно с этим компания стала внедрять цифровые инструменты для работы с клиентами. Эти инструменты делают процесс покупки в наших магазинах еще удобнее. Также они формируют условия для развития формата магазинов будущего: удобной и нативной для клиента цифровой среды, процесс покупок в которой объединяет элементы классического и online-шоппинга».

Новый процесс подписания договоров стал очередным шагом по формированию в магазинах Билайн цифровой экосистемы. Ранее для сотрудников магазинов было запущено мобильное приложение MyBeeStore, которое обеспечивает быструю консультацию клиентов и формирует для них персональное предложение. В Москве тестируется система эффективного формирования графика сотрудников, учитывающая периоды увеличения трафика в салоны. Также в салонах устанавливаются большие сенсорные экраны для получения информации о товарах, сравнения их характеристик и покупки.

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