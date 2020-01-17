Tele2 подводит итоги развития розничной сети в Московском регионе

MForum.ru

Tele2 подводит итоги развития розничной сети в Московском регионе

17.01.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

17 января 2020, пресс-релиз Tele2 через MForum.ru.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети диструбуции в 2019 году в Москве и области. За год число монобрендов в рознице увеличилось на 13%, в столице появился новый формат цифровых салонов, а сервисная выручка выросла в 3 раза год к году. Внедрение технологичных решений опирается на коммуникационную платформу оператора «Другие правила», соответствует трендам диджитализации и устанавливает новые правила в рознице.

Tele2 продолжает планомерно развивать сеть дистрибуции в столичном регионе. Монобрендовый канал оператора по итогам года насчитывает более  570 салонов и модулей. Количество торговых точек за 2019 год увеличилось на 13%. В марте 2019 года в Московском регионе Tele2 запустила новый формат цифровых салонов, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы. Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Будучи лидером по индексу NPS в отрасли, Tele2 запустила новый формат для сохранения высокого результата по этому показателю в розничной сети. Так, за 9 месяцев трафик в салонах 3.0 увеличился на 20%.

Помимо профильных продуктов, салоны Tele2 предлагают нетелеком-сервисы. За 2019 выручка от неоператорских услуг в части страхования, финансовых сервисов, настроек смартфона выросла в 2,9 раз год к году. Рост произошел за счет планомерного расширения линейки непрофильных сервисов: в 2019 году посетители салонов Tele2 также могли приобрести платное ПО, антивирусные программы Eset, а также подписки на видеосервисы IVI, Okko, Wink. При этом наиболее прибыльными и востребованными стали финансовые сервисы. Так, выручка «Денежных переводов» относительно прошлого года увеличилась на 300% и составила 71% от всех предоставляемых сервисов. Самым прибыльным сервисом стали услуги страхования и продажа антивирусов Eset. Их общая доля в обороте всех неоператорских услуг составила 3% и 0,9% соответственно.

Tele2 стремится предложить клиентам самые технологичные решения. Так, например, к концу 2019 года оператор полностью диджитализировал обслуживание абонента. Сегодня все вопросы клиенты могут решить через личный кабинет – количество активных пользователей личного кабинета составляет 72%. Кроме того, товары, представленные в салонах Tele2, можно также заказать в интернет-магазине. Что примечательно, сегодня пользователи в 85% случаев, даже выбирая продукцию в интернет-магазинах, забирают покупку в розничных точках продаж. Проанализировав данный тренд, Tele2 в августе 2019 года открыла зоны крупнейшего онлайн-ретейлера AliExpress в своих салонах. В них можно протестировать и заказать товар с AliExpress, срок доставки которого составит от двух до десяти дней. Так, сохраняя привычный для покупателя формат заказа, оператор поддерживает стиль жизни абонента и дает возможность сэкономить свое время.

В 2020 году Tele2 продолжает играть по другим правилам. Сегодня оператор предлагает новым клиентам купить выгодный комплект «Бомбические цены» в своих салонах. Операторский «бандл» для новых клиентов Tele2 включает смартфон, выгодный тариф и комплексную страховку приобретаемого устройства. При покупке комплекта абонент получает скидку 20% на смартфон. Чтобы воспользоваться предложением «Бомбические цены», абоненту необходимо внести трехмесячную абонентскую плату по тарифу. Она зачисляется на счет абонентского номера для оплаты услуг связи. Акция действует до конца 2020 года в салонах связи Tele2. Условия акции – по ссылке. Подробная информация доступна у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.

Антон Жуковский, директор по продажам макрорегиона «Москва» Tele2:

«Наша розница продолжает играть по другим правилам. Наблюдая взрывное увеличение потребляемого интернет-трафика, мы понимаем, что наша аудитория становится все более «цифровой». Так, мы предлагаем нашим клиентам инновационные форматы салонов, соответствующие всем трендам диджитализации. Кроме того, следуя стратегии lifestyle enabler, мы разрабатываем по-настоящему уникальные и выгодные продукты, а также создаем наиболее комфортные условия для абонентов. В этом году мы увидели, что запрос потребителей на нетелекомовские услуги не теряет своей актуальности.

При росте трафика в салонах Tele2 мы сохраняем высокий уровень удовлетворенности клиентов, что подтверждает нашу успешность в качественном развитии дистрибуции».

пресс-релиз на сайте Tele2

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: пресс-релизы Tele2 Москва Московский регион розница розничные сети

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

20.01. [Краткие новости] Новая версия Oracle Enterprise Manager упрощает клиентам переход на автономную базу данных / MForum.ru

17.01. [Краткие новости] SMS о поисках пропавших получают более 55 000 человек / MForum.ru

16.01. [Краткие новости] Билайн и Ренессанс Страхование представляют совместные продукты для страхования ДМС и Каско / MForum.ru

15.01. [Краткие новости] Мобильная электронная подпись Билайн в КриптоАРМ - простое решение для подписи электронных документов / MForum.ru

14.01. [Краткие новости] МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:21 ABloud Тема: Камчатский край (04.12.2007)
МегаФон запустил LTE в поселке Атласово на Камчатке. Средняя скорость - до 30 Мбит/с. «Сегодня надежная и качественная связь от МегаФона доступна более чем для 90% жителей Камчатского края, - ...
18.01.2020 19:38 ABloud Тема: Участники рынка микроэлектроники России (21.02.2018)
Союзное государство и разработки в области микроэлектроники Институт физики им. Б.И.Степанова принимал участие в программе "Луч" Союзного государства: «Разработка критических стандартных технологий ...
18.01.2020 19:22 ABloud Тема: Встречи, посвященные тематике микроэлектроники (04.03.2018)
От лампы до ПЛИС. Развитие программируемой электроники Ролик в ВКонтакте, запись вебинара доцента кафедры интегральной электроники и микросистем МИЭТ Евгения Пьянкова. 00' Начинается с краткого ...
17.01.2020 20:09 ABloud Тема: Армения (04.12.2007)
VEON ведет переговоры с Ucom о возможной продаже Beeline Armenia В Veon подтвердили информацию, которую некоторое время обсуждали СМИ, касающуюся потенциальной продажи Beeline Armenia и дискуссий на ...
17.01.2020 18:57 ABloud Тема: Аэропорты, самолеты и RFID (01.01.2018)
China Eastern Airlines запускает отслеживание багажа в международном аэропорту Нанкина Лукоу Услуга позволит пассажирам следить за перемещениями их багажа практически в реальном времени, используя ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.2 с 6 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro Premium получит 10-кратный зум / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41 / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Galaxy Buds + получат более емкий аккумулятор / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 показался на рендерах / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28) / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10 / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Sony готовится анонсировать Xperia 5 Plus / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Vsmart Active 3 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: