Tele2 подводит итоги развития розничной сети в Московском регионе

17.01.2020, MForum.ru

17 января 2020, пресс-релиз Tele2 через MForum.ru.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети диструбуции в 2019 году в Москве и области. За год число монобрендов в рознице увеличилось на 13%, в столице появился новый формат цифровых салонов, а сервисная выручка выросла в 3 раза год к году. Внедрение технологичных решений опирается на коммуникационную платформу оператора «Другие правила», соответствует трендам диджитализации и устанавливает новые правила в рознице.

Tele2 продолжает планомерно развивать сеть дистрибуции в столичном регионе. Монобрендовый канал оператора по итогам года насчитывает более 570 салонов и модулей. Количество торговых точек за 2019 год увеличилось на 13%. В марте 2019 года в Московском регионе Tele2 запустила новый формат цифровых салонов, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы. Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Будучи лидером по индексу NPS в отрасли, Tele2 запустила новый формат для сохранения высокого результата по этому показателю в розничной сети. Так, за 9 месяцев трафик в салонах 3.0 увеличился на 20%.

Помимо профильных продуктов, салоны Tele2 предлагают нетелеком-сервисы. За 2019 выручка от неоператорских услуг в части страхования, финансовых сервисов, настроек смартфона выросла в 2,9 раз год к году. Рост произошел за счет планомерного расширения линейки непрофильных сервисов: в 2019 году посетители салонов Tele2 также могли приобрести платное ПО, антивирусные программы Eset, а также подписки на видеосервисы IVI, Okko, Wink. При этом наиболее прибыльными и востребованными стали финансовые сервисы. Так, выручка «Денежных переводов» относительно прошлого года увеличилась на 300% и составила 71% от всех предоставляемых сервисов. Самым прибыльным сервисом стали услуги страхования и продажа антивирусов Eset. Их общая доля в обороте всех неоператорских услуг составила 3% и 0,9% соответственно.

Tele2 стремится предложить клиентам самые технологичные решения. Так, например, к концу 2019 года оператор полностью диджитализировал обслуживание абонента. Сегодня все вопросы клиенты могут решить через личный кабинет – количество активных пользователей личного кабинета составляет 72%. Кроме того, товары, представленные в салонах Tele2, можно также заказать в интернет-магазине. Что примечательно, сегодня пользователи в 85% случаев, даже выбирая продукцию в интернет-магазинах, забирают покупку в розничных точках продаж. Проанализировав данный тренд, Tele2 в августе 2019 года открыла зоны крупнейшего онлайн-ретейлера AliExpress в своих салонах. В них можно протестировать и заказать товар с AliExpress, срок доставки которого составит от двух до десяти дней. Так, сохраняя привычный для покупателя формат заказа, оператор поддерживает стиль жизни абонента и дает возможность сэкономить свое время.

В 2020 году Tele2 продолжает играть по другим правилам. Сегодня оператор предлагает новым клиентам купить выгодный комплект «Бомбические цены» в своих салонах. Операторский «бандл» для новых клиентов Tele2 включает смартфон, выгодный тариф и комплексную страховку приобретаемого устройства. При покупке комплекта абонент получает скидку 20% на смартфон. Чтобы воспользоваться предложением «Бомбические цены», абоненту необходимо внести трехмесячную абонентскую плату по тарифу. Она зачисляется на счет абонентского номера для оплаты услуг связи. Акция действует до конца 2020 года в салонах связи Tele2. Условия акции – по ссылке. Подробная информация доступна у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.

Антон Жуковский, директор по продажам макрорегиона «Москва» Tele2:

«Наша розница продолжает играть по другим правилам. Наблюдая взрывное увеличение потребляемого интернет-трафика, мы понимаем, что наша аудитория становится все более «цифровой». Так, мы предлагаем нашим клиентам инновационные форматы салонов, соответствующие всем трендам диджитализации. Кроме того, следуя стратегии lifestyle enabler, мы разрабатываем по-настоящему уникальные и выгодные продукты, а также создаем наиболее комфортные условия для абонентов. В этом году мы увидели, что запрос потребителей на нетелекомовские услуги не теряет своей актуальности.

При росте трафика в салонах Tele2 мы сохраняем высокий уровень удовлетворенности клиентов, что подтверждает нашу успешность в качественном развитии дистрибуции».

пресс-релиз на сайте Tele2

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: пресс-релизы Tele2 Москва Московский регион розница розничные сети